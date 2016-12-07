印尼龙目岛七级强震至少142人遇难

（德国之声中文网） 七级地震发生于8月5日晚上7时40分，震央位于印尼龙目岛（Lombok）北部，震源深度10公里。印尼当局一度发出海啸警告。

至週一（8/6）中午为止，罹难人数已经达到142人，当中不少都是在龙目岛北部和西部遇难，大部分人被建筑物瓦砾击中致死。另外还有数百人受伤，数千人要撤离到户外避难所。当地上千栋建筑物损毁，大部分地区停电。

印尼救灾部门表示，搜救人员至今仍无法抵达部分灾区﹕「通讯中断为救灾带来困难，我们预计死亡数字仍会上升。」官员形容这次地震造成巨大破坏，龙目岛主要城市马打兰（Mataram）受创最为严重。

这已经是龙目岛近日发生的第二次地震，刚好在一星期前（7/29）当地发生6.4级地震，导致至少16死162伤。

一週两地震过百人死

而昨天的地震，邻近的旅游胜地峇里岛也感受到震动。有目击者指，地震在几秒之间大幅增强，窗户和大门都强烈摇晃，人们慌忙走避到户外，随后并出现多次馀震。

也有观光客表示，地震后当局把人群疏散到山上。峇里岛则有医院把病人疏散到街上，由医护人员陪伴和照顾。

龙目岛和峇里岛同样是印尼的旅游胜地，大量游客赶往机场离开，幸而机场运作没有受太大影响。

李芊/罗法（路透社、美联社）