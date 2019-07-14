 印度临时取消“月船2号”发射 | 科技环境 | DW | 15.07.2019

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科技环境

印度临时取消“月船2号”发射

印度的的登月计划已经被多次推迟，现在，发射计划再次失败。载有印度登月探测器的“月船2号”火箭依然停留在地球上。

Indien Sriharikota Abbruch Mond Mission (AP Photo/M. Swarup)

停止倒计时：发射台旁的 "MkIII-M1"号火箭

（德国之声中文网）当地时间周一（7月14日）早上，距离计划中的火箭发射时间还差56分24秒时，印度航天局突然宣布因"技术原因"临时取消发射，然而没有提及新的登月时间。

携带登月探测器"月船2号"的运载火箭本应从印度安得拉邦的海岸地区发射升空，将探测器携带的一个着陆器安置在月球的南极之后，再由一个移动探测器在月球表层寻找水的痕迹。

Indien Mond Mission Landefähre Chandrayaan-2 (picture-alliance/Photoshot)

“月球2号”着陆器

如果此次登月成功，印度将成为继美国、俄罗斯和中国之后的第4个登陆月球的国家。几乎所有登月仪器和设备组件都是印度自己研发，总共耗资大约1.24亿美元。与其它登月计划相比，此次成本算是低的。

印度航天局宣布了今后有待完成的航天使命。"阿迪亚L-1号"太阳探测器计划2020年上半年发射，将被用于研究日冕等现象。

在未来两、三年内，印度将启动探索金星的使命。印度还计划在2022年前完成首个载人航天任务，将3名宇航员送入太空。

观看视频 01:24

“嫦娥四号”上的德国科研仪器

 

李京慧/洪沙 (法新社、德新社)

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