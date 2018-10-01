 印尼祸不单行 地震海啸罹难人数大幅增加 | 科技环境 | DW | 02.10.2018

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科技环境

印尼祸不单行 地震海啸罹难人数大幅增加

经历了地震、海啸灾难的印尼苏拉威西岛尚呈乱象之时，又有一岛发生地震。截止发稿之时，苏拉威西岛地震、海啸罹难人数已超1230人。

Indonesien Palu Zerstörung nach Tsunami (Reuters/Antara Foto/D. Fatir)

（德国之声中文网）救灾当局周二（10月2日）通报说，已知至少有1234人罹难。上周五，一场地震及接踵而至的海啸使苏拉威西岛满目疮痍。官方通报的死亡人数不断上升，从数人、数十人、数百人，直到现在的1234人。然而，死亡人数还会继续增加：偏远地区成千上万居民生死未卜；很多地方缺乏重型设备，无法清走废墟。

昨天，在苏拉威西一座被毁教堂的废墟里找到了34名《圣经》学员的尸体。该教堂被地震引发的泥石流所掩埋。鉴于红十字会曾报告有86名学员失踪，因此，罹难人数还可能增加。

Karte Sumba Erdbeben Indonesien DE

松巴岛也发生地震

松巴岛（Sumba）发生强震

周二，印尼南部发生两次地震。松巴岛沿海发生地震，所测强度为里氏5.9级；不久后，又发生地震，强度为6.0级。该岛居民约75万。目前暂无严重受损报道。

松巴位于苏拉威西岛以南100公里、距帕卢以南约1600公里处。帕卢在上周五的地震/海啸灾难中损失尤其惨重。

Indonesien Palu Massengrab für Tsunami-Opfer (DW/Nurdin Amir)

苏拉威西岛上只能集体掩埋死者尸体

苏拉威西岛局势不清

海啸发生4天后，苏拉威西岛上依旧一片乱象。幸存者抱怨缺乏食品和燃料。尤其是难以抵达的偏僻地区成千上万住民的命运成疑。

一座教堂内《圣经》学员遭泥石流掩埋的那个地区，救援人员们也是经由1个半小时徒步跋涉才得以抵达的。岛上到处缺乏重机械，以能搬走废墟，找到被掩埋者。在受灾至为严重的35万人口的帕卢市，救援人员已开始挖掘群葬坑。

  • Indonesien Palu Zerstörung nach Tsunami (Reuters/Antara Foto/D. Fatir)

    印尼苏拉威西强震海啸灾情严重

    巴路市首当其衝

    因为持续的余震和海啸，大约有160万人受到影响，遭到6米浪高海啸直击的巴路市状况最惨重，主要交通要道因为山崩坍塌，桥墩被冲走,造成当地对外联系有困难。

  • Indonesien Das Roa-Roa Hotel auf Sulawesi nach dem Erdbeben (REUTERS)

    印尼苏拉威西强震海啸灾情严重

    第一线救援

    目前印尼政府已派遣国家军队进入灾区救援，搜寻可能的倖存者和遗体。政府也派出多架载满物资的直升机前往巴路市。

  • Indonesien Das Roa-Roa Hotel auf Sulawesi nach dem Erdbeben (picture-alliance/AP Photo/T. Syuflana)

    印尼苏拉威西强震海啸灾情严重

    60人遭活埋

    重灾区巴路市的罗亚罗亚 (Roa Roa) 旅店传出有60人遭活埋。饭店本来有80个房间，如今被震成废墟。断垣残壁下还传出求救声，但因为目前缺乏大型救灾设备，救难人员只好徒手开挖。

  • BdTDIndonesien nach dem Tsunami in Palu (Reuters/Antara Foto)

    印尼苏拉威西强震海啸灾情严重

    地标大桥全冲毁

    巴路市地标波努勒勒(Ponulele)整座大桥被冲毁，两边连接道路断开。

  • Indonesien nach dem Erbeben und Tsunami in Palu l medizinische Versorgung (picture alliance/AP/T. Syuflana)

    印尼苏拉威西强震海啸灾情严重

    海滩节庆变悲剧

    海啸發生时，巴路市海滩正聚集表演者在内的数百人，准备当晚展开的节庆活动，众人可能因为来不及逃脱，惨遭海啸吞噬。

  • Indonesien nach dem Tsunami in Palu (Reuters/DRONE PILOT TEZAR KODONGAN)

    印尼苏拉威西强震海啸灾情严重

    巴路市建築物倒塌

    巴路市沿海建築物受到地震和海啸影响坍塌，图为一大型商场塌陷一层楼的画面。

  • Indonesien nach dem Tsunami in Palu (Reuters/Antara Foto)

    印尼苏拉威西强震海啸灾情严重

    来不及逃命

    海啸發生时，许多民众还在海滩附近，等到巨浪逼近，民众在街上逃窜，还有人攀上6公尺大树才逃过一劫。

  • Indonesien nach dem Tsunami in Palu (Reuters/Antara Foto)

    印尼苏拉威西强震海啸灾情严重

    地质复杂引发地震海啸

    专家分析，印尼地质复杂，不同类型的地层纵横交错，垂直板块错动和海底土石流，可能是引發地震和海啸的主因。

  • Erdbeben und Tsunami in Indonesien (picture alliance/AP Photo/M. Rifki)

    印尼苏拉威西强震海啸灾情严重

    无语问苍天

    一名父亲抱着海啸中丧生的女儿。灾民除了要面对亲人过世，还活在断水断电，粮食不足的生活中。当地也传出有群众进入超市抢夺物资以维持生计。

  • Erdbeben Tsunami in Indonesien Palu (Getty Images/AFP/M. Rifki)

    印尼苏拉威西强震海啸灾情严重

    遗体无处可送

    许多民众只能自己处理罹难者遗体，但许多遗体被弃置路边。受损的医院没有能力处理。

  • Indonesien Nach dem Erdbeben und dem Tsunami in Palu, Central Sulawesi (Getty Images/AFP/M. Rifki)

    印尼苏拉威西强震海啸灾情严重

    伤者露宿街头

    伤者人数众多，只能在路边等待救治。官员也呼吁居民先不要回家，所以许多生还者也露天过夜。


凝炼/苗子（德新社、路透社）

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