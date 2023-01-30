印度偏远地区救命的摩托“救护车”

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在印度中部的一些偏远地区，无论是临产孕妇还是患急症的病人，想要得到救治的唯一办法是乘坐摩托“救护车”去医院。
印度中部恰蒂斯加尔邦森林茂密的纳里扬普尔地区属于印度人口最稀少的地区，4650平方公里的区域内仅有约14万名居民。许多村庄距离可通行的道路至少有16公里。这给当地人带来巨大挑战，特别是在需要紧急就医时。
该邦是印度全国孕产妇死亡率最高的地区之一，每10万名孕妇中就有137人因怀孕而死亡。为了改善这一状况，这些摩托“救护车”已经准备就绪。在联合国儿童基金会的支持下，这些摩托车由地方当局和非政府组织Saathi运营。图中的蒂瓦里（Bhupesh Tiwari）为Saathi工作，负责运送病人。
在很长时间里，运送病人只能靠图中的“轿子”，来穿过无法通行车辆的山路和泥泞的河流。终于在2014年，摩托“救护车”来到了纳拉扬普尔地区。如今，在恰蒂斯加尔邦的三个地区总共有13辆摩托“救护车”。
这些摩托“救护车”主要是运送临产孕妇往返医院，以及运送被蛇咬伤的人等其他紧急情况的受害者。图中的内塔姆（Lata Netam）是一名护士。她经常要在陡峭、泥泞的路上推着摩托“救护车”，以确保其能到达孕妇身边。
图中怀孕九个月的波亚姆（Phagni Poyam）乘坐一辆摩托“救护车”安全抵达奥恰（Orchha）地区的一家医院。23岁的她被发现患有严重的缺铁症，得到了及时治疗。在医院附属的生产中心，孕妇也可以选择在此停留，直到分娩。
那些乘坐摩托“救护车”从偏远地区来到乡镇的人，也会去市场逛逛。在那里，他们不仅可以购买食物，还可以接受疟疾测试、糖尿病测试。而且，即使是那些一路走到奥恰的人也会利用这些服务，因为人们对医疗系统的信心正在增加。
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