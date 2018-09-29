 印尼地震海啸遇难者已达832人 | 科技环境 | DW | 30.09.2018

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科技环境

印尼地震海啸遇难者已达832人

印尼苏拉威西岛强震引发的海啸已造成832人死亡，500多人受伤。印尼副总统优素福·卡拉（Jusuf Kalla)向媒体表示，遇难人数或将多达数千人。

BdTDIndonesien nach dem Tsunami in Palu (Reuters/Antara Foto)

海啸袭击帕卢，冲垮房屋和桥梁

（德国之声中文网）印尼抗灾署周日表示，截至当地时间30日13时，中苏拉威西省的地震及引发的海啸已造成832人死亡，其中距离震中80公里的该省省府帕卢市（Palu)死亡821人，震中所在的栋加拉县死亡11人。出于卫生考虑，遇难者遗体在验明身份后将被集中埋葬。

在帕卢市，数米高的海浪袭击了部分地区，冲毁了数千所房屋。海啸发生时，数百人正在帕卢的海滩上为原定周五举行的大型派对作准备。印尼当局表示，海啸在抵达海岸前时速高达800公里／小时，海滩许多人都不幸遇难。

在帕卢市的穆提亚拉机场（Mutiara Airport)，地震损坏了控制塔，塔内一名21岁的空中交通管制员遇难。之前，他刚刚调度一架飞机安全起飞。震后，该机场被关闭。

栋加拉县目前报告的死亡人数为11人。但救援人员担心，可能有更多人丧生。由于道路被毁坏，通讯中断，外界几乎不能从那里得到任何消息。国际红十字会与红新月会印尼负责人盖尔芬德（Jan Gelfand)表示，现在无法从栋加拉得到消息，令人非常担心。他说，那里生活着30万居民，事情已经是一场悲剧，但情况可能变得更糟。

Indonesien nach dem Tsunami in Palu (Reuters/Antara Foto)

帕卢，海啸过后

印尼抗灾署表示，救援人员和重型机械设备缺乏是搜救工作面临主要障碍。印尼总统维多多表示，已动员军队去该地区帮助寻找幸存者和遇难者的遗体。

海啸警报解除太早？

印尼地质局现在也受到强烈批评。它在地震发生后几分钟一度发出海啸警报，但34分钟后即解除警报。批评者认为，当局过早地解除了海啸警报，导致当地人放松了警惕。海啸专家Widjo Kongko在接受德国之声采访时表示，据他的预计，海啸应该在地震后5到10分钟内到达栋加拉和帕卢。但地震发生30分钟后，海啸并没有到达这两个地方，因此当局决定解除警报，但之后，海啸却来了。

印尼气象、气候和地球物理局地震和海啸中心负责人表示，根据社交媒体上流传的录像来看，估计海啸发生在解除海啸警报之前。但他，该中心做法符合常规，使用的数据是距离最近的潮汐探测仪搜集的数据，但离帕卢有约200公里。

今年７月底至８月中旬，印尼西努沙登加拉省龙目岛及周边海域发生多起地震，造成５５５人死亡。2004年12月，印尼苏门答腊岛发生里氏9.1级强震，引发海啸，导致13国23万人死亡，印尼有12万人丧生。

  • Indonesien | Tsunamiwarnung nach starken Erdbeben (picture-alliance/dpa/AP Photo/Disaster Management Agency)

    印尼地震引海啸 死伤惨重

    强烈地震

    苏拉威西岛周五遭遇了两次强烈地震，第一次的震级为5.9级，第二次则高达7.4级。此后还发生了多次5级以上余震。震级与地震释放的能量呈对数关系，震级上升一级，能量相差约32倍。图为帕卢市的居民在露天场所避难。

  • Erdbeben und Tsunami in Indonesien (picture alliance/AP Photo/M. Rifki)

    印尼地震引海啸 死伤惨重

    海啸警报

    此次强震引发了海啸，三米高的海浪影响了苏拉威西岛西岸地区，损毁了不少建筑物。印尼当局一度发布了海啸警报，不过在不久后就重新解除。图为帕卢市民众在海啸后搬运遇难者遗体。

  • Indonesien Nach dem Erdbeben und dem Tsunami in Palu, Central Sulawesi (picture alliance/AP)

    印尼地震引海啸 死伤惨重

    灾情不明

    外界担心，死伤数字还会进一步上涨。目前仅仅统计了中苏拉威西省首府帕卢市的伤亡情况。在整个苏拉威西岛西岸地区，交通、通信基础设施严重受损，一些偏远地区的情况至今不明。了解整个地区的灾情，可能还需要好几天的时间。

  • Erdbeben in Indonesien mit Tsunami-Warnung (picture-alliance/AP Photo/Y. Litha)

    印尼地震引海啸 死伤惨重

    抢救伤员

    在当地医院，医护人员正在超负荷工作救治伤员。苏拉威西岛的医疗卫生系统难以承受巨大的突如其来的压力。

  • Indonesien Nach dem Erdbeben und dem Tsunami in Palu, Central Sulawesi (Getty Images/AFP/M. Rifki)

    印尼地震引海啸 死伤惨重

    露天救治

    现场照片显示，不堪重负的医院只能将部分伤员转移到露天场所进行救治。一些幸存者也加入到援助队伍中，协助医护人员清理现场，并运走重伤去世者的遗体。

  • Erdbeben Tsunami in Indonesien Palu (Getty Images/AFP/M. Rifki)

    印尼地震引海啸 死伤惨重

    争分夺秒

    图为帕卢当地民众正在抢运一名在海啸中受重伤的人。印尼总统维多多已经下令调派军队协助救灾。

  • Indonesien Nach dem Erdbeben in Palu, Central Sulawesi (Reuters/BNBP/Antara Foto)

    印尼地震引海啸 死伤惨重

    房倒楼塌

    在帕卢市，一座购物商场严重损毁，清真寺也遭到了严重损伤，一座250米长的桥梁坍塌，当地机场的跑道出现裂缝，塔台倒塌，只能供直升机起降。

  • Indonesien Nach dem Erdbeben und dem Tsunami in Palu, Central Sulawesi (Getty Images/AFP/O. Gondronk)

    印尼地震引海啸 死伤惨重

    交通瘫痪

    由于机场、码头损坏，苏拉威西岛交通瘫痪，对救灾工作形成了很大的阻碍。据当地媒体报道，地震发生时，一名帕卢机场值班空管员坚守塔台，指挥一架刚刚获得起飞许可的飞机离场；而在飞机顺利起飞后，空管员错失了逃生时机，不幸殉职。

  • Erdbeben Tsunami in Indonesien Palu (Getty Images/AFP/M. Rifki)

    印尼地震引海啸 死伤惨重

    地震频频

    图为本周六，帕卢当地居民在废墟间穿梭。拥有2.6亿人口的印度尼西亚，位于环太平洋火山地震带上。就在不久前的8月，该国龙目岛也发生了强烈地震，造成了500多人丧生。

    作者: 文山


乐然／任琛（美联社、路透社)

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