(德国之声中文网) 根据印尼国家灾害管理局的消息，位于爪哇、苏门答腊两岛之间的巽他海峡是此次海啸的最主要灾区。苏门答腊南部、爪哇岛西部的民众事先并没有得到及时预警。印尼当局发布的现场视频显示，海啸来袭时，惊慌失措的人们四散逃命。

印尼气象、气候和地球物理局目前初步估计，此次海啸的成因是巽他海峡中的"喀拉喀托之子"火山当地时间周六夜间21:03分再次爆发。24分钟后，海啸抵达沿岸地区。海啸发生时正值涨潮，进一步加剧了灾情。

爪哇岛西部海岸是传统的旅游胜地，许多旅舍就直接修建在海滩边上。12月底也是印尼的旅游旺季，来自全球各地的许多游客都下榻在此次海啸的重灾区。海啸冲毁了大量住宅、旅舍以及车辆、船只。万丹省的一处海滩上，周六晚间还举行了一场露天摇滚音乐会，海啸在毫无预警的情况下扑向了舞台以及观众席。

国家灾害管理局呼吁正在高处避难的民众，不要过早返回海岸地区。

巽他海峡卫星图

印度尼西亚群岛是火山地震多发地区，发生在海底的地震还经常会引发海啸。就在今年9月，印尼的苏拉威西岛海岸遭到海啸侵袭，2000余人丧生。海啸引发的洪涝灾害，还造成了地层下陷，许多道路、房屋因此毁损，20余万人无家可归。

2004年12月，造成22万人丧生的印度洋大海啸，印尼也是最主要的灾区。当时，地震震中就位于苏门答腊海域。全部遇难人数中，有16.8万位于印尼。

2004年之后，为了防止再次发生数十万人丧生的惨剧，印度洋沿岸国家在国际社会的援助下，花费巨资建立起了海啸预警系统，能够在地震发生后立刻向可能遭到海啸侵袭的沿岸地区发出警报，为当地民众赢得几分钟的逃生时间。为何此次海啸的灾区没有获得及时预警，原因尚不明朗。

文山/雨涵/(德新社、美联社、路透社)