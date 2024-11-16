印度一医院火灾造成10名新生儿死亡

（德国之声中文网）印度北方邦一家医院的新生儿重症监护室发生火灾，造成10名新生婴儿死亡，至少16名儿童受伤。

印度总理莫迪在社交媒体X上发帖表示对无辜遇难儿童的家属表示“深切哀悼”。

起火原因：电器短路

当地政府表示，火灾发生在周五晚上10点45分左右，地点是占西市的一家医学院的新生儿重症监护中心。病房中一共有55名婴儿。其中45名婴儿得以获救，并且正在进行救治。官员表示，火灾发生后，火势迅速蔓延到整个病房。

北方邦的副首席部长帕塔克（Brajesh Pathak），火灾是由氧气机短路造成的。“七具尸体已经确认身份，还有三具尸体尚未确定”，他透露。

有目击者对美联社表示，救援工作在大火发生后半个小时才开始。医院的消防警报失灵，医院工作人员直到眼见烟雾和火焰才采取行动。

消防人员在清理火灾现场 图像来源: Stringer/REUTERS

《联合早报》报导称，这家医院未获得适当的执照，也缺乏合格的消防通道。事发后，警方逮捕了一名医生和医院所有人。

北方邦首席部长阿迪亚纳特（Yogi Adityanath）宣布将向每名死者家属赔偿50万卢比（约合5900美元）。

印度的火灾频发，很多事故源自建筑施工不当和安全措施执行不力。房屋维护不善和消防设备质量地下也增加了火灾的发生几率。六个月前，德里一家医院发生的火灾也造成7名新生儿死亡。



（法新社、美联社等）

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