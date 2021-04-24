印度严重「缺氧」 多国紧急协助抗疫

(德国之声中文网) 25日，印度新冠肺炎病例增加349,691例，死亡案例增加2,767例，这是疫情爆发以来的新高点。

德国之声的新德里分社社长奇玛 (Amrita Cheema)将印度首都的情况描述为「非常危急」，并说，「时间是关键」。

奇玛表示，德里当地政府认为遏制感染的唯一方法是「采取严格措施，防止人与人之间的接触」，认为这是「阻止(病毒)传播的唯一武器」。

德里政府急需700吨液态氧气，奇玛告诉德国之声，已呼吁国家政府以及其他州政府送来氧气。

印度政府已部署军用飞机和火车向新德里运送氧气，也免除了氧气和医疗用品的进口关税，还动员其武装部队送来更多氧气。

各国急伸援手

德国总理默克尔周日 (4月25日)表示，在印度新冠肺炎疫情持续加重下，德国政府正在准备为印度提供紧急援助。

默克尔发言人塞伯特（Steffen Seibert）在推特上说：「我想对新冠肺炎再次给印度人民社区带来的可怕痛苦表示同情...对抗这个流行病是我们共同的任务。德国与印度同在，我们正在紧急准备一项支持任务。」

德国国防部表示，正在评估提供移动氧气发生器和其他医疗设备的可能性。

欧盟委员会主席冯德莱恩说她对印度的情况感到震惊。她在推特上说：「欧盟正在汇集资源，对印度的援助请求作出迅速回应。我们全力声援印度人民！」

白宫在25日的一份声明中说，美国将「立即」向印度提供制造疫苗所需的原料，以及治疗药物、快筛试剂、呼吸机和保护设备。声明中提到：「美国已经确定了印度制造Covishield疫苗所急需的特定原料来源，并将立即提供给印度。」

美国总统拜登在推特上说：「正如印度在新冠肺炎疫情早期，美国医院情况紧张时向我们提供援助一样，美国也决心在印度需要的时候提供协助。」

印度的长期对手巴基斯坦在最近关系解冻情况下，也提出要提供新德里医疗用品。巴基斯坦外交部24日的声明中说：「为了对当前受新冠疫情冲击的印度人民表达支持，巴基斯坦已提出对印度的救济支持，包括提供呼吸器。」

同时，英国表示，将向印度运送600多件医疗设备，包括呼吸器和氧气浓缩机。法国则说，计划在未来几天向印度提供氧气容量支持，而俄罗斯也承诺通过发送医疗设备来援助印度。

摩诃壶节 (Maha Kumbh Mela)被认为是世界上最大的印度教集会，以12年为一个周期，在印度的四个朝圣地举行。今年，该节日将在圣城哈里瓦举行。

莫迪政府受考验

印度总理莫迪(Narendra Modi)25日表示，政府正全力以赴抗疫。他说：「在成功应对第一波疫情风暴后，我们的志气高昂，但这场风暴震撼了整个国家。」

虽然莫迪曾在1月份宣布战胜新冠病毒，但批评者抨击他的政府允许大型宗教和政治集会继续进行，并且没有为印度现在面临的严重疫情制定计划。

印度除了卫生保健系统即将崩溃之外，火葬场和墓地也被尸体淹没。德里是受到影响最严重的城市，当地医院正在努力解决床位和氧气供应短缺的问题，并在25日延长了为期一周的封锁。

迄今，印度约有192,311人死于新冠病毒。不过，专家说这个数字可能遭到严重低估，因为疑似病例通常不包括在内，许多人的死亡被归因于潜在的疾病。

(法新社、德新社、美联社、路透社)

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