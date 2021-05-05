印度内阁大改组 12名阁员走人   

（德国之声中文网）印度总理莫迪的部长会议中有12名成员日前（7月7日）宣布辞职，其中有6名资深内阁成员。这是莫迪总理第二任期内的首次大改组。

被要求下台的人中包括卫生部长瓦尔丹（Harsh Vardhan ）。此举被视为政府承认对新冠危机的应对是灾难性的。

信息技术部长普拉萨德（Ravi Shankar Prasad）也被要求走人。他因领导政府与Twitter和WhatsApp等高科技大亨的争执而闻名。

在莫迪面临一连串负面新闻（主要来自外国媒体）几周后，负责媒体管理的信息与广播部长贾瓦德卡尔(Prakash Javadekar)也被要求离职。 贾瓦德卡尔身兼环境部长。

教育部长和劳动与就业部长亦被撤换。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 不能承受之痛 这里是印度艾哈迈达巴德市一家医院前。图中悲痛的两人刚刚在疫情中失去了亲人。在印度，新冠疫情已然失控，在过去数日里，印度每日新增病例超过33万。仅仅4月23日一天，新增就超过34.6万，又一次打破前一日的记录。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 医院人满为患 很多新冠患者正在新德里一家医院里等待治疗。在印度，很多医院人满为患。印度医生、连锁医院负责人巴贾杰（Duchin Bajaj）告诉德国之声：“我们急需病床，急需氧气和基本药物。我们不得不把病人们拒之门外。这让我们心碎。”

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 绝望的等待 很多人根本进不去医院，需要在医院门前等待数小时。例如，艾哈迈达巴德的人力车里的这位先生。他至少还得到了一个氧气瓶。在印度，氧气瓶日益紧缺。根据官方数据，仅德里地区就缺少大约5000张重症监护病床，一些医院的氧气也用完了。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 排队等氧气 在印度许多地方，例如图中的阿拉哈巴德，氧气瓶加气站挤满了人。在黑市上，氧气正以高昂的价格交易。印度政府正在考虑暂停炼油厂等耗氧工业的运营，以节省出氧气提供给医院。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 日夜不停的火化 自疫情开始以来，已经有近19万名印度人因感染新冠病毒而死亡。目前，印度记录的每日死亡人数超过2000。在很多地方，例如在首都新德里，火葬场和墓地几乎不够用了。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 “双重变种”病毒的快速传播 一些专家认为，印度疫情恶化的原因是传染性特别强的“双重变种”病毒B.1.617的快速传播。这让许多国家对来自印度的旅行者实施入境禁令，并对印度发出旅行警告。美国甚至对已接种新冠疫苗的公民也发出前往印度的旅行警告。德国也在周六（4月24日）发布了针对印度的入境禁令。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 缺乏疫苗 印度人口超过13亿。尽管印度是世界上最大的疫苗生产国之一，但到目前为止，只有不到2%的成年人口接种了新冠疫苗。印度制药公司已经接到命令，首先要满足国内需求。从5月1日起，所有18岁以上的印度人都可以接种新冠疫苗。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 群体聚会推波助澜 专家认为，印度疫情恶化的原因不仅是因为苗接种率低。全国各地的宗教、政治和体育活动也推波助澜。大壶节（Kumbh Mela）是最大的印度教朝圣节，聚集者众多。在恒河的沐浴仪式中，几乎没有人戴口罩和保持社交距离。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 危险的政治活动 迄今为止，印度政治界也未能做出好榜样。本月初，西孟加拉邦举行了地区选举。竞选期间，在加尔各答这座大城市里，执政的印度人民党的主要政客都举行大规模集会。总理莫迪也出席了集会，现场数千名支持者都没有戴口罩。 作者: Thomas Latschan



班子扩大

当天晚些时候，在莫迪主持下，43名新部长宣誓就职，至少有6名年轻内阁成员得以晋升。部长会议成员从52个扩至77个，距宪法规定的上限只差3人。

作为莫迪政府第二号人物的内政部长阿米特-沙阿（Amit Shah）被安排兼任新成立的合作部部长。即使在印度，这个新部门的确切目的也不明了。

周三的大换血莫迪内阁在明年初重要的邦选举之前的第一次，正值该国试图加快疫苗接种战、同时为可能发生另一波疫情做准备之时。

自新冠大流行瘟疫爆发以来，印度官方纪录的与新冠有关的死亡人数超过40万，在全球范围仅次于美国和巴西。

（法新社，美联社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。