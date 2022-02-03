 印度再禁54款中国App | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.02.2022

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新闻广角

印度再禁54款中国App

彭博社援引消息人士的话报道称，印度方面以安全顾虑为由，禁止了54款来自中国的App应用软件，其中包括冬海集团的游戏"Free Fire我要活下去"。这是中印两国因边界纠纷导致双方关系紧张的大背景下，印方采取的最新步骤。

Symbolfoto Konflikt Indien und China

（德国之声中文网）要求匿名的消息来源称，由腾讯、阿里巴巴及网易等中国互联网公司开发的一些软件2020年已经被印方禁止，但其更名后的新版本这次再度被印度电子和信息技术部禁止使用。

冬海集团由一名后来入籍新加坡的中国人创建，该公司在大股东腾讯的支持下聚焦全球游戏及电子商务市场。迄今为止，冬海集团尚未就"Free Fire－我要活下去"这款游戏在印度遭禁发表评论。

"Free Fire－我要活下去"是目前全球最受欢迎的移动游戏之一，在谷歌游戏的下载量已经超过十亿。冬海集团的快速成长主要得益于这款软件。根据工业追踪软件Annie显示的数据，这款游戏软件也是印度去年第三季度营业额最高的一款游戏软件。

Indien Kashmir Gagangir | Indischer Armeeconvoy

由于领土纠纷不断，中印双方均在边境地带集结了大批军队。

印度官方目前尚未就禁止中国软件一事发表评论。中印两个核大国因边界纠纷关系持续紧张。2020年边界纠纷曾引发血腥冲突，双方均有人员伤亡。印度随后收紧了针对中国投资的法律，其中包括禁止中国产软件进入印度市场。

中印双方沿喜马拉雅山脉，存在一段长达3488公里的未定国界，双方均在边界一带集结了大批军队。印度陆军司令上个月还曾再度强调中国入侵的风险。

(彭博社，南华早报）

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