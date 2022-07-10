印尼總統訪中 傳面邀習近平親自出席G20

（德國之聲中文網）印尼總統佐科威（Joko Widodo）在當地時間週一（7月25日）啟程前往北京，將拜會中國國家主席習近平，而這也是當前中國嚴格的防疫措施下罕見有外國元首到訪。專家分析，此行目的是想當面邀請習近平出席20國集團（G20）領袖高峰會。

路透社報導指出，中國外交部21日證實，邀請佐科威於25日至26日訪問北京。中國外交部發言人汪文斌表示，印尼總統訪華期間將與習近平和中國總理李克強會面，「就雙邊關係及重大地區和國際問題深入交換意見」。

印尼外交部表示，結束中國的訪問後，佐科威週三（7月27日）將赴東京與日本首相岸田文雄舉行會談，28日則將前往首爾拜會韓國總統尹錫悅。

佐科威將主持今年11月中在該國舉行的G20峰會。此次出訪的日本、韓國、中國和印尼都是G20成員。

專家：習近平可能親自出席

美聯社報導指出，在新型冠狀病毒大流行期間，習近平只能通過視訊方式參與國際會議，中國內、外皆有分析師指出，此次習近平可能會結束長達兩年多來的隔離，出席G20峰會。

「疫情的限制讓中國的外交活動縮水」，南京大學國際關係學院院長朱鋒告訴美聯社，「中國必須面對現實。雖然大流行尚未結束，但中國必須跨出去及邀請人來。」

華府智庫戰略暨國際研究中心（Centre for Strategic and International Studies）的國際政治研究員薩拉斯瓦提（Veronika Saraswati）相信，佐科威此趟出訪目的之一，是當面邀請習近平出席G20峰會。

薩拉斯瓦提指出，「習近平的出席當然備受期待，因為對峰會的成功具重大意義」，她認為，尤其是當前全球經濟正因疫情和俄烏戰爭衝擊影響，而中國與印太地區國家普遍關係緊繃。

北京尚未證實

而在G20峰會後，緊接著是在泰國舉行的亞太經濟合作組織（APEC）會議，外界觀望習近平是否會先後出席這兩個國際會議。

根據美聯社報導，泰國外交部發言人塔尼（TaneeSangrat）稱，中國已告訴泰方，「如果沒有因其他職責分心」，習近平將在G20峰會結束後前往曼谷出席APEC會議。不過報導也稱，此一消息尚未獲得北京證實。

至於習近平是否會出席G20峰會，目前還有變數。倫敦智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）中國專家于潔告訴美聯社，這要看今年秋天中共二十大會議是否圓滿成功，外界預期習近平將在會議上獲得第3個5年黨領導人任期。

由於G20峰會期間，與會各國領導人也會進行一對一會晤，因此習近平若出席峇里島峰會，將有機會與美國總統拜登舉行後者去年1月上任以來兩人首次面對面會談。

（美聯社、路透社）

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