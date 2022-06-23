 印度再次要求中國從摩擦點撤軍 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.07.2022

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印度再次要求中國從摩擦點撤軍

中印邊界談判再啟，印方希望中方撤軍，並恢復雙方最大對峙區域的巡邏權，但兩國已進行第16輪的軍事談判，是否有具體進展？

Indien Tawang | Indische Soldaten nahe Grenze zu China

（德國之聲中文網）印度週日（7月17日）再次要求中國必須撤出在中印邊界對峙區——拉達克東部兩個摩擦點的前沿部署部隊和帳篷，同時尋求恢復在戰略要地德普桑平原地區（Depsang Plains），也是中印最大的對峙區的巡邏權，但雙方的談判沒有任何具體進展。

印度時報（Times of India）報導，此次談判在週日由駐列城（Leh）的印度第14兵團司令森古普塔中將（Anindya Sengupta），和中國南疆軍區司令楊林少將率領下舉行，第16輪中印高級軍事會談中，印方還敦促中國停止在摩擦點附近飛行戰鬥機。

一位印方消息人士說，在羌臣摩區（Chang Chenmo）附近的PP-15、碟木绰克
（Demchok）的一個軌道交會處和重要的德普桑區域，所有三個正在進行的對峙點，都被擺上了檯面。

報導稱，關於在印度一側舉行的馬拉松會議的結果，目前仍沒有官方消息，該會議從當日的上午9點30分開始，直至晚上10點左右結束。

中國恢復了在拉達克東部地區自2020年4月至5月的現狀方面的立場，以及在實際控制線沿線不斷進行的軍事基礎設。

正在前往列城的印度軍隊（資料照）

正在前往列城的印度軍隊（資料照）

印度方面的最大的擔憂，仍然是中國人民解放軍對佔領了達普桑盆地（Depsang Bulge），這是一個位於海拔16000英尺高的高原頂部。

中方：繼續討論中

香港《鳳凰網》引述中國國防部發布的中印第十六輪軍長級會談聯合新聞稿，稱雙方以建設性和前瞻性方式，繼續探討推動解決中印邊界西段實控線地區有關問題。雙方以中印兩國領導人重要共識為指引，坦誠深入地就儘早解決剩餘問題交換意見。

新聞稿說，中央雙方重申，解決剩餘問題有助於恢復中印邊界西段實控線地區的和平安寧，推動雙邊關係發展。在此期間，雙方同意維護中印邊界西段安全穩定，繼續密切保持外交和軍事渠道溝通對話，儘早就解決剩餘問題達成雙方都可接受的方案。

今年7月7日，中國外交部長王毅在巴厘島出席二十國集團（G20）外長會期間，與印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）再度會晤。王毅當時表示，今年3月以來，中印雙方保持溝通交流，有效管控分歧，雙邊關係總體呈現恢復勢頭。蘇杰生也表示，3月會晤以來，雙方在維護邊境穩定、推動務實合作和便利人員往來等方面，取得積極進展。

（綜合報導）

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