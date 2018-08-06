印尼地震增至319人遇难 强烈馀震搜救难

(德国之声中文网) 早前各方就龙目岛地震死亡人数的说法不一，消息溷乱。印尼官方8月9日召开跨部门会议后公布，遇难人数上升至319人。
当局表示救援人员仍然在倒塌的建筑物及瓦砾堆中搜救，遇难人数或会进一步上升。
一名灾民从灾区检出一辆儿童脚踏车。
7级大地震后相隔4天，龙目岛昨日(8/9)再发生6.2级强烈馀震，震源深度12公里，同样属于浅层地震。
民众慌忙到街上躲避，有灾民说震感强烈，有建筑物倒塌。
印尼灾难部门表示，馀震导致现存的建筑物更加脆弱，增加救援难度。
灾区有清真寺整座倒塌，救援人员站在瓦烁顶搜索失踪者。
两週内三强震
这已经是当地两星期内第三次强震--除了8月5日的7级地震，还有7月29日导致16死的6.4级地震。日前7级大地震中，不少死者都在龙目岛北部和西部遇难，数百人受伤，当地上千栋建筑物损毁，大部分地区停电。
不少民居在强震中倒塌，数万人无家可归。
印尼红十字会估算，目前仍有2万人身处龙目岛北部偏远地区，无法接触救援机构。
发言人指地震后数万人逃离家园，急需清洁食水和防水帆布，红十字会已派出20架水车到灾区。
李芊/羅法 (美联社)
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全球地震危险度最高的7个地区
危险地带
全球共分7大洲。各洲板块的交界地区是发生地震的高危地区。当两个板块相互碰撞，可能会发生地震。尼泊尔位处印度板块和欧亚板块的交汇区。上周六，这两个板块相撞引发了尼泊尔的强震。全球地震频发地区都在哪些国家呢？
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全球地震危险度最高的7个地区
1. 尼泊尔，巴克塔布
2015年4月25日，一场7.8强震摧毁了加德满都市（Kathmandu）的大部分地区，超过3700人死亡。紧张的援救工作继续进行：距离加德满都市不远的巴克塔布市（Bhaktapur），尼泊尔士兵正挖开废墟营救伤者和遇难者的尸体。
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全球地震危险度最高的7个地区
1. 尼泊尔，巴克塔布
在加德满都谷地有7处被列为世界遗产的古迹。图中便是其中之一：斯瓦扬布纳特佛寺（Swayambhunath，俗称“猴庙”）。对尼泊尔人来说，这些古迹具有重要的文化和宗教价值，此外这些建筑也是尼泊尔著名的旅游景点。哪些建筑被毁，受到损害的程度如何目前人们还没有掌握到确切的信息。
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1. 尼泊尔，巴克塔布
废墟内仍有民众没有被救出，一些救援人员徒手进行挖掘。
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2. 日本，福岛
距尼泊尔5000公里之外的日本也遭遇过地震重创。2011年3月11日，一场地震引发了核泄漏危机。这是日本史上最严重的大灾害，超过1.8万人死亡。地震引发海啸，损害了福岛核电站，发生核泄漏事故。
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2. 日本，福岛
2013年福岛核电站又重新投入使用。日本被普遍认为是防震方面的专家。城市中座座摩天大楼都拥有特殊的防震地基，发生地震的时候这些“抗震楼”筑会摇摆减震，吸收冲力。
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3. 印度洋，安达曼海
印度安达曼海的这组岛屿距离印澳板块和欧亚板块之间断层带不远。因为板块之间的相互冲撞，这里常常发生海啸和地震。
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3. 印度洋，安达曼海
2004年12月26日，苏门答腊岛海域发生地震，引起高达20米的海啸。总共导致23万人丧生。在 印度尼西亚、泰国和斯里兰卡、整片整片的海岸线被摧毁。
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4. 中国，云南
云南风景秀丽，景色迷人。错落有致的梯田独具风韵，吸引了大批游客来参观。不过云南也是地震频发地区。这个省份位于印澳板块与欧亚板块的北部分界线。
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全球地震危险度最高的7个地区
4. 中国，云南
2014年8月云南发生6.5级强震，根据多家媒体的报道，这场灾害造成逾400人死亡。超过10万人无家可归。中国多个地区都发生过强烈地震。2008年四川发生汶川地震，超过7万人丧生。
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5. 意大利， 拉奎拉
欧洲范围内也存在地震高危区。2009年，发生在意大利拉奎拉(L'Aquila)的一场地震夺取了逾300人的生命。数千人沦为无家可归者。7名科学家随后因"做出错误预测"被判入狱6年。这个判决受到了国际社会的谴责：人们目前掌握的技术不足预测地震的发生。
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全球地震危险度最高的7个地区
6. 美国，旧金山
金门大桥是旧金山的标志性建筑。不过这座大桥或将面临地震考验。根据专家的预测，旧金山可能在近期发生自1906年以来最严重地震。
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6. 美国，旧金山
1906年的那场大地震几乎使旧金山毁于一旦，雪上加霜的是，这场地震引发了严重火灾。超过300人死亡，是美国遭遇的最严重自然灾害事件之一。
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7. 智利，瓦尔迪维亚
智利南部的瓦尔迪维亚（Valdivia）丝毫看不到大地震的危险。不过潜在的危险是存在的：智利海岸位于纳斯卡和南美洲板块的交界处，是地震高发区，而地震会引发海啸。
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7. 智利，瓦尔迪维亚
1960年智利发生9.5级大地震，是观测史上记录到规模最大的地震。这场灾难毁坏了治理的大部分基础设施，近1700人死亡，数百万人无家可归。智利最近一次发生的大型地震是在2010年。有研究人员表示，下次大地震将发生在智利北部地区。
作者: Lisa Duhm