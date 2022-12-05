印尼新法禁婚外性行为 违者可入狱一年

（德国之声中文网）根据这项新法律，不仅婚内出轨属于违法行为，而且情侣也不得在婚前同居，违者将面临最高达一年的监禁。

这项获得议会所有政党一致支持的新法律，将适用于印尼公民和生活在印尼的外国人。不过，该法律要到2025年方可生效，以便为拟定执行细则留下充分时间。

此前，批评人士曾向议员发出紧急呼吁，要求他们否决这项新法，因为它是对公民权利的严重侵犯。人权组织"人权观察"亚洲部副主任罗伯特森（ Phil Robertson）几天前曾发推文称："印度尼西亚即将走上违反法律的灾难性道路，他们要将婚外性行为列入违法范畴。"

危害旅游业？

此前，这一穆斯林国家的多个经济协会也曾提出警告称，一旦颁布这项法律，将会对旅游者产生震慑作用，甚至有可能会影响到外来投资。印尼旅游机构负责人尤瑟兰（Maulana Yusran）曾表示，目前，经济和旅游业正在努力走出新冠疫情的阴影，这项法律的出台只会起到"负面作用"。

人权积极分子在印尼议会前抗议新版刑法

不过，只有在家庭成员提起诉讼时，警方才可以对相关的性问题展开调查。这是议会中自由派和保守派议员达成的一项妥协。观察家普遍认为，前往度假胜地巴厘岛的旅游者几乎不会受到这项法律的影响。

第一轮街头抗议

周一（12月5日），印尼多个城市都出现了反对这项新法的示威集会。早在2019年，印尼就曾制定过相关的法律草案，但由于立法动议引发大规模抗议浪潮，立法程序只得暂时搁置。

印度尼西亚是世界上人口最多的穆斯林国家，也是人口第三多的民主政体。迄今为止，婚外性行为以及同性恋行为均没有受到印尼法律禁止，但却属于禁忌话题。只有在苏门答腊岛的亚齐省，由于当地实行伊斯兰沙里亚法，婚外性行为会被处以最多100次的鞭刑。

殖民时代的遗存

新版刑法里，也包括禁止黑色魔咒、禁止侮辱总统和政府机构以及禁止未经申报的游行集会等内容。一些议员对新版刑法获得通过感到欣慰，因为此前的刑法是350年前荷兰殖民统治时期的遗存，急需进行修正。议会刑法修正委员会主席维尔扬托（ Bambang Wuryanto）表示："旧的刑法是荷兰人留下来的遗产，今天已经不合时宜了。"

(美联社，德新社，法新社，路透社)

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。