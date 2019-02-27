（德国之声中文网）印巴两国再次滑到了战争的边缘。过去几十年，双方围绕克什米尔已经进行过三次战争。两国都声称对克什米尔拥有全部主权，但都只能实际控制其中部分领土。1974年和1998年，印巴两国相继成为拥有核武器的国家，这更使得任何一次冲突的升级都变得更具危险性。

新德里方面对其周二空袭行动的解释是，打击目标是巴基斯坦境内恐怖组织"穆哈默德军"的训练营。"穆哈姆德军"要求印度控制下的查谟和克什米尔成为独立国家。"穆哈默德军"宣称，今年二月造成40多名印度士兵丧生的自杀式袭击是他们制造的。此外，"穆哈马德军"还同"基地组织"有关联，并频繁对查谟和印控克什米尔地区内的军事目标发动袭击。有鉴于此，印度方面称，对"穆哈默德军"基地的空袭并非针对巴基斯坦的进攻，而是印方的一次自卫行动。

伊斯兰堡则坚决否认该国同上月克什米尔自杀式袭击有任何关联。巴基斯坦总理伊姆兰·汗（Imran Khan Niazi）表示，巴方愿意对"穆哈马德军"采取行动，但前提条件必须是有足够证据显示该武装同恐怖袭击有关。此外，巴基斯坦还坚决否认该国曾对克什米尔或其他任何地区的极端伊斯兰组织提供过支持。

无法估量的风险

巴基斯坦方面宣称，周三印度空军再度入侵巴领空，巴在克什米尔边界地带击落了两架印度军机。而印度方面则宣称，印方击落了来犯的巴基斯坦军机。双方说法均无法获得独立消息来源的证实。但冲突的升级却引发了全球范围内的担忧。尽管印巴双方都表示不会爆发核冲突，但国际观察家们仍提高了警惕。

周三冲突升级后，巴基斯坦总理汗在对全国发表的讲话中强调："所有的战争都是无法预估的。没有人能预言一场战争的走向。第一次世界大战爆发时，人们都以为战争只会持续数周，但事实上，这场战争一直持续了数年之久。""我想质问印度方面，以印巴双方所拥有的武器，我们能允许我们做出错误判断吗？一旦冲突激化，无论是我，还是莫迪，都将无法控制事态发展。"

核武潜力

印巴两国都拥有可携带核弹头的导弹。据华盛顿"国际战略中心"提供的数据，印度拥有9种随时可投入使用的导弹系统。其中包括射程可达5000公里的烈火三型导弹（Agni-3）。而巴基斯坦通过从中国获取的导弹技术，射程也同样可以覆盖印度全境。

斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）认为，印度和巴基斯坦都拥有可携带小型核弹头的短程导弹，射程介于50和100公里。此外，双方的核武库里还有可由轰炸机投掷的核弹。就总数而言，巴基斯坦拥有140至150枚核弹，印度则拥有130枚至140枚。

斯德哥尔摩国际和平研究所统计的巴基斯坦和印度拥有的核弹数量

军力不对称正是风险所在

巴基斯坦大力拓展核武计划，是因为该国将印度视为威胁。卡内基研究所的托比·达尔顿（Toby Dalton）此前接受德国之声采访时曾表示："巴基斯坦代表总是强调，他们的核武器是专门针对印度的。但是由于印度经济实力雄厚，其军事力量的发展速度也比巴基斯坦要快。因此，伊斯兰堡坚信，他们必须扩大核武库才能对印度构成威慑。"

而许多专家都认为，印巴两国军力的不均衡发展已经成为主要的安全隐患。伍德罗·威尔逊中心（Woodrow Wilson Zentrum）的库戈尔曼（Michael Kugelmann）坚信，正是由于巴基斯坦在常规武器方面远远落后于印度，更加大了双方爆发核战争的风险。他说："如果在当前的冲突中，巴基斯坦的反击引发了印度方面更大规模的常规军事行动，那么，最终导致核战争的风险将大大增加。"

马苏德是巴基斯坦前将军，这位安全问题专家看问题较为审慎。他对德国之声表示，他不认为当前的克什米尔冲突会激化到爆发核战争的程度。他说："对，很多人担心会爆发核战争。因为紧张程度在不断增加，双方又不肯进行对话。巴基斯坦已经发出对话建议，但印度方面不肯采纳建议，毕竟印度很快就要举行大选了。"四月底至五月初，印度将举行大选。

巴基斯坦能有效控制其核武库吗？

另外一个担忧是，任何一个准战争状态都可能使整个南亚陷入混乱。而一旦陷入混乱，核武器就有可能会落入极端分子手中。来自伊斯兰堡的专家苏尔坦（Maria Sultan）表示，巴基斯坦完全有能力掌控本国的核武器。她说："巴基斯坦有能力控制本国的核武器，相关的技术也很先进。西方有关巴基斯坦无法监控本国核武器的担忧，完全没有根据。"

印巴敌对，克什米尔代价高昂 前所未有的危险？ 2月27日，巴基斯坦军方称，在有争议的克什米尔地区击落两架印度战斗机。巴军方一名发言人称，这两架印度战机师在进入巴基斯坦领空后被击落的。这是这两个核国家首次相互发动空袭。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 印度轰炸巴境内目标 巴基斯坦军方发布了这张照片，上面显示此前一天印度战机对巴境内目标发动空袭，这是两国1971年战争以来的首次。印度则称，该空袭是对新近印度驻查谟和克什米尔军队遭自杀式袭击的回应。巴方称，印度战机对巴境内的空袭并未造成伤亡。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 暴力不止 2月14日，至少41名印度准军事力量成员在印控克什米尔首府附近的一次自杀式炸弹袭击中丧生。位于巴基斯坦境内的伊斯兰极端组织“穆哈默德军”宣称对此负责。这是自1989年克什米尔地区发生叛乱以来，对印度安全力量最严重的袭击。双方紧张关系加剧，并引发对这两个国家可能发生武装冲突的担忧。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 持久的冲突与惨痛的代价 自1989年以来，穆斯林叛乱分子在印控克什米尔地区与印度安全力量作战。该地区有1200万人口，其中七成是穆斯林。自1947年度立以来，印巴之间的三次战争中有两次是围绕克什米尔。双方均宣称对整个克什米尔拥有主权，但都实际控制部分地区。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 印度打击反叛武装 2016年10月，印度安全力量对克什米尔武装反叛力量发动攻势，包围苏平（Shopian）地区至少20个村庄。新德里指责伊斯兰堡支持越过印巴“控制线”袭击印度准军事力量的武装分子。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 一名克什米尔分离人士之死 2016年7月，一名年轻的分离主义领袖布尔汗·瓦尼（Burhan Wani）遇害后，印控克什米尔地区的安全局势恶化。从那之后，反对印度控制的抗议以及分离主义者与安全力量之间的冲突已导致数百人丧生。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 乌里袭击事件 2016年9月，伊斯兰武装分子在印控克什米尔杀死至少17名印度士兵，另有30名印度士兵受伤。印度军方称，反叛力量从巴基斯坦渗透入印控克什米尔，初步调查显示武装分子属于巴境内的“穆罕默德军”，后者已在克什米尔活跃了十年有余。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 侵犯人权 显示印度安全力量侵犯人权的视频流传开后，印度当局禁止了克什米尔的多个社交媒体网站。其中一则视频显示一名克什米尔抗议者被印度一辆军车当作人肉盾牌，视频在社交媒体上引发愤怒浪潮。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 克什米尔非军事化 支持克什米尔独立者希望巴基斯坦和印度能让克什米尔人自己决定未来。查谟与克什米尔自由阵线主席吉拉尼（Toqeer Gilani）向德国之声表示：“是时候让印巴宣布撤军时间表并举行国际监督下的公投了。”

印巴敌对，克什米尔代价高昂 分离无望 但大多数克什米尔问题观察家认为，这在近期内不会发生。他们表示，尽管印度严格执行以克什米尔的武装分子和分离分子为目标的战略，并部分取得成效，但新德里迟早需要对这场危机找到政治解决途径。他们说，克什米尔想要分离，没有机会。 作者: null Shamil Shams



但是相比之下，在瑞典工作的巴基斯坦专家苏莱赫里亚（Farooq Sulehria）虽然说得没有那么绝对，不过，他也认为，西方媒体中有关印巴可能爆发核战争的说法有些夸张。

调停工作已经展开

有关避免印巴之间冲突升级的外交努力已经全面展开。有些观察家甚至认为，正是因为印巴间存在着爆发核战争的危险，国际社会一定会付出更大的努力促成印巴对话。巴基斯坦前将军马苏德认为，美国一定会出现调停："1999年的印巴克什米尔冲突中，显然就是由于来自华盛顿的暗中压力使局势得到了缓解。华盛顿应当会在幕后进行调停。如果没有华盛顿和国际社会的干预，印巴冲突就有可能升级。"

美国方面已经作出了反应。美国国务卿蓬佩奥表示："我们支持印度和巴基斯坦避免冲突升级的努力。"正在访问巴基斯坦盟友-中国的印度外长也表示："印度方面不希望冲突进一步升级。"