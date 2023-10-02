 印尼雅万高铁正式启用 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.10.2023

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新闻广角

印尼雅万高铁正式启用

十月二日，印度尼西亚总统佐科宣布全长142公里的雅万高铁正式投入使用，这条高铁是印尼和东南亚境内的第一条高铁线路，速度最高可达每小时350公里。

Symbolbild I China Belt and Road Initiative

（德国之声中文网）周一，印度尼西亚总统佐科为该国首条高铁线路剪彩，宣布线路投入使用。连接首都雅加达和万隆的高铁线路是东南亚首条高铁线路，也是中国"一带一路"框架内的重要工程，雅万高铁投入使用后，将大大缩短这两座城市间的铁路通行时间。

雅万高铁建造过程中，多次出现项目延迟以及成本增高的问题，一些观察家甚至对这条高铁线路的商业价值提出质疑。但印尼总统佐科一直是这一项目强有力的支持者。周日，印尼交通部正式向这条高铁线路发放了运行许可。全长142公里的雅万高铁耗资73亿美元，主要资金来自中方提供的贷款。

雅万高铁将首都雅加达和西爪哇省府万隆连接起来，运行时间从原来的三个小时，缩短至大约40分钟。由于使用电力驱动，有望使碳排量大幅降低。

佐科在致辞中将雅万高铁称为"Whosh"，这是印尼语"Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Handal"的缩写，意为"节省时间、最佳运行、可靠系统"。

佐科表示，雅万高铁既高效又环保，它的通车意味着印尼公共交通的现代化。"我们尝试新鲜事物的勇气给了我们信心和机遇，这一点对未来至关重要。将使我们拥有更先进的人力资源，并增强我们国家的独立性。"

九月初，中国总理李强访问印尼，并同印尼总统佐科举行会晤。

九月初，中国总理李强访问印尼，并同印尼总统佐科举行会晤。

九月初，中国总理李强访问印度尼西亚期间，曾试乘雅万高铁。中国铁路集团官网介绍说，雅万高铁是"中国境外首条采用中国标准和技术合作建设"。

雅万高铁2016年破土动工，原计划2019年开通运营。但因土地征用、环境问题纠纷和新冠疫情，致使该项目延迟完工。建造高铁的费用也从原规划的43亿美元增加到实际的73亿美元。

（美联社）

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