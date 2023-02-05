 印尼巴厘岛期待更多中国游客 | 经济纵横 | DW | 05.02.2023

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经济纵横

印尼巴厘岛期待更多中国游客

中国游客又可以去巴厘岛度假了！尽管目前是雨季，航班还很少，印尼旅游官员及业内人士对中国游客返回印尼却充满信心。疫情前，一年里会有多达120万中国游客来巴厘岛享受海水蓝天。

在巴厘岛享受美景

在巴厘岛享受美景

（德国之声中文网）游历龟岛，到附近的龙目岛做一日游，或者就在巴厘岛美丽的海滩享受蓝天。到印尼旅游对中国游客而言有着很大的吸引力。中国告别针对新冠疫情的清零政策后，赶上春节长假，这不，印尼的旅游胜地又迎来有着巨大消费潜力的中国游客。

"疫情前，我就特别喜爱旅游，前往各地的名胜，体会不同的文化和族群。3年了，现在又可以了，我太高兴了"，28岁的李兆隆（音）对法新社说，他来自昆明，在互联网公司工作。

过去3年里，中国和印尼都实施了严格的防疫措施，前往印尼度假的中国游客人数骤减。今年以来，印尼旅游部长却看好未来反弹趋势，预测今年将会有超过25万中国游客访问印尼。巴厘当地的旅游官员更是充满乐观，希望今年能够达到疫情前三分之二的水平，2019年，120万中国游客在巴厘观光度假，只有来自澳大利亚的游客量大于中国。

疫情下 苦苦挣扎的巴厘岛

中国游客占印尼游客总量的五分之一

但目前只有深圳-巴厘航线在运营，每周一个航班，因此只有数百名中国游客来到巴厘。印尼政府称，又有4家航空公司申请巴厘飞往中国的航线。官方估计，随着放开以及各方面的筹备就绪，2025年前中国的游客量有望达到疫情前的水平。

以旅游为支柱产业的印尼，来自中国的游客曾占游客总量的五分之一。印尼旅游部长说，政府正在策划加强旅游营销战略，将巴厘打造成人间天堂的形象。

记者在巴厘岛首府丹帕沙市的一个购物中心巧遇来自中国的李东（音），他说，"从登上飞机的那一刻，我已感受到巴厘岛上人们的热情好客。我真的非常喜欢这里。"这名47岁从业金融领域的男子说，"以后我会经常来"。他告诉记者，疫情是"艰难时期"，等待了3年后，现在终于可以出国，是件令人高兴的事情。

希望中国游客返回巴厘岛

中国突然结束严厉的动态清零政策导致感染潮席卷各地，据信感染比例达到人口的80%，包括美国、德国、韩国、日本在内的多个国家对来自中国的入境者采取限制措施，但印尼没有这么做，印尼对外国游客的唯一要求是出示接种疫苗证明。

目前正值雨季，巴厘岛游客不多，离"正常"还差的很远，不过，反弹已经开始。

一位店主说，"我希望中国游客返回巴厘岛，让我们的生意重新火红起来"，他告诉记者，疫情前，他的客人中有八成是中国游客，"疫情来了，客人走了，收入没了。我们只能解雇员工。"

旅游界业内人士对回归正常充满乐观，随着中国游客返回印尼，旅游业也逐步重新站稳脚跟。一名在巴厘机场工作的当地旅游经理说，"说实话，日子不好过，我减了10公斤，太难熬了。但我现在很确信，我们正在反弹，走在回归正常的路上"。

(法新社等)

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