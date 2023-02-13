印度人口即将世界第一，但不知道究竟有多少人

（德国之声中文网）两个月后，印度人口预计将超过 14 亿，取代中国成为全球人口第一大国。但至少在一年内，甚至可能更长的时间内，这个国家将不知道自己到底有多少人，因为它无法进行人口统计。

印度原定于 2021 年进行的十年一度的人口普查因新冠疫情而推迟，但现在却因技术和后勤障碍而陷入困境，而且没有迹象表明大规模的人口普查可能很快重启。

延迟人口普查有什么影响？

专家表示，人口普查中就业、住房、识字率、移民模式和婴儿死亡率等数据的更新延迟，影响了这个庞大的亚洲经济体的社会和经济规划以及政策制定。

印度国家公共财政和政策研究所的研究员夏尔马(Rachna Sharma)称人口普查数据"不可或缺"。他表示，消费支出调查和定期劳动力调查等研究都是基于人口普查信息的估计。

"在没有最新人口普查数据的情况下，这些估计是基于十年前的数据，并且可能提供与现实相去甚远的估计。"夏尔马说。

印度统计和计划实施部的一名高级官员表示，用于评估政府开支所需的预测和估计的数据来源还是上一次进行统计的2011年人口普查。

该部发言人表示，其部门的任务仅限于提供最佳预测，无法对人口普查过程发表评论。总理办公室没有回应置评请求。

另外两名分别来自联邦内政部和印度注册总署办公室的政府官员表示，延迟的主要原因是政府决定对人口普查过程进行微调，并在技术的帮助下使其万无一失。

这位内政部官员说，内政部官员表示，将用于在手机应用程序上收集人口普查数据的软件必须与现有的身份数据库同步，包括名为 Aadhaar 的国民身份证，这需要时间。

负责人口普查的印度注册总署没有回应置评请求。

主要反对党国大党和总理莫迪的批评者指责政府推迟人口普查，以便在2024年全国大选之前隐瞒失业等政治敏感问题的数据。

"本届政府经常公开与数据竞争。"国会发言人克拉（Pawan Khera） 说，"在就业、新冠疫情死亡等重要问题上，我们已经看到莫迪政府如何倾向于隐瞒关键数据。"

执政党印度人民党的国家发言人阿加瓦尔（Gopal Krishna Agarwal）驳斥了这种批评。

他说："我想知道他们这样说的依据是什么。我们9年的表现比他们 65 年差的社会参数是什么？"他指的是国大党曾执政多年。

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人口普查谁在做？老师们辛苦了！

联合国预测印度人口可能在4月14日达到1,425,775,850人，在这一天超过中国。

2011年的人口普查显示印度的人口为12.1亿，这意味着该国在12年内增加了2.1亿人，几乎相当于巴西的人口数量。

印度的人口普查是由大约33万名公立学校教师进行的，他们首先挨家挨户地列出全国各地的所有住房，然后带着第二份问题清单返回调查。

根据为2021年制定的计划，他们在两个阶段中每次用16种语言问20多个问题。这两个阶段将持续11个月。

这些数字将被制成表格，最终数据将在几个月后公布。根据2019年的估计，整个工作将耗费875亿卢比（约10.5亿美元）。

教师们在疫情后已经回到学校。除了人口普查外，还必须参与组织在2023年进行的9个州的选举，2024年进行的全国选举。这些工作都将扰乱教学任务。对他们的酬劳也成为一个问题。

拥有230万会员的全印度小学教师联合会的高级官员米什拉（Arvind Mishra）说，法律规定教师必须帮助进行选举和人口普查，但政府必须提高他们的薪酬。

"他们必须为人口统计推出系统的支付机制。"米什拉说，"教师应该得到尊重，他们不能为进行地球上最大规模的算术练习而四处奔走要求报销。"

其他关于人口数据的监测系统

然而，印度唯一身份认证局（UIDAI）--即成功运营国家身份认证计划Aadhaar的政府机构--的一名前高级官员试图淡化十年一次的人口普查数据的重要性，称该身份认证计划是"事实上的、实时的"人口普查。

根据UIDAI的数据，2022年12月31日有13.0亿人注册了Aadhaar，而当时的预计人口为13.7亿。这位前UIDAI官员说，缺口主要是没有登记的儿童和没有更新的死亡人数。

印度前首席统计学家森（Pronab Sen）说，估计出生率和死亡率的抽样登记系统（SRS）显示人口增长率具有合理的准确性。

与 Aadhaar 不同，SRS 调查计算出生和死亡的代表性样本，并用它来预测更大区域的计数。

"这并不精确。"森说，"问题是，如果把这个国家作为一个整体，我们的 SRS 和预测是相当准确的。它不会给你提供的是国内不同地区的人口分布情况。"

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（路透社）

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