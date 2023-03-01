印度严重列车相撞事故 遇难者家属仍在艰难寻找亲人遗体

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1200人受伤，275人死亡，印度三辆火车相撞造成的损失一时难以估量。事发50个小时后，事故地点部分通车。但对于一些死难者家属而言，识别亲人遗体仍非常困难，甚至只能借助DNA检测。印度铁路安全再次引发讨论。
事故发生在周五晚间，距离加尔各答西南200多公里，是一处农村。目前有275人丧生，但这一数字仍有可能增加。受伤人数达1200人，周一仍有近400人在医院救治。初步调查认为，事故原因有可能是信号错误。
救援工作预计将到周三为止，目前已不再抱希望找到更多幸存者。这是印度最严重的火车事故之一。
事故发生后，行经该地点的至少123个列车车次取消。不过，印度交通部周一称，周日夜间事发地点已部分通车，一辆载煤的货运列车已经经过。数百人此前清理现场残骸。
据“印度时报”(Times of India)报道，遇难者家属在多个停尸大厅寻找和识别亲人的遗体，一些遗体已难以识别。有些甚至只能通过DNA检测来确认。
据报道，一辆客运列车在行驶中离开主轨，在一个边轨上以128公里的时速与一辆停靠的货运列车相撞，过程中客运列车的火车头以及前四、五节车厢脱轨，并与另一主轨上反方向行驶的时速126公里的另一辆客运列车最后两节车厢相撞。
有约14亿人口的印度有世界最大的铁路运输网络之一，但也年日已久。印度政府对于高速列车有不少投入。但还是有很多列车以及轨道设施年久失修、亟待更新。据“印度时报”报道，过去最严重的事故是在1981年，至少800人丧生。1995年的相撞事故也导致至少350人死亡。
此次事故再次引发对印度铁路安全性的讨论。而世界各地，多国领导人发来悼念和慰问电，如美国总统拜登，英国首相苏纳克等。德国总理肖尔茨也表示至为震惊，他的思绪与死难者及其家属在一起。
印度东部奥里萨邦三列火车相撞，造成至少 280 人死亡，数百人受伤。救援工作仍在进行之中。
印度日前發生數十年來最嚴重的火車事故，計逾1100人受傷、275人死亡。初步調查結果顯示，此事與火車信號受到干擾有關，或存在犯罪嫌疑。印度鐵路交通的安全出了什麼問題？
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日前在中国媒体和网络上颇受关注的美国俄亥俄州化学品泄漏事故的善后处理仍在进行中。当地居民对政府的危机处置以及环境污染的后果仍有质疑。
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