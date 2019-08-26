印尼大洪灾 死伤者众

（德国之声中文网）新年伊始，印度尼西亚首都雅加达及周边地区发生严重洪灾。据印尼灾害管理当局发言人哈里扬托（Joko Hariyanto）说，到目前为止，至少有21人死亡。他们中有些人被倒塌的房屋掩埋，有的死于低温，也有人是触电身亡。据称，为了避免类似情况的发生，雅加达许多地方都切断了电源。

图文：印度尼西亚首都雅加达洪水泛滥，有些地方水深到可以游泳

3万人无家可归

当地电视频道播放了人们在被洪水淹没的房屋屋顶上等待救援的镜头。超过3万人需要转移到安全地带。汽车被洪流冲走，一些火车线路中断。

印尼总统维多多（Joko Widodo）推文道，一再拖延的防洪项目对洪灾负有责任。自2017年以来，一些防洪项目因征地纠纷被推迟。维多多总统表示，今年内将有两个大坝建造完工。

雅加达与其周边的几个城市茂物、德波、丹格朗和勿加泗逐渐发展成为一个卫星城。跨年夜之后，这个拥有3000万人口的大都市里已有很多地方被洪水淹没。

据印尼国家气象局预测，未来几天将持续有暴风雨。位于印度洋和太平洋之间的这个岛国，经常在雨季发生洪水和山体滑坡。气候变化使得沿海大都市雅加达日益受到海平面上升的威胁。

李京慧l/凝炼 (德新社、法新社)