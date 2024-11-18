印度北部雾霾严重 新德里学校改上网课

（德国之声中文网）根据印度污染控制局的消息，印度首都新德里的空气污染指数已达到今年的最高水平。当地居民在周一（11月18日）反映称，户外活动中感到眼睛刺痛和呼吸困难。

新德里辖区24小时空气质量指数（AQI）达到了484，被归类为"严重+"级别。

每年冬季，该地区都会出现严重的雾霾现象。冷空气会将灰尘、排放物以及周边部分州非法焚烧柴禾产生的烟雾凝聚在空中，形成有毒的烟雾混合物。

学校改为在线上课

新德里当局已下令学校改为网上授课，以减少城市交通流量。

"除了10年级和12年级的学生外，所有学生的线下课程将停止。"德里首席部长阿蒂希（Atishi）在周日发布的一份声明中要求。

此外，政府还加大了对建筑活动和车辆流动的限制力度，并建议儿童、老年人以及患有肺部或心脏疾病的人士尽量待在室内。

相关命令于周一早晨生效。

雾霾天气，印度政府建议儿童、老年人以及患有肺部或心脏疾病的人士尽量待在室内。 图像来源: MONEY SHARMA/AFP

危险的PM2.5水平

雾霾被认为是导致成千上万例过早死亡的罪魁祸首。根据瑞士空气质量监测机构IQAir的评估，新德里的空气质量被评为"危险"。

根据IQAir的数据，截至周一早晨，直径为2.5微米或更小的颗粒物（PM2.5）水平达到了907。这一数值是世界卫生组织（WHO）建议的最大限值的65倍。WHO建议的24小时PM2.5安全值为15，超过这一水平就对人体健康不利。

这种颗粒物能够进入肺部，导致致命的疾病以及心脏问题。

在德里，空气能见度降至100米，包括地标性景点印度门在内的许多建筑几乎无法辨认。

据隶属于印度地球科学部的天气预报机构SAFAR的数据显示，多达40%的德里污染来源于秋收后焚烧稻田柴禾的行为。

印度农业生态系统监测与建模空间研究联盟表示，卫星于周日在六个州检测到1334起此类焚烧事件。

法院裁定清洁空气是基本人权

上个月，印度最高法院裁定清洁空气是基本人权，并责令中央政府和各州政府采取行动。

据《印度斯坦时报》报道，法院目前已经对德里政府延迟采取减排措施进行了谴责。

巴基斯坦拉合尔AQI降低

在德里地区的雾霾加剧之际，巴基斯坦城市拉合尔的空气质量在两周来首次低于"危险"级别。该城市的空气质量指数（AQI）在11月14日达到记录的1,110。

最近，拉合尔的AQI日均值降到了243，仍被评为"非常不健康"，但低于该级别的最高值300。其PM2.5颗粒物水平仍然是世界卫生组织建议值的10倍以上。

（法新社、路透社）

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