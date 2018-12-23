印尼海啸死亡人数超400 专家解释为何没预警

（德国之声中文网）据最新官方统计数据，印尼苏门答腊和爪哇岛之间的海峡发生的海啸造成至少429人丧生、1400多人受伤，另有约150人失踪。

目前，搜寻队继续在被海浪冲毁的建筑物的淤泥内寻找遇难者。印尼救灾部的一名高官表示，士兵和警察勘查废墟，看是否还能找到其他遇难者。他称，救援工作可能会持续一个星期。

发生新海啸的危险"很高"

海啸于上周六（12月21日）晚突然发生，冲击沿海地区和旅游沙滩，巨浪分别登陆苏门答腊南部和爪哇西部地区。

此次海啸由位于爪哇和苏门答腊之间的喀拉喀托小岛火山爆发后的海底泥石流引发。专家们警告说，只要该火山目前这样的活动依然持续，便存在着发生新海啸的"高度"危险。

若有一种不仅监测地震，而且也监测水下泥石流及火山爆发情况的海啸早期预警系统，或许可避免在海啸发生时导致这么多人死亡？就在第一批海浪登岸后，救灾部还曾通报说，"不存在海啸威胁"。

早期警报系统何以未起作用？

德国地质学家劳特容

在接受德国之声采访时，德国地质学家劳特容（Jörn Lauterjung）对于印尼当局为何未能估计到可能发生海啸做出了解释。

他指出，现有的早期警报系统聚焦于地震，理由很简单：人类观察到的海啸中有90%由里氏6.5至7级以上的强震引发，在发生像此次测得的这种较轻微地震活动时，现有的早期警报系统便不会激发，否则，会有太多的错误警报，毕竟，在一般情况下，轻微地震活动不引发海啸。

当被问及是否应将预警级别从6.5级降低时，这位地质学家认为这样做"没有意义"。劳特容说："4到5级的地震我们几乎每天都可在印尼的各个地点测到，若采取降级做法，将导致出现太多错误警报。"同时，他再次强调，平日观察到的海啸几乎均由强震引起，而火山活动或泥石流引发的海啸比例仅为约10%，所以才会把报警级别定得这么高。

21世纪最严重的海啸 印度尼西亚，2018年 2018年12月22日，印尼小火山喀拉喀托（Anak Krakatau）爆发，引起苏门答腊岛和爪哇岛之间的海峡发生大海啸，造成严重伤亡。喀拉喀托目前是一座小型火山岛，在1883年印尼著名的喀拉喀托火山大爆发后形成。

21世纪最严重的海啸 新西兰，2016年 2016年发生的凯库拉（Kaikoura）地震是新西兰后殖民地历史上的第二大地震。该次地震源于多个断层线，余震约20000次，并引发高达7米的海啸。两人死亡，数十人受伤。

21世纪最严重的海啸 日本，2011年 2011年发生的日本海啸因一次海底强震引发，海浪最高达40.5米，造成了巨大人员、财产损失：约16000人丧生、数千人受伤、大量住宅和村镇被毁。此次地震和海啸也导致福岛核电站发生切尔诺贝利核灾难以来最严重的核泄漏事故。

21世纪最严重的海啸 智利，2010年 智利是地震多发国家。该国1960年大地震依然是有仪器记录以来人类所遭遇的最大一次。2010年，一次里氏8.8地震引发海啸，影响远至日本和俄罗斯。数次海啸冲击智利海岸，造成至少525人死亡。

21世纪最严重的海啸 所罗门群岛，2007年 2007年4月，一次地震重创所罗门群岛和巴布亚新几内亚，地震引发的海啸浪高12米，夺走至少52人生命、冲走两个村庄；约900个住家以及一家医院被毁。

21世纪最严重的海啸 印度洋，2004年 2004年12月26日，印度洋发生一次强烈地震，引发高达30米的海啸。此图显示出泰国沿海地区所受破坏之重。共有14国受到影响、约23万人丧生。此次地震是人类记录到的第三大强震。



Oliver Pieper/凝炼/王凡（综合报道）