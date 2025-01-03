印度关注中国西藏大型水坝计划

印度政府对中国计划在西藏上游修建的大型水坝项目表示担忧，称将“监控并采取必要措施以保护我们的利益”。

（德国之声中文网）印度政府于1月3日表示，已向中国提出关切，要求确保中国在西藏上游修建的大型水坝不会损害包括印度和孟加拉在内的下游国家利益。

这一水坝若建成，将超过目前位于长江的三峡大坝，成为世界上最大的水电工程。外界普遍担忧，此项目可能对下游数百万人的生活产生严重影响。

中国的计划与印度的担忧

根据中国官方新华社上月的报道，该项目位于西藏的雅鲁藏布江（在印度被称为布拉马普特拉河），并与北京的碳中和目标和西藏经济发展目标相关联。

印度外交部发言人兰迪尔·贾斯瓦尔1月3日表示，印度已敦促中国确保“布拉马普特拉河下游国家的利益不因上游活动而受损”。他说：“新德里将继续监控并采取必要措施以保护我们的利益。”

印度外交部还重申了对河流水资源权利的主张，表示印度“一贯就中国境内河流的大型项目表达我们的立场和关切”。贾斯瓦尔强调，这些关切包括“透明度和与下游国家的磋商的必要性”。

计划中的西藏大型水坝发电量将堪比三个三峡大坝 图像来源: CFOTO/picture alliance

中国的回应

中国外交部此前表示，北京“始终对跨境河流开发持负责任的态度”，并称该水电项目旨在加速清洁能源发展以应对气候变化。

中国方面表示，“该项目不会对下游国家产生负面影响”，并补充说会“与沿岸国家保持沟通”。

环境与地缘政治挑战

除了下游国家的担忧，环保人士多次警告此类大型项目可能对生态敏感的西藏高原造成不可逆转的影响。

与此同时，印度与中国这两大邻国和亚洲强国在边界问题上长期存在争议，双方在边境线上部署了数万名士兵。这一水坝项目无疑将为两国的复杂关系增添新的不确定性。

（综合报道）

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