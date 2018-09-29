印尼地震海啸遇难者已达832人

印尼苏拉威西岛强震引发的海啸已造成832人死亡，500多人受伤。印尼副总统优素福·卡拉（Jusuf Kalla)向媒体表示，遇难人数或将多达数千人。
（德国之声中文网）印尼抗灾署周日表示，截至当地时间30日13时，中苏拉威西省的地震及引发的海啸已造成832人死亡，其中距离震中80公里的该省省府帕卢市（Palu)死亡821人，震中所在的栋加拉县死亡11人。出于卫生考虑，遇难者遗体在验明身份后将被集中埋葬。
在帕卢市，数米高的海浪袭击了部分地区，冲毁了数千所房屋。海啸发生时，数百人正在帕卢的海滩上为原定周五举行的大型派对作准备。印尼当局表示，海啸在抵达海岸前时速高达800公里／小时，海滩许多人都不幸遇难。
在帕卢市的穆提亚拉机场（Mutiara Airport)，地震损坏了控制塔，塔内一名21岁的空中交通管制员遇难。之前，他刚刚调度一架飞机安全起飞。震后，该机场被关闭。
栋加拉县目前报告的死亡人数为11人。但救援人员担心，可能有更多人丧生。由于道路被毁坏，通讯中断，外界几乎不能从那里得到任何消息。国际红十字会与红新月会印尼负责人盖尔芬德（Jan Gelfand)表示，现在无法从栋加拉得到消息，令人非常担心。他说，那里生活着30万居民，事情已经是一场悲剧，但情况可能变得更糟。
印尼抗灾署表示，救援人员和重型机械设备缺乏是搜救工作面临主要障碍。印尼总统维多多表示，已动员军队去该地区帮助寻找幸存者和遇难者的遗体。
海啸警报解除太早？
印尼地质局现在也受到强烈批评。它在地震发生后几分钟一度发出海啸警报，但34分钟后即解除警报。批评者认为，当局过早地解除了海啸警报，导致当地人放松了警惕。海啸专家Widjo Kongko在接受德国之声采访时表示，据他的预计，海啸应该在地震后5到10分钟内到达栋加拉和帕卢。但地震发生30分钟后，海啸并没有到达这两个地方，因此当局决定解除警报，但之后，海啸却来了。
印尼气象、气候和地球物理局地震和海啸中心负责人表示，根据社交媒体上流传的录像来看，估计海啸发生在解除海啸警报之前。但他，该中心做法符合常规，使用的数据是距离最近的潮汐探测仪搜集的数据，但离帕卢有约200公里。
今年７月底至８月中旬，印尼西努沙登加拉省龙目岛及周边海域发生多起地震，造成５５５人死亡。2004年12月，印尼苏门答腊岛发生里氏9.1级强震，引发海啸，导致13国23万人死亡，印尼有12万人丧生。
乐然／任琛（美联社、路透社)