印尼海啸死亡人数超400 专家解释为何没预警

印尼灾难性海啸导致的死亡人数已经超过400，而且尚有很多人失踪。在接受德国之声采访时，地质学家对于为何印尼当局没能估计到海啸发生做出解释。
（德国之声中文网）据最新官方统计数据，印尼苏门答腊和爪哇岛之间的海峡发生的海啸造成至少429人丧生、1400多人受伤，另有约150人失踪。
目前，搜寻队继续在被海浪冲毁的建筑物的淤泥内寻找遇难者。印尼救灾部的一名高官表示，士兵和警察勘查废墟，看是否还能找到其他遇难者。他称，救援工作可能会持续一个星期。
发生新海啸的危险"很高"
海啸于上周六（12月21日）晚突然发生，冲击沿海地区和旅游沙滩，巨浪分别登陆苏门答腊南部和爪哇西部地区。
此次海啸由位于爪哇和苏门答腊之间的喀拉喀托小岛火山爆发后的海底泥石流引发。专家们警告说，只要该火山目前这样的活动依然持续，便存在着发生新海啸的"高度"危险。
若有一种不仅监测地震，而且也监测水下泥石流及火山爆发情况的海啸早期预警系统，或许可避免在海啸发生时导致这么多人死亡？就在第一批海浪登岸后，救灾部还曾通报说，"不存在海啸威胁"。
早期警报系统何以未起作用？
在接受德国之声采访时，德国地质学家劳特容（Jörn Lauterjung）对于印尼当局为何未能估计到可能发生海啸做出了解释。
他指出，现有的早期警报系统聚焦于地震，理由很简单：人类观察到的海啸中有90%由里氏6.5至7级以上的强震引发，在发生像此次测得的这种较轻微地震活动时，现有的早期警报系统便不会激发，否则，会有太多的错误警报，毕竟，在一般情况下，轻微地震活动不引发海啸。
当被问及是否应将预警级别从6.5级降低时，这位地质学家认为这样做"没有意义"。劳特容说："4到5级的地震我们几乎每天都可在印尼的各个地点测到，若采取降级做法，将导致出现太多错误警报。"同时，他再次强调，平日观察到的海啸几乎均由强震引起，而火山活动或泥石流引发的海啸比例仅为约10%，所以才会把报警级别定得这么高。
Oliver Pieper/凝炼/王凡（综合报道）