印尼雅萬高鐵：中國海外基建如何究責？

（德國之聲中文網）搭乘印尼雅萬高鐵，可能會產生一種在中國搭高鐵的錯覺，車廂內不僅可見簡體中文字，設備與服務也類似於中國國內的高鐵。事實上，雅萬高鐵是中國高鐵第一次「全系統、全要素、全產業鏈在海外落地」，象徵著中國高鐵系統輸出到東南亞，更被北京形容為中印「一帶一路」合作的「金字招牌」。

在中國各海外投資地中，印尼具有一個重要指標意義：這裡是中國國家主席習近平提出「21世紀海上絲綢之路」說法的「首倡之地」。中國今年10月舉辦「一帶一路」10週年論壇，印尼總統佐科威（Joko “Jokowi” Widodo）也到北京參加，感謝中國「為廣大發展中國家的發展作出積極貢獻」，並特別提及雅萬高鐵項目。

自今年10月正式通車營運至今2個多月；據中國鐵路國際有限公司統計，雅萬高鐵累計發送旅客突破了100萬人次。

雅萬高鐵全長約142公里，把印尼首都雅加達和西爪哇省首府萬隆之間的交通時間，從3小時縮短到45分鐘左右。平心而論，雅萬高鐵確實替印尼創造更舒適的交通方式。中國官媒新華社引述印尼乘客說法：「高鐵已成為我最愛的交通方式。」還有一位職業是物流公司高管的民眾稱，高鐵省時省力，特別適合像他一樣常出差的人。

然而，中國政府大力宣傳的正面形象背後，卻是另一個故事。有印尼民眾向DW指出，高鐵的站點並不是位於市中心，因此要還需配合接駁車或其他交通工具，便利性不如預期。此外，雅萬高鐵的票價較高，恐怕只讓中產階級以上的民眾受惠；對於多數務農的當地居民而言，負面的影響更龐大。

當地環保倡議者表示，雅萬高鐵項目的環評有疑慮，施工過程對居民造成損害，且受影響的社區仍未獲充分補償。在環保團體看來，這場中印合作顯然並不完美。

印度尼西亚中资造高铁是否值得？

雅萬高鐵的負面衝擊

「中國是最不會去遵守在印尼該遵行的規則的國家。」非政府組織「印尼環境論壇」（Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI）西爪哇辦公室的執行總監瓦尤定（Wahyudin Iwang）告訴DW，只要跟中國有關，都是從事倡議工作最棘手的案件。

瓦尤定說，其他國家都會有涉及環保問題的相關規範，但中國在這方面還有很長的路要走。跟中國的政府和企業打交道時，倡議人士難以循有效的機制向中國追究責任。

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像雅萬高鐵這樣橫跨兩個省份的大規模基礎建設，本應依法按部就班執行環境影響評估。但實際上，此項目的推動過程高度政治化，不只中國政府把這視為「一帶一路」的「旗艦」計劃，印尼總統佐科威早在2016年就把它列為12項「國家策略項目」之一，屬於需優先推動的基礎建設。

有分析認為，佐科威為了競選連任，希望短期內看到成果，讓高鐵項目成為有利2019年大選的政績。瓦尤定指出，工程所需的相關許可文件在佐科威要求下，倉促審批下來，過程中當地居民並未獲取充分資訊，也沒有機會參與評估程序。

非政府組織德國亞洲基金會（Stiftung Asienhaus）中國區負責人周蓓（Joanna Klabisch）去年10月曾應印尼環團WALHI之邀參訪萬隆當地一處社區，並撰寫報告，直指雅萬高鐵嚴重影響當地居民。她告訴DW，「高鐵就從他們腳下的山丘穿過去」。

周蓓指出，有些鐵路隧道非常靠近社區，就蓋在距離不到250公尺處，遠低於法律規範的750公尺。短時間內頻繁的大型爆破工程，嚴重影響當地居民。

「我們看到那些房子的模樣，牆壁上有1公尺長的裂縫。有些房子位於很陡峭的山丘，因而產生了幾公分的位移……村民還告訴我們一個難以想像的情況：爆破工程之多，甚至把山丘頂的野生動物嚇跑了，所以居民還要應付跑進村裡的蛇和野猴。」

問題不僅止於此。印尼環保團體WALHI主張，工程人員在路面傾倒的廢土，影響當地的水源和排水渠道，進而導致附近地區更常發生水災和土石流。

針對種種因雅萬高鐵工程而產生的問題，中國和印尼國營企業共同成立的印中高鐵公司（KCIC），並沒有積極回應居民爭取補償的努力。此外，早在工程開始前，WALHI便曾寫信給投資雅萬高鐵的中國國家開發銀行（CDB），反對這項計劃，亦未獲積極回音。

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中國投資海外 當地怨聲載道？

中國的海外投資，常被批評未考慮地主國居民所受的衝擊，又缺乏透明的申訴機制。印尼WALHI組織的倡議人士瓦尤定認為，這一點讓中國和印尼在未來短期內不太可能有更好的合作案例。

一位關注中國海外投資的中國非政府組織人士A先生（化名）向DW表示，總體而言，中國企業到海外投資，仍未建立與當地社區或NGO溝通的傳統，信息披露與透明度也還不足。他認為，若不涉及意識形態，中國藉「一帶一路」投資海外本是一件好事，但環境與社會管理等執行層面上的問題，讓「一部好的經被和尚念壞了」。

德國亞洲基金會的周蓓持類似看法。她表示，中國有資源和技術，在開發中國家建造鐵路也能促進當地經濟，但雅萬高鐵工程並沒有達到應有的社會與環境標準。換言之，關鍵在於這些標準和評估程序是否確實執行。

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2013年，中國推動「一帶一路」倡議，同時期恰逢中國的高耗能、高汙染企業面臨產能過剩，政府亦鼓勵企業「走出去」。許多分析更認為，中國欲藉「一帶一路」躍升為開發中國家的領袖與代言人，向這些國家傳達：我們可以成功，你們也做得到。從西方視角來看，中國輸出其影響力令人擔憂，再加上這些建設案常對地主國帶來沉重財政負擔和環境問題，因此遭致批評。

但周蓓指出，「一帶一路」屆滿10年之際，可以看到中國政府開始意識到這些海外基礎建設案的負面影響，也出現「高質量共建一帶一路」的呼聲。

今年10月「一帶一路」10週年論壇上，習近平的演說中提到要落實「一帶一路綠色投資原則」；在非政府組織看來，這些政策信號是好的開始，下一步要問的是：是否有新的具體規範和機制，違反規定的企業是否受到懲罰。

「從關注環境的機構角度來說，我們的態度是肯定的，是支持的，這個是非常明確的。」中國NGO人士A先生說，希望看到這些政策能有「清晰的落地計劃」，例如確實納入公眾、社區和NGO等各利益相關方的參與。

“一带一路”峰会在北京登场 难得一见的普京 俄罗斯总统普京17日抵达北京，并与习近平会面。这是他在今年3月受到国际刑事法庭通缉后第一次出访前苏联加盟共和国以外的国家。此行凸显了中国在经济和外交上对俄罗斯的支持。俄官方数据显示，中俄贸易今年上半年飙升了30%，预计全年贸易额有望超过 2000亿美元。中俄合作基础设施项目的重点之一是 "西伯利亚力量"-2 号管道。该管道将穿越蒙古，从俄罗斯向中国输送更多的天然气。

“一带一路”峰会在北京登场 匈牙利——欧盟唯一与会国 匈牙利总理奥尔班是唯一参加峰会的欧盟国家领导人，他在北京受到中国总理李强的迎接。匈牙利媒体上个月报道称，由中国提供融资并部分承建的连接布达佩斯和贝尔格莱德的匈塞铁路项目遇到困难，中国将停止提供资金。中国外长王毅本月早些时候对匈牙利外长表示，该项目将按计划继续实施。该铁路全长352公里，计划于2025年完工。

“一带一路”峰会在北京登场 塞尔维亚总统胜似“回家” 另一位来自欧洲的与会者是塞尔维亚总统武契奇。据新华社报道，武契奇在会见中国全国政协主席王沪宁时（图）说，塞中高度互信、友谊真挚，“每次访华我都有回家的感觉”。峰会期间，中车集团与塞尔维亚交通部签署合约，向塞尔维亚出口20辆高速动车。据报道，这些动车为匈塞铁路“量身打造”。

“一带一路”峰会在北京登场 新入群的阿根廷 阿根廷总统费尔南德斯（Alberto Fernandez）17日抵达北京。阿根廷2022年才加入“一带一路”倡议，希望吸引中国投资该国的铁路、核能、太阳能和氢能源产业以及农业和数字化基础设施。中国对拉丁美洲的兴趣所在是绿色科技和采矿业。布宜诺斯艾利斯拉丁美洲社会科学学院的研究显示，中国企业已在阿根廷和智利投资数十个锂矿开采项目。

“一带一路”峰会在北京登场 媒体中心 第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的新闻中心设在北京国家会议中心。这里向各国记者提供专业的办公、传输设备，以及信息资讯、交通餐饮等服务。图中的餐厅，空间装饰加入了“丝绸之路”的元素。

“一带一路”峰会在北京登场 印尼与东南亚第一高铁 中国在印尼建设的雅加达到万隆的雅万高铁，是“一带一路”在东南亚的示范项目。全长142公里的雅万高铁耗资73亿美元，主要资金来自中方提供的贷款。本月初，印尼总统佐科（图）为这条铁路通车剪彩。佐科在北京期间将会晤中国领导人习近平，预计他将与中方讨论将雅万高铁延申至印尼第二大城市苏腊巴亚的计划，以及投资可再生能源项目和贸易等议题。

“一带一路”峰会在北京登场 债务陷阱中的斯里兰卡 斯里兰卡利用中国资金建造了高速公路、一座港口、一座机场和一家火力发电厂，欠下了70亿美元的债务。作为偿债的一部分，该国将战略港口汉班托塔的控制权交给了北京。这被批评者视为中国 "债务陷阱 "外交的典型例证。上周，斯里兰卡与中国进出口银行达成协议，由后者偿还约42亿美元的债务。这是与包括印度和日本在内的其他国际债权人达成的更广泛重组计划的一部分。去年上任的斯里兰卡总统维克勒马辛哈 (Ranil Wickremesinghe，图中)在北京期间将与习近平举行双边会谈。

“一带一路”峰会在北京登场 肯尼亚与未完工的铁路 “一带一路”在非洲的一个重要项目是从肯尼亚首都内罗毕到最大港口蒙巴萨的铁路。2017年动工的该铁路被中国宣传为成功故事。这条铁路的第二段原计划通往邻国乌干达和其他内陆国家。在乌政府退出并选择与土耳其的一家公司合作后，第二期工程停工。肯尼亚欠中国60亿美元的债务。在论坛期间，该国总统鲁托（William Ruto）预计将与中方磋商为肯尼亚境内剩余路段再融资的可能性。

“一带一路”峰会在北京登场 纪念邮票 为纪念“一带一路”倡议提出十周年，中国邮政发行纪念邮票一枚。图案以花卉、和平鸽，以及代表基础设施合作和互联互通概念的公铁运输车辆、货轮、起重机等元素共同组成的数字“10”为主体，并结合“丝路金桥”元素。这枚邮票计划发行数量705万套。



中國非政府組織的角色

對於「一帶一路」倡議，A先生主張：「不管政府原來的初衷，不管他的目的是什麼，既然他已經提出來了，我們就用好這個東西，把它變成我們想要的一帶一路。」

他說，理想中的「一帶一路」基建案，應該確實考慮居民是否有需求，推動完整的環境和社會影響評估，並妥善安置居民，建立透明的申訴與救濟機制。

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這些前提，在中國現有的海外基建案可說付之闕如。在這種情況下，需要的是民間社會的監督。而在中國企業與投資目標國之間，中國非政府組織居中協助的橋樑角色，更為重要。

A先生指出，海外的社區與NGO若要申訴中國企業投資帶來的問題，不只存在語言隔閡，還面臨文化和運用的詞彙差異。「不光是英語或中文，或當地語言的翻譯問題，而是說有一些更能夠被中方接受的語言。」在中國，民間團體難以直接批評政府，因此相較於「人權」的表述，中國的NGO更傾向運用「生態文明」、「人與自然和諧」等詞語來推動倡議。

若海外的NGO有需求，在有資金的前提下，中國的NGO可以介入案例，提供必要的支持，例如居中與中國投資方對話，以及推展「投資者教育」的工作，亦即與企業溝通，並透過出版指南、建議手冊等做法，讓中國的企業更理解投資國當地的風險與法規。

“一带一路”重塑老挝小镇磨丁 中国人来了 目前，老挝磨丁镇居民中有80%是中国公民。其中许多是建筑工人，还有一些人在商店和餐馆工作。但变化还远不止这些。

“一带一路”重塑老挝小镇磨丁 昔日赌场 2002年，磨丁建了一个大型赌场，开始吸引许多中国游客。2011年，老挝政府应中国政府的要求关闭了该赌场，导致磨丁经济衰败。

“一带一路”重塑老挝小镇磨丁 时来运转 当中国政府宣布将老挝-中国高速铁路项目纳入其“一带一路”项目时，磨丁的命运突然发生了变化。该项目于2016年开工，五年后竣工。这条连接中国西南部城市昆明和老挝首都万象的跨境铁路全长1035公里，其中422公里位于老挝境内。

“一带一路”重塑老挝小镇磨丁 高楼大厦 中国的投资涌入以后，即使在首都万象也不多见的高楼大厦在这座边境小镇雨后春笋般矗立起来。

“一带一路”重塑老挝小镇磨丁 人民币和普通话 在磨丁，用人民币而不是当地货币基普支付已经成为一种普遍现象。普通话是该镇中国和老挝居民之间的主要交流语言。

“一带一路”重塑老挝小镇磨丁 火锅挤走糯米饭 随着中国投资的进入，小镇繁荣起来。然而，该镇的老挝特色却渐行渐远。如今，磨丁的大多数企业都由中国人经营或拥有。在这里，以红汤火锅为特色的中餐馆比供应如腊肉和糯米饭等主食的老挝餐馆更为常见。

“一带一路”重塑老挝小镇磨丁 磨丁大变样 “这里是老挝，但感觉不像老挝，也许将来它会成为中国的一部分”，一位老挝工人说。从中国国酒茅台到带有中国标签的软饮料，磨丁的商店里摆满了中国产品。 作者: Oliver Raw (发自老挝磨丁)



據了解，A先生雖然未參與雅萬高鐵的倡議工作，但曾在印尼投入其他環保倡議。他坦言，這類項目有時牽涉到中國政府與印尼的協議，「有很多政治的背景」，並不是光憑NGO之力就能扭轉的。但倡議工作仍有一定的象徵意義，「讓這些投資人越來越關注到環境問題、社會問題，關注到和當地的社區、當地NGO的這種對話，然後做更多的風險控制」。

NGO倡議在當今的中國空間越來越小，卻也是事實，這點亦導致中國「一帶一路」與海外投資的問題，越來越難以究責。2017年中國出台《境外組織法》，不只國際NGO在中國的活動大幅受限，中國NGO也不能再收受未登記的國際機構資金。

「以前大家還覺得會有些灰色地帶……現在這個已經很清晰了，大家都知道這是一條紅線，如果你還想在中國合法地做工作，大家都不敢觸碰這條紅線。」A先生透露，若是違法，不僅僅是被沒收所得而已，機構的負責人甚至可能遭到拘留。

儘管如此，他認為還是需要有人留在中國國內推動倡議。A先生強調，中國仍然存在公民社會，特別是在綠色「一帶一路」的倡議上，還有人在努力。「大家的空間越來越少，但是我們還是仍然在堅持，在努力，在尋找有限的空間裡面，怎麼能去做一些事情。」

（DW記者Muhammad Hanafi對此文有貢獻）

“一带一路”在欧洲遭遇困境 说好的高铁改慢车

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