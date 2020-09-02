印度军方称印度5名平民在印中边境失踪

（德国之声中文网）今年6月印中两国在加勒万河谷地区爆发冲突，造成印军20名官兵死亡。自此印中两个拥核大国的关系急转直下。印度总理莫迪还关闭了其在新浪微博上的账号。

据路透社报道，5名失踪的平民来自印度阿鲁纳恰尔邦。阿鲁纳恰尔邦是一片存在主权争议的地区，中方称此地为藏南，但是印度对其拥有实际控制权。印度军方称，上周六（9月5日）已经向解放军通报了此事。

印度国防部发言人哈什·沃德汉·潘德（Harsh Wardhan Pande）对路透社表示："我们通过热线与他们（解放军）沟通，告诉他们，这些人有可能越界到了中方一侧。如果他们把人送回来，我们会非常感激。我们就是照常规这么做的。"

这名发言人还补充说："那边的森林和高山上没有标注出来的边境线，所以人们很容易走到这边来或者走到那边去。所以他们（失踪的5人）很可能是走过去了，但是这是很普通的事。"

哈什·沃德汉·潘德说，目前印方尚未得到中方的回应。中国军方也没有立刻回应路透社提出的问询。

《印度时报》在相关报道中声称，5名失踪的平民被解放军"abduct"（劫持）。但据《联合早报》引述地方报纸《阿鲁纳恰尔时报》称，这5名平民的家属并未联络印军人员，而且家属们称，这5人出门去打猎。

本周一（9月7日），印度还为印军特种部队的一名藏裔军人举行了葬礼。几天前，这名军人在印中边境西段踩到地雷被炸身亡。

这名军人的死引起了人们对一支此前少为人所知的印军高纬度特种部队的关注，这支特种部队主要由生活在印度境内的流亡藏人组成。

防长会晤相互指责

另据法新社报道，上周末印中两国防长在莫斯科举行非正式讨论。印度防长辛格（Rajnath Singh）称讨论气氛"尴尬"。中国国防部长魏凤和指责印度方面需要为目前的情势负全部责任。讨论结束后双方均发声明指责对方火上浇油，徒增紧张局势。

香港01引述印度著名国防分析家、前《印度快报》记者辛格（Sushant Singh）在印度《电线报》（The Wire）9月4日的专家访谈节目中的分析指出，《印度时报》、《印度快报》、《商业标准报》等媒体散布的"印方夺取班公湖南岸两处高地"的说法是不实消息，他已通过军方可靠渠道证实，两处高地仍在解放军控制下。

印度这位国防分析人士指出，印度媒体提供的消息虚虚实实，外界几乎以为印军占据优势，印度"爱国民众"也开始在社交媒体上庆祝印军"大捷"。可一旦有人查证，情况就会反转。

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