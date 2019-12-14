印尼总统视察纳土纳群岛 宣示主权

（德国之声中文网）在印尼海军称数十艘中国渔船和海警船拒绝离开印尼专属经济区后，该国空军日前（1月7日）派遣4架F-16战机驻防纳土纳群岛（Natuna islands ）。

佐科总统(Joko Widodo)称，印尼对纳土纳岛海域享有"无可谈判的"主权。

此前，中国坚称，中国渔民拥有在相关海域从事渔业的合法权利。该海域属于泛南中国海的一部分，而对南中国海的主权一直存有争议。

印尼总统府在一份声明中通报说，佐科总统将在那里视察舰船、会见渔民。

该声明未就印尼与中国之间的对峙表态。该国安全部长本周曾强调，印尼"未与中国处于战争状态"，但不能容忍任何国家侵犯其疆界。

雅加达也增派了4艘舰船和人员，在有主权争议的南中国海的最南端海域巡逻。

中国是印尼最大的贸易伙伴和第三大投资国。

印尼表示，依据联合国海洋法公约，中方关于该地区有史以来就是其渔业活动的一部分的说法没有合法基础。

在这个资源丰富的海域，印尼和中国船只曾多次处于对峙状态。其中最严重的一次发生于2016年3月。当时，正拖拽在纳吐纳海捕鱼的一艘中方渔船的一艘印尼巡逻艇遭中国海警船冲撞。

纳土纳岛

佐科：纳土纳是我们的主权领土

周三，佐科总统还对记者表示，"我说过多次，纳土纳是我们的主权领土。对此没有可讨论的……我希望这一点是明确的"。

印尼政府称，一艘中国海警船周三进入了印尼专属经济区。印尼海军发言人法贾尔（Fajar Tri Rohadi）通报说，"我们派出了8艘舰船"。该国空军宣布，也派遣了8架战机。不过空军司令表示，"我们的人员被告知，我们不是从事挑衅，而是捍卫我们的主权"。

印尼不对南中国海提出主权要求，但表示，不能容忍中国侵犯其在南海附近水域的主权。

中国外交部淡化事态发展，并称，北京和雅加达之间"没有领土主权争议"--尽管双方"在南中国海的主权诉求有重叠"。中国外交部发言人耿爽周三在例行记者会上表示，中方"愿继续恰当处理与印尼的分歧"，"中国和印尼一直在通过外交途径就此进行沟通"。

凝炼/达扬（德新社）