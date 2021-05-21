 印度：中方在边境“抓走” 一失踪印青年 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.01.2022

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印度：中方在边境“抓走” 一失踪印青年

印度国防部周四（1月20日）表示，一名17岁印度青年在两国共同边界附近失踪后， “据报” 被中国军方抓走。

Indien Tawang | Indische Militärfahrzeuge

阿鲁纳恰尔邦靠近实控线的印度军车

（德国之声中文网）印度国防部推文称，已与中方联系，要求遣返名为米拉姆·塔罗姆（ Miram Tarom ）的这名失踪两天的年轻人。 

在塔罗姆居住的印度东北部阿鲁纳恰尔邦（ Arunachal Pradesh ），议员塔皮尔·高（ Tapir Gao ）发推文说，该青年据信于周二遭中方绑架，他的一名伙伴得以逃脱并报告了印度当局。 

记者未能立即联系到中国外交部置评。 

印中两国在漫长而有争议的喜马拉雅边界频繁发生冲突。北京声称，整个阿鲁纳恰尔邦是其西藏地区的一部分。

2020 年，在加勒万河谷（ Galwan valley ）发生两军小规模武装冲突，导致至少 20 名印度士兵和 4 名中国士兵死亡。 

  近年来，中印边境地区曾发生数起印度平民一度失踪事件。新德里称，这与中方绑架企图有关。北京予以否认。

（路透社）

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