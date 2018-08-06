印尼地震增至319人遇难 强烈馀震搜救难

(德国之声中文网) 早前各方就龙目岛地震死亡人数的说法不一，消息溷乱。印尼官方8月9日召开跨部门会议后公布，遇难人数上升至319人。

当局表示救援人员仍然在倒塌的建筑物及瓦砾堆中搜救，遇难人数或会进一步上升。

7级大地震后相隔4天，龙目岛昨日(8/9)再发生6.2级强烈馀震，震源深度12公里，同样属于浅层地震。

民众慌忙到街上躲避，有灾民说震感强烈，有建筑物倒塌。

印尼灾难部门表示，馀震导致现存的建筑物更加脆弱，增加救援难度。

两週内三强震

这已经是当地两星期内第三次强震--除了8月5日的7级地震，还有7月29日导致16死的6.4级地震。日前7级大地震中，不少死者都在龙目岛北部和西部遇难，数百人受伤，当地上千栋建筑物损毁，大部分地区停电。

印尼红十字会估算，目前仍有2万人身处龙目岛北部偏远地区，无法接触救援机构。

发言人指地震后数万人逃离家园，急需清洁食水和防水帆布，红十字会已派出20架水车到灾区。

李芊/羅法 (美联社)