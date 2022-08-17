 印度也将生产组装iphone14 | 经济纵横 | DW | 23.08.2022

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经济纵横

印度也将生产组装iphone14

媒体上周报道了苹果将开始在越南生产笔记本电脑，本周又有消息称，iphone14将同时在印度生产。

USA Apple | Tim Cook, Präsentation iPhone 13 Pro

苹果总裁库克2021年9月发布iphone13 pro

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《日经亚洲》（Nikkei Asia）周二（8月16日）援引熟悉内情人士报道说，苹果公司供应商正首次谈判在越南生产苹果手表（Apple Watch）和苹果笔记本电脑（MacBook）。

在投资者青睐度上，苹果继续领先于竞争对手。作为今年全球市值最高的企业，这家高科技公司只差300亿美元便能成为史无前例的市值突破３万亿美元的企业。

据路透社援引知情人士称，美国考虑收紧对中国内存芯片制造商的出口，禁止对行业领头羊“长江存储”出口用于制造先进NAND闪存芯片的设备。若这一举措得到批准，将是美国针对中国半导体行业的最新打压。

（德国之声中文网）彭博社援引知情人士报道，苹果已开始同供货商合作加强在印度的产能，估计最早第一批"印度制造"的iphone14s在今年10月下旬或者11月下线，这样，将比在中国的同类发行晚大约两个月。

报道称，为苹果代工的台湾富士康公司此前进行了调研，从中国运出部件的过程，到在印度南部城市钦奈郊区建厂组装iphone14，都做了研判。

报道还写道，中美角力日益加剧的背景下，再加上中国清零抗疫政策影响生产，苹果不得不考虑其它选项。

过去，苹果也曾将部分零部件的生产从中国外移，包括转移到印度。印度是世界第二大手机市场，此外，苹果还计划在那里组装iPad。而启动建厂以及提高生产iphone产量的努力，印度方面早在2017年就已开始，莫迪政府推出的"印度制造"政策为引入外国投资增添了新的吸引力。

为改变单一依赖中国生产的局面，作为苹果代工工厂，墨西哥和越南也越来越受到重视。

为阻止中国半导体技术取得优势，并保护本土公司，美国政府一直在考虑限制向中国出口生产存储芯片的设备。不过，假如拜登总统推动这一倡议并取得成功，受到伤害的不仅是中国，还包括韩国存储芯片生产巨头三星以及SK海力士。

上周，据日经报道，苹果正在就苹果手表以及笔记本电脑的生产与组装在越南展开首次谈判

（路透社、彭博社）

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