印度严重列车相撞事故 遇难者家属仍在艰难寻找亲人遗体

印度多次发生严重火车事故

有约14亿人口的印度有世界最大的铁路运输网络之一，但也年日已久。印度政府对于高速列车有不少投入。但还是有很多列车以及轨道设施年久失修、亟待更新。据“印度时报”报道，过去最严重的事故是在1981年，至少800人丧生。1995年的相撞事故也导致至少350人死亡。