印尼洪水泛滥 数万人无家可归

（德国之声中文网）印尼军方和医疗人员周日在洪水肆虐过的地区喷洒消毒药水，预防登革热、钩体病等传染病发生。此前据印度尼西亚国家灾害管理局公布的消息称，连日来的洪灾已经导致首都雅加达和周边城镇的17多万人无家可归。在这个全世界最大的岛国，总共约有40万人受到洪灾的影响。而印尼政府周日公布的数据显示，还有92200人由于污水淹没其房屋高达1.5米而无法返家。

据印尼当局公布的消息称，从新年第一天连降暴雨。降雨量创1866年以来历史新高。暴雨导致河水漫过河岸，造成山洪暴发和山体滑坡。在受灾最严重的雅加达及其周围地区，铁路交通中断，个别地区停电。现在大水已经明显减退。但是，气象部门警告说，至少在1月10日之前，还会出现暴雨天气。印度尼西亚每年的雨季一直持续到3月。

迁都婆罗洲岛

印尼决定在2024年之前将首都迁至婆罗洲岛。该国频繁发生洪灾也是当局做出这一决定的原因之一。印尼总统维多多（Joko Widodo）希望将政府和议会都撤离雅加达，因为这个东南亚最大城市有可能被海水淹没。现在，雅加达大约20％的地区已经位于海平面以下。此外，雅加达一再受到严重地震的影响。

张筠青/李京慧/李鱼（德新社、路透社）