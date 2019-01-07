 印尼展开总统大选 中国影响力成话题焦点 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.04.2019

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时政风云

印尼展开总统大选 中国影响力成话题焦点

印尼将于周三展开全球最大的单日选举，总统佐科将争取连任。 如同近期不少发展中国家的选举，中国对印尼的影响力成为此次选举的焦点话题之一。

Indonesien wählt neuen Präsidenten und Parlament | Joko Widodo und Prabowo Subianto (picture-alliance/AP Photo)

印度尼西亚周三展开全球最大的单日选举，而此次选举再度重演佐威大战退役将军普拉伯沃的戏码。

(德国之声中文网) 争取连任的印尼总统佐科 (Joko Widodo) 将于周三 (4月17日) 展开的大选中，再次面对退役将军普拉伯沃 (Prabowo Subianto) 的挑战。 虽然政治伊斯兰 (political Islam) 近年来逐渐成为影响印尼政治的主要元素，经济议题仍是此次大选的焦点话题。 佐科目前在民调中稳定领先对手，但反对派表示这场选战的实际差距比想象中小。

此前，反方曾多次表示复杂的选举程序可能影响上百万选民，并誓言如果政府忽视他们的疑虑，他们会借助法律途径或公民力量来提出诉求。 政治分析师欧鲁尔克 (Kevin O'Rourke) 告诉路透社: 「印尼的大选系统有一定程度的制衡原则，所以有心人士无法轻易影响选举结果。 」

澳大利亚国立大学的米兹纳 (Marcus Mietzner) 表示，如果普拉伯沃胜选的话，股市可能暴跌。 他说: 「如果普拉伯沃赢得选战，这会是印尼民调系统的末日。 现在外界所关心的是两个候选人间的差距到底有多少。 」

佐威在选战期间不断强打自己过去四年放松管制与优化基础建设的相关政绩，强调这是解决印尼贫富差距与贫穷问题的第一步。 反观普拉伯沃阵营则强调他们计划透过减税跟基础建设计划来强化印尼的经济。

中国的影响力

中国影响力一直是此次印尼大选的焦点话题之一，而分析师认为对包含中国在内的外国投资者来说，强打民族主义的普拉伯沃并不是他们理想的合作伙伴。 欧亚集团的东南亚分析师曼佛德 (Peter Mumford) 告诉美国媒体CNBC，普拉伯沃在竞选期间不断将印尼面临的困境归咎于外国政府与外国投资者。 另一方面，佐威在他的任期内，不断透过基础建设计划吸引中国投资。

Indonesien wählt neuen Präsidenten und Parlament | Joko Widodo und Prabowo Subianto (picture-alliance/AP Photo/T. Syuflana)

佐威与中国的紧密关系在选战期间不断受到对手普拉伯沃的质疑。

然而，数个中国投资的基础建设计划在印尼引发争议，而这也成为普拉伯沃在选战期间主打的话题之一。 反对派认为中国企业投资制造过高的利率与外债，而这些基础建设计划也未替当地居民制造足够就业机会。 普拉伯沃在上周六 (4月13日) 的一场电视辩论中形容这些大型基础建设计划是单方面造福中国投资者。 曼佛德表示: 「普拉伯沃对于中国在印尼的投资十分批判，而他的支持者也不断激起反华情绪。 」

普拉伯沃誓言当选后将严格审视中国在印尼的投资，然而他的言论使外国投资者产生疑虑。 经济研究机构 「经济资本」(Capital Economics) 在近期发表的研究中表示，普拉伯沃的竞选诉求可能使基础建设相关花费的涨幅开始趋缓。 欧亚集团的曼佛德也认为普拉伯沃的策略可能伤害印尼与中国的关系。

整体来说，一旦普拉伯沃胜选，印尼的投资环境将对不利于外国投资，因为他并不打算像佐威一样持续聚焦在优化商业环境。 然而，由于普拉伯沃的家族企业已与外国企业合资，所以他也不会完全排除外国投资。

 

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