印尼女工遭遣返 疑因报道香港抗争

（德国之声中文网）12月2日，来自印度尼西亚的家政工里斯瓦蒂（Yuli Riswati）被香港当局遣返，理由是逾期居留。

在接受德国之声采访时，里斯瓦蒂表示，她确信自己被遣返的真正原因，是写文章介绍香港的抗议运动。

里斯瓦蒂来自印尼泗水市（Surabaya，又名苏腊巴亚），经常写作关于香港民主运动的文章，发表在她创办的印尼文网媒Migran Pos上。

根据香港媒体报道，里斯瓦蒂在香港工作了十年。她的小说《那个伤口依然在我体内》去年获台湾移民工文学奖优选奖。

2019年9月23日，香港一家媒体报道了里斯瓦蒂的故事，引起舆论关注。当天，里斯瓦蒂在雇主家中被九龙湾的移民官员逮捕，理由是涉嫌逾期居留。

里斯瓦蒂对德国之声说，她的一些来自菲律宾、泰国、尼泊尔和印尼的朋友的居留证都已经逾期。但是作为外来劳工，她们只需要向位于湾仔的入境处解释，就可以获得延长许可证。她说，有些外来劳工逾期案例的确违规，因为她们没有雇主、没有合同，但她本人有雇主，也有雇佣合同。

里斯瓦蒂2019年11月4日在香港沙田法庭接受审判。法庭判决她违反居留规定， 但是无需入狱。里斯瓦蒂讲述道，然而她在第二天就被带往青山湾移民中心（CIC），因为无人为她提供担保并给她一个住所。没人告诉她，她将要在CICdai多久。最后，她在CIC被扣28天。她表示，自己在这期间受到恶劣对待，并被要求写下撤回签证续签的声明。

几年前，里斯瓦蒂是香港印尼语报纸SUARA的撰稿人。2019年3月，里斯瓦蒂和朋友创办了网络媒体Migran Pos

泗水独立记者联盟：公民记者没有违法

几年前，里斯瓦蒂是香港印尼语报纸SUARA的撰稿人。9月29日，该报记者维比（Veby Mega Indah）采访示威活动时遭橡胶子弹击中眼睛。

2019年3月，里斯瓦蒂和朋友创办了网络媒体Migran Pos，致力于在香港和印尼劳工之间建立联系。

香港民主抗议运动于2019年6月开始之后，里斯瓦蒂和她的朋友分享了有关街道封锁、交通拥堵、发生冲突和警方发射催泪瓦斯的信息。

泗水独立记者联盟（AJI）主席法里德尔（Miftah Faridl）认为，里斯瓦蒂在香港进行的新闻活动根本没有违反法律。该记者联盟强烈谴责香港政府的遣返行为。

"家政工人成为公民记者有什么问题吗？没有问题。任何人都可以成为公民记者"，法里德尔说。

KJRI：香港当局的遣返行动合法

印度尼西亚驻香港总领事馆（KJRI）表示，香港当局在里斯瓦蒂案件中的行为合乎法律规定，因为的确存在逾期居留问题。

印尼驻香港领事阿克巴（Erwin Akbar）称，总领事馆不能确认香港入境处针对里斯瓦蒂的法律行动和香港示抗议运动之间的联系。

阿克巴在致德国之声的书面声明中解释说："根据法院的判决，里斯瓦蒂被裁定违反香港移民法规，并因此受到惩罚。"他还解释说："根据当地法规和劳动合同，持有特定工作签证在香港工作的人（例如家政工），只能从事其劳动合同上写明的工作，而不能从事其他工作，或者为其他雇主工作。"

国际家事劳工联合会：这是政治打压

为里斯瓦蒂提供援助的国际家事劳工联合会（IDWF）对香港入境处提出了强烈批评。该联合会亚洲地区统筹叶沛渝（Fish Ip）说，必须重新评估香港的政策，她表示该联合会在里斯瓦蒂案件中看到了政治打压。

她说："我从事有关外来劳工的工作20年来，第一次发生这样的情况。香港政府正在向外来劳工施加政治压力。"

目前，里斯瓦蒂住在泗水。她说自己在香港入境处受到的对待留下了精神创伤。她称，仍有可能返回香港申请新的工作，但是需要等到创伤愈合之后。