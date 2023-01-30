印度偏远地区救命的摩托“救护车”

开动脑筋解决问题

该邦是印度全国孕产妇死亡率最高的地区之一，每10万名孕妇中就有137人因怀孕而死亡。为了改善这一状况，这些摩托“救护车”已经准备就绪。在联合国儿童基金会的支持下，这些摩托车由地方当局和非政府组织Saathi运营。图中的蒂瓦里（Bhupesh Tiwari）为Saathi工作，负责运送病人。