 印度三列火车相撞，至少280人遇难 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.06.2023

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印度三列火车相撞，至少280人遇难

印度东部奥里萨邦三列火车相撞，造成至少 280 人死亡，数百人受伤。救援工作仍在进行之中。

事故发生地点

事故发生地点

（德国之声中文网）印度东部奥里萨邦发生三列火车相撞事故之后，周六（6月3日）正在进行大规模救援行动。

当地官员说，事故发生在周五晚些时候，造成 280 多人死亡，800 多人受伤。

故事发生后的整个晚上，死亡人数逐步上升。

周六早上，奥里萨邦的首席秘书耶纳 (Pradeep Jena) 表示，至少有 233 人死亡。随后消防部门官员说，到目前为止至少已找到 288 具尸体。

“到（周五）晚上 10 点，我们得以营救幸存者。然后就是收拾遇难者遗体。”奥里萨邦消防局局长萨兰吉 (Sudhanshu Sarangi) 告诉美联社。

“非常非常悲惨。我在职业生涯中从未见过如此惨状。”他说。

萨兰吉说，救援人员仍在穿过失事的火车车厢寻找可能还活着和被困的幸存者。 

联邦部长普拉丹（Dharmendra Pradhan）告诉印度新闻机构ANI，总理莫迪将访问事故现场。周六上午，奥里萨邦首席部长帕特奈克（Naveen Patnaik）和印度铁道部部长瓦伊什诺（Ashwini Vaishnaw）已到达现场了解情况。

事故发生在当地时间周五晚上 7 点 20 分左右，地点是在巴拉索尔的巴哈纳贾（ Bahanaga Bazar）火车站附近。

事故发生在当地时间周五晚上 7 点 20 分左右，地点是在巴拉索尔的巴哈纳贾（ Bahanaga Bazar）火车站附近。

救援仍在进行，当地沉痛哀悼

事故发生在距奥里萨邦首府布巴内斯瓦尔约 200 公里的巴拉索尔。

事故发生以后，很快开始了一场大规模的搜救行动。数百名消防部门和警察部队的急救人员赶赴现场，并使用了嗅探犬。国家灾难响应部队派遣的救援人员也很快到达现场。

“我们现在的首要任务是营救（乘客）并为伤者提供医疗支持。”耶纳说。

他说，救援队和急救人员正在努力营救幸存者并将伤者送往医院。

奥里萨邦官员周六宣布哀悼一天。

与此同时，数百名年轻人在附近小镇索罗的一家政府医院外排队献血。

三列火车先后相撞 

事故发生在当地时间周五晚上 7 点 20 分左右，地点是在巴拉索尔的巴哈纳贾（ Bahanaga Bazar）火车站附近。

印度媒体PTI援引当地官员消息报道，事故中共有三列火车相撞。关于哪列火车先脱轨存在一些相互矛盾的说法。

PTI报道说，首先脱轨的是从班加罗尔到豪拉的火车，这列火车被称为豪拉超快列车。它的一些车厢倒在相邻的轨道上。

从加尔各答开往钦奈的科罗曼德尔快车撞上了这些车厢。 

随后，一列货运列车又撞上了科罗曼德快车。

电视画面显示，救援人员试图救出被困在残破车厢内的幸存者，许多遗体躺在铁轨旁的白色床单下。

巴拉索尔市及附近地区的居民在得知事故发生之后，纷纷赶往现场参与救援

巴拉索尔市及附近地区的居民在得知事故发生之后，纷纷赶往现场参与救援

铁道部表示，已对事件展开调查。 

印度铁道部部长瓦伊什诺（Ashwini Vaishnaw）在推特上发帖宣布对事故受害者及其家属进行赔偿。他说，政府将向死者家属支付 100 万卢比（约为11,300 欧元或12,100 美元），为重伤者支付 20 万卢比（2,260 欧元或2,400 美元），为轻伤者支付 50,000 卢比（566 欧元或607 美元）。

印度总理莫迪在推特上表示，现场救援行动仍在进行，正在向受到影响的人提供“一切可能的援助”。他说，“愿伤者早日康复。”

幸存者描述事故现场 

据报道，巴拉索尔市及附近地区的居民在得知事故发生之后，纷纷赶往现场参与救援。

幸存者 Rupam Banerjee 告诉 PTI：“当地人真的古道热肠帮助我们。他们不仅帮助把人救出来，还帮我们取回行李并给我们送水喝。”

另一位幸存者Vandana Kaleda 说，列车脱轨后，车厢剧烈摇晃，乘客站立不稳，彼此相撞，互相倾压。

她说：“当我走出洗手间时，火车突然倾斜了。我失去了平衡。……一切都乱套了。人们开始互相倾倒。我感到震惊，不明白发生了什么，大脑一片空白。”

一名不愿透露姓名的幸存乘客说，他看到其他乘客四肢断裂，面部撞毁。

印度火车事故频繁发生

作为世界上最大的单一管理铁路网络，尽管印度政府努力改善安全，但是每年都会发生事故。

2018 年，印度北部阿姆利则市，人们在铁轨上庆祝节日，一列通勤列车驶来，造成至少 59 人死亡，数十人受伤。

2017 年，安得拉邦南部的一列客运列车数节车厢脱轨，导致 40 多人丧生。

印度大多数火车事故都因为人为过失或信号设备过时。

印度每天有超过 1200 万人乘坐 14,000 列火车，在 64,000 公里长的铁路轨道上旅行。

（法新社、美联社、路透社、德新社）

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