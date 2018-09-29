 印尼海啸 死伤惨重 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.12.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

印尼海啸 死伤惨重

本周六夜间，印度尼西亚爪哇、苏门答腊两岛遭到海啸侵袭，至少造成160余人丧生，受伤人数则超过700。此次海啸发生在当地的旅游旺季，不少游客遍布的海滩也受到了冲击。当局估计，死伤人数还会进一步上升。

Indonesien Sunda Strait Tsunami (Getty Images/AFP/Semi)

海啸过后，一片狼藉

(德国之声中文网) 根据印尼国家灾害管理局的消息，位于爪哇、苏门答腊两岛之间的巽他海峡是此次海啸的最主要灾区。苏门答腊南部、爪哇岛西部的民众事先并没有得到及时预警。印尼当局发布的现场视频显示，海啸来袭时，惊慌失措的人们四散逃命。

印尼气象、气候和地球物理局目前初步估计，此次海啸的成因是巽他海峡中的"喀拉喀托之子"火山当地时间周六夜间21:03分再次爆发。24分钟后，海啸抵达沿岸地区。海啸发生时正值涨潮，进一步加剧了灾情。

爪哇岛西部海岸是传统的旅游胜地，许多旅舍就直接修建在海滩边上。12月底也是印尼的旅游旺季，来自全球各地的许多游客都下榻在此次海啸的重灾区。海啸冲毁了大量住宅、旅舍以及车辆、船只。万丹省的一处海滩上，周六晚间还举行了一场露天摇滚音乐会，海啸在毫无预警的情况下扑向了舞台以及观众席。

国家灾害管理局呼吁正在高处避难的民众，不要过早返回海岸地区。

Indonesien Sundastraße Tsunami (picture-alliance/dpa/Google)

巽他海峡卫星图

印度尼西亚群岛是火山地震多发地区，发生在海底的地震还经常会引发海啸。就在今年9月，印尼的苏拉威西岛海岸遭到海啸侵袭，2000余人丧生。海啸引发的洪涝灾害，还造成了地层下陷，许多道路、房屋因此毁损，20余万人无家可归。

2004年12月，造成22万人丧生的印度洋大海啸，印尼也是最主要的灾区。当时，地震震中就位于苏门答腊海域。全部遇难人数中，有16.8万位于印尼。

2004年之后，为了防止再次发生数十万人丧生的惨剧，印度洋沿岸国家在国际社会的援助下，花费巨资建立起了海啸预警系统，能够在地震发生后立刻向可能遭到海啸侵袭的沿岸地区发出警报，为当地民众赢得几分钟的逃生时间。为何此次海啸的灾区没有获得及时预警，原因尚不明朗。

文山/雨涵/(德新社、美联社、路透社)

DW.COM

专访：“必须改进早期预警系统”

印尼海啸问题专家孔克（Widjo Kongko）在接受德国之声的采访时指出，可能由于缺乏地质数据，印尼此次海啸的规模被低估了，相关警报不该那么早就取消。 (01.10.2018)  

印尼祸不单行 地震海啸罹难人数大幅增加

经历了地震、海啸灾难的印尼苏拉威西岛尚呈乱象之时，又有一岛发生地震。截止发稿之时，苏拉威西岛地震、海啸罹难人数已超1230人。 (02.10.2018)  

相关内容

Erdbeben Tsunami in Indonesien Palu

印尼地震引海啸 死伤惨重 29.09.2018

本周五发生在印度尼西亚苏拉威西岛的强烈地震以及随后引起的海啸，截至当地时间30日13时已经至少造成832人丧生，540人受伤。

Erdbeben und Tsunami in Indonesien

专访：“必须改进早期预警系统” 01.10.2018

印尼海啸问题专家孔克（Widjo Kongko）在接受德国之声的采访时指出，可能由于缺乏地质数据，印尼此次海啸的规模被低估了，相关警报不该那么早就取消。

BdTDIndonesien nach dem Tsunami in Palu

印尼地震海啸遇难者已达832人 30.09.2018

印尼苏拉威西岛强震引发的海啸已造成832人死亡，500多人受伤。印尼副总统优素福·卡拉（Jusuf Kalla)向媒体表示，遇难人数或将多达数千人。

广告

泽林视点

UN-Menschenrechtscharta (picture alliance/Photoshot)

泽林视点: 人权真的具有普世性？

即使在《人权宣言》发表70年之后的今天, 在我们看来，人权问题仍没有任何商讨的余地。但是像中国这样新崛起的国家还是在以自己的成功和挫折来诠释人权问题。 