 印度偏远地区救命的摩托“救护车” | 所有节目 | DW | 30.01.2023

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文化经纬

印度偏远地区救命的摩托“救护车”

在印度中部的一些偏远地区，无论是临产孕妇还是患急症的病人，想要得到救治的唯一办法是乘坐摩托“救护车”去医院。

  • The heavily forested district of Naryanpur in the central Indian state of Chhattisgarh is one of the most sparsely populated in India — with about 140,000 inhabitants in an area of 4,650 square kilometers. Many villages, such as Kodoli, are at least 16 kilometers (9 miles) from passable roads. This poses major challenges for locals, especially when it comes to medical care.

    长途跋涉才能看病

    印度中部恰蒂斯加尔邦森林茂密的纳里扬普尔地区属于印度人口最稀少的地区，4650平方公里的区域内仅有约14万名居民。许多村庄距离可通行的道路至少有16公里。这给当地人带来巨大挑战，特别是在需要紧急就医时。

  • The state has one of the highest maternal death rates in the country, with 137 pregnancy-related deaths per 100,000 births. To change that in the future, these motorcycle ambulances are ready to go. They are operated by local authorities and the Saathi organization with support from UNICEF. Bhupesh Tiwari (pictured) works for Saathi and transports patients.

    开动脑筋解决问题

    该邦是印度全国孕产妇死亡率最高的地区之一，每10万名孕妇中就有137人因怀孕而死亡。为了改善这一状况，这些摩托“救护车”已经准备就绪。在联合国儿童基金会的支持下，这些摩托车由地方当局和非政府组织Saathi运营。图中的蒂瓦里（Bhupesh Tiwari）为Saathi工作，负责运送病人。

  • For a long time, it was common practice to transport sick people or pregnant women on foot on a kind of sedan chair through impassable terrain and muddy rivers. Then, in 2014, motorcycle ambulances were deployed in Narayanpur. Today there are 13 in three districts of Chhattisgarh.

    多年里艰辛的医疗运输

    在很长时间里，运送病人只能靠图中的“轿子”，来穿过无法通行车辆的山路和泥泞的河流。终于在2014年，摩托“救护车”来到了纳拉扬普尔地区。如今，在恰蒂斯加尔邦的三个地区总共有13辆摩托“救护车”。

  • The ambulances primarily take mothers to and from the hospital, but are also called upon to transport victims of snakebites and other emergencies. Lata Netam works as a nurse. She often has to push the motorcycle ambulance up steep or muddy roads to reach pregnant women in Kodoli, for example.

    时常需要有人推车

    这些摩托“救护车”主要是运送临产孕妇往返医院，以及运送被蛇咬伤的人等其他紧急情况的受害者。图中的内塔姆（Lata Netam）是一名护士。她经常要在陡峭、泥泞的路上推着摩托“救护车”，以确保其能到达孕妇身边。

  • Phagni Poyam (23), who is nine months pregnant, made it safely to a hospital in Orchha on one of the motorcycle ambulances. Her severe iron deficiency was discovered and treated in time. In centers specially attached to the hospital, pregnant women also have the option of staying until they give birth.

    安全抵达！

    图中怀孕九个月的波亚姆（Phagni Poyam）乘坐一辆摩托“救护车”安全抵达奥恰（Orchha）地区的一家医院。23岁的她被发现患有严重的缺铁症，得到了及时治疗。在医院附属的生产中心，孕妇也可以选择在此停留，直到分娩。

  • Those who make it to the village on motorcycle ambulances also pay a visit the market. There, they can not only buy food but also be tested for malaria or diabetes. However, even those who have walked all the way to Orchha take advantage of the offer, because confidence in the medical care is growing.

    人们对医疗系统更有信心了

    那些乘坐摩托“救护车”从偏远地区来到乡镇的人，也会去市场逛逛。在那里，他们不仅可以购买食物，还可以接受疟疾测试、糖尿病测试。而且，即使是那些一路走到奥恰的人也会利用这些服务，因为人们对医疗系统的信心正在增加。


  • The heavily forested district of Naryanpur in the central Indian state of Chhattisgarh is one of the most sparsely populated in India — with about 140,000 inhabitants in an area of 4,650 square kilometers. Many villages, such as Kodoli, are at least 16 kilometers (9 miles) from passable roads. This poses major challenges for locals, especially when it comes to medical care.

    长途跋涉才能看病

    印度中部恰蒂斯加尔邦森林茂密的纳里扬普尔地区属于印度人口最稀少的地区，4650平方公里的区域内仅有约14万名居民。许多村庄距离可通行的道路至少有16公里。这给当地人带来巨大挑战，特别是在需要紧急就医时。

  • The state has one of the highest maternal death rates in the country, with 137 pregnancy-related deaths per 100,000 births. To change that in the future, these motorcycle ambulances are ready to go. They are operated by local authorities and the Saathi organization with support from UNICEF. Bhupesh Tiwari (pictured) works for Saathi and transports patients.

    开动脑筋解决问题

    该邦是印度全国孕产妇死亡率最高的地区之一，每10万名孕妇中就有137人因怀孕而死亡。为了改善这一状况，这些摩托“救护车”已经准备就绪。在联合国儿童基金会的支持下，这些摩托车由地方当局和非政府组织Saathi运营。图中的蒂瓦里（Bhupesh Tiwari）为Saathi工作，负责运送病人。

  • For a long time, it was common practice to transport sick people or pregnant women on foot on a kind of sedan chair through impassable terrain and muddy rivers. Then, in 2014, motorcycle ambulances were deployed in Narayanpur. Today there are 13 in three districts of Chhattisgarh.

    多年里艰辛的医疗运输

    在很长时间里，运送病人只能靠图中的“轿子”，来穿过无法通行车辆的山路和泥泞的河流。终于在2014年，摩托“救护车”来到了纳拉扬普尔地区。如今，在恰蒂斯加尔邦的三个地区总共有13辆摩托“救护车”。

  • The ambulances primarily take mothers to and from the hospital, but are also called upon to transport victims of snakebites and other emergencies. Lata Netam works as a nurse. She often has to push the motorcycle ambulance up steep or muddy roads to reach pregnant women in Kodoli, for example.

    时常需要有人推车

    这些摩托“救护车”主要是运送临产孕妇往返医院，以及运送被蛇咬伤的人等其他紧急情况的受害者。图中的内塔姆（Lata Netam）是一名护士。她经常要在陡峭、泥泞的路上推着摩托“救护车”，以确保其能到达孕妇身边。

  • Phagni Poyam (23), who is nine months pregnant, made it safely to a hospital in Orchha on one of the motorcycle ambulances. Her severe iron deficiency was discovered and treated in time. In centers specially attached to the hospital, pregnant women also have the option of staying until they give birth.

    安全抵达！

    图中怀孕九个月的波亚姆（Phagni Poyam）乘坐一辆摩托“救护车”安全抵达奥恰（Orchha）地区的一家医院。23岁的她被发现患有严重的缺铁症，得到了及时治疗。在医院附属的生产中心，孕妇也可以选择在此停留，直到分娩。

  • Those who make it to the village on motorcycle ambulances also pay a visit the market. There, they can not only buy food but also be tested for malaria or diabetes. However, even those who have walked all the way to Orchha take advantage of the offer, because confidence in the medical care is growing.

    人们对医疗系统更有信心了

    那些乘坐摩托“救护车”从偏远地区来到乡镇的人，也会去市场逛逛。在那里，他们不仅可以购买食物，还可以接受疟疾测试、糖尿病测试。而且，即使是那些一路走到奥恰的人也会利用这些服务，因为人们对医疗系统的信心正在增加。