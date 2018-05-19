印尼狮航：波音737客机失事疑因技术故障

印尼狮航集团一架波音737客机在雅加达飞往槟港途中坠毁，机上188人恐全部遇难。飞机失事原因疑似为技术故障。
（德国之声中文网）印尼狮航集团首席执行官爱德华·西拉伊特（Edward Sirait）本周一表示，失事波音737客机驾驶员在起飞后不久就请求折返。飞机之后坠入大海，机上181名乘客和7名机组人员估计全部遇难。乘客中包括一名儿童和2名婴儿。
西拉伊特说，飞行员遵守了规定，在飞机出现问题后立即要求返航。他还证实，这架飞机先前曾出现技术故障，但在周一启航前故障已排除。
从雅加达至槟港的飞行时间本为1小时。当地时间29日约6时20分，这架波音公司的737 Max-8型客机准点从雅加达机场起飞，原定于早上7点20分抵达邦加槟港。客机于6时33分失去联系。
印尼救灾机构表示，坠机点海水深度为30米至35米，印尼搜救部门在离雅加达约70公里的加拉磺（Karawang)附近发现疑似客机残骸，并对残骸及个人物品进行了打捞。
印尼飞行安全委员会主席索尔贾安托·贾约诺（Soerjanto Tjahjono）表示，这架波音737 Max 8型客机两个月前才交付使用，飞行时间仅800小时。波音称，737 Max 8型客机比以前的机型更节省燃油，这款飞机2017年才正式投入服务，这次事故为该机型首次大型事故。波音发表声明称，对事件深表悲痛，已准备就事故调查提供技术支持。
印尼狮子航空是当地最大型的廉价航空公司，1999年创立。曾因安全问题被禁止飞入欧洲。
乐然／苗子（德新社等）
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