 印尼强震活埋2村 5千人下落不明 | 科技环境 | DW | 08.10.2018

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科技环境

印尼强震活埋2村 5千人下落不明

印尼官员表示，苏拉威西岛地震加上海啸造成最新的死亡人数来到1763人，其中5千人依然下落不明。 有关当局表示，将在10月11日结束搜救行动。

Indonesien Erdbeben & Tsunami | Zerstörung in Palu, Sulawesi (Reuters/A. Perawongmetha)

随着腐烂的尸体被挖出，印尼当局呼吁要预防相关传染病。面对被夷平的社区，印尼政府考虑将其列为「大型坟场」。

(德国之声中文网) 印尼灾难应变总署週日(10/07)表示，9月28日发生在苏拉威西岛的7.5级地震和海啸袭击造成高达5千人失踪。死亡人数也持续上升，迄今已找到了1763具尸体。

救援人员在週日继续搜寻生还者和罹难者遗体。不过距离灾难发生已经10天，找到倖存者的希望愈来愈渺茫。当局表示，搜救工作会在10月11日结束。

残破的家园

目前失踪的人口大多来自受灾最严重的巴路市贝托波(Petobo)和巴拉罗(Balaro)村。许多人在地震当下发生土壤液化现象时被吞没。

搜救单位发言人纽格罗侯(Sutopo Purwo Nugroho)说：「根据两村村长的报告，大约有5千人失踪。」他告诉记者：「要找到被土石流、土壤液化或泥浆困住的人并不容易。」

印尼政府考虑宣布将这两村宣布为大型坟场，维持现场原貌。

Indonesien Hilfsorganisation ISAR-Germany am Flughafen in Palu (Reuters/H. Hanschke)

印尼强震海啸后，国际驰援持续涌入。图为德国非政府组织ISAR在巴路搬运救援物资的画面。

救援人员增加

目前迫切需要援助的灾民大约20万人。为了加强救济工作，包括澳大利亚和美国等国家派遣更多专业人员飞往巴路市。目前有超过8万2千名军事和行政人员以及志工协助搜索行动和分发援助物资。

这场灾难让成千上万的人无家可归，完全仰赖救援物资生存。

位于太平洋火环上的印尼很容易发生地震。这个地区经常受到地震和火山爆发的影响。2004年，苏门答腊岛的地震引发印度洋海啸，造成13个国家22万6千人死亡，其中印尼就有超过12万名罹难者。

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夏立民/罗法 (路透社、法新社、德新社)

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