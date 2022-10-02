印尼致命地震后 死亡人数上升至268

（德国之声中文网）根据印尼官方11月22日的数据，有268人在印度尼西亚爪哇岛的地震中死亡，其中许多是学龄儿童。另有151人依然失踪，上千人受伤。

这场发生在周一（11月21日）的5.6级地震，震中位于西爪哇省展玉县（Cianjur）附近，震源深度为10公里，给该地区造成的打击尤其严重。数家电视台播放了该地区建筑物受损、屋顶倒塌的画面。印尼国家灾害管理部门的一位发言人说，有1700多座建筑受损、甚至被摧毁。

印尼灾害控制部门的负责人说，地震发生时，许多人不在家，否则，这场地震的后果还可能更严重。该负责人表示，这场地震造成了近6万人流离失所、22000座房屋被毁。

这场地震还撼动了约100公里外的印尼首都雅加达的高层建筑，人们惊慌失措地跑到楼外。不过，据初步报告，雅加达没有出现重大损失、人员伤亡。

印度尼西亚的气象机构警告重灾区的人们注意余震，表示人们应该暂时留在户外。

印尼总统佐科威（Joko Widodo）在周二来到灾区慰问灾民。他承诺，印尼政府将向地震中房屋受损的家庭提供财政援助。

佐科威是乘车前往灾区的，“以确保因地震而关闭的道路重新开放”。地震切断了通往该山区的几条道路，也造成了停电。截止周二，89%的电力已经恢复。

目前，救援人员继续在废墟中搜寻幸存者，但印尼国家搜救机构的负责人表示，他们的努力受到了山体滑坡和严峻地形的影响。

展玉县的人口为大约17.5万，以拥有大量的清真寺和伊斯兰寄宿学校而闻名。

印度尼西亚位于环太平洋火山带上，经常发生地震和火山爆发。2021年1月，印尼苏拉威西岛发生6.2级地震，造成100多人死亡、数以千计的人失去了家园。

（德新社，路透社，美联社，法新社）

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