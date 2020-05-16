 印度传统民谣 | 文化经纬 | DW | 29.05.2020

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文化经纬

印度传统民谣

在印度音乐中，鼓和竹笛都是必不可少的乐器。请听由印度鼓和竹笛演奏的印度传统民谣，由德国国家青年交响乐团伴奏。

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印度传统民谣

印度鼓音色丰富多彩，节奏千变万化，还提供了印度音乐中非常具有特色的低音，作为旋律的背景和陪衬。在器乐演奏的最后部分，一般都会给鼓手单独进行即兴表演的机会，以展示鼓手的非凡技艺。

印度竹笛也是印度传统的乐器。和中国竹笛不同的是，印度竹笛一根笛子就一个竹节，据称都是用竹节很长的阿萨姆邦的竹子制成的。印度竹笛最大的特点就是竹壁非常薄，不设膜孔、不贴笛膜，因此印度竹笛班苏里的音色类似洞箫。

请听印度传统民谣，印度鼓演奏贝恩哈德·斯姆贝尔斯贝格（Bernhard Schimpelsberger），竹笛演奏帕卡什·查拉西亚（Pakesh Chaurasia），由德国国家青年交响乐团伴奏。

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