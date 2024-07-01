印尼羽毛球亚青赛 中国小将不幸猝死

6月30日，正在印尼日惹参加亚洲青年羽毛球锦标赛的17岁中国小将张志杰在与日本选手川野寿真对战时心脏骤停不幸身亡。目前，张志杰的具体死因仍在调查中，而一些中国媒体则对现场医护人员的处置方式提出了质疑。

（德国之声中文网）印尼羽毛球协会和亚洲羽毛球协会在一份联合声明中表示，张志杰在被送往医院后，于6月30日夜间23点20分不幸身亡。“亚洲羽毛球协会、印尼羽毛球协会、亚青赛组委会深感悲痛，并向张志杰的父母、家人以及中国羽毛球协会表示最深切哀悼。”

拥有中国官方背景的重庆《上游新闻》援引“疑似张志杰姐姐的网友在微博发文”质疑“现场救治不及时”。

从现场电视画面中可以看到，事发前，日本选手川野寿真正在准备发球，刚要摆出接发球姿势的张志杰突然晕厥向前倒地，随后还发生抽搐。大约十秒后，一名身穿中国队教练服的男子进入场内查看张志杰的情况，川野寿真也在查看对手伤情后与裁判交涉。此后又过了大约半分钟，医疗人员才来到倒地的张志杰身边，并在大约一分多钟后将其抬离赛场。从倒地到离场的约两分钟时间内，张志杰没有得到任何心肺复苏治疗。

《上游新闻》还采访了两名重庆急诊医生指出，从现场视频看，“的确救援反应有些迟钝”，强调对于抢救运动性猝死而言最关键的就是第一时间施救，“现场医疗人员在判断球员失去知觉之后，应该第一时间按照急救流程做心肺复苏，并使用体外除颤器”。而日惹赛场的急救人员在现场并未进行这些操作，也就是说错过了抢救心脏骤停患者的“黄金4分钟”时间。

中国羽毛球协会则在一份声明中表示对张志杰去世深感悲痛，“我们对社会各界对张志杰的关心和帮助表示诚挚感谢。我们将尽最大努力为张志杰的家人提供帮助。”协会还表示，截至目前，印尼当地医院尚未查明运动员具体死因。该机构在接受《中国新闻周刊》采访时披露，就外界担忧张志杰未得到及时治疗一事，正与印尼方面沟通。

印尼羽毛球协会则在7月1日的新闻发布会上表示，张志杰在晕倒后约两分钟被救护车送医。抵达日惹的萨尔吉托综合医院后，不幸在23点20分左右宣告死亡；医院的治疗结论指出，张志杰遭遇了心脏骤停。

在次日的亚青赛上，现场球员和官员为张志杰默哀一分钟。

（综合报道）

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