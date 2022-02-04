印尼向法國購買數十架戰機 美國預告對印尼軍售

(德國之聲中文網) 印尼周四（2月10日）向法國訂購了42架陣風戰鬥機，並可能購買兩艘法國潛艇。同時，美國也批准印尼可能以140億美元購買36架F-15戰鬥機，以應對亞太地區日益緊張的局勢。

印尼為了更新由美國F-16戰機與俄羅斯蘇霍伊戰機組成的機隊，首次向法國訂購陣風戰鬥機。法新社報導，過去這段時間，國際社會認為中美兩國在亞洲的緊張局勢有加劇的可能性。

這項消息是在印尼國防部長蘇比安托 (Prabowo Subianto) 與法國國防部長帕利 (Florence Parly) 在雅加達會面時宣布的。蘇比安托證實兩國已經達成了購買噴氣式飛機的協議，而周四簽署的合同涉及到前六架飛機。

法國國防部則表示，這42架飛機及其武器的合同價值81億美元。法國國防部發言人葛宏強 (Herve Grandjean) 說，兩國還簽署了一份研究和開發意向書，印尼計劃向法國訂購兩艘鮋魚級(Scorpene)潛艇。

陣風戰鬥機交易是雅加達和巴黎之間關系升溫的最新跡像，因為在9月澳大利亞數十億美元的潛艇交易失敗後，法國重新思考其在印太地區的聯盟關系，原先欲專注與澳洲發展緊密關係的法國，現在則把目標轉向印尼等東南亞國家。

巴黎對與澳大利亞潛艇交易的失敗感到憤怒，說澳大利亞未提前告知，當時其正在與美國和英國談判一項新的防御協定。澳大利亞目前計劃會獲得核動力潛艇，作為名為Aukus的新防務聯盟的一部分，該聯盟是由澳大利亞、美國和英國所組成，旨在對抗中國的崛起。

法國總統馬克龍 (Emmanuel Macron) 對印尼選擇法國軍事設備的決定表示歡迎。他在推特上寫道，陣風戰鬥機交易將加強兩國的伙伴關系。去年11月，在法國外交部長勒德裡昂 (Jean-Yves Le Drian) 出訪印尼兩天時，法國和印尼加強了一項戰略伙伴關系協議。

軍備競賽的擔憂

自從法國與澳大利亞的潛艇交易失敗後，法國一直在加強與包括日本和印度在內的長期合作伙伴的關系，並轉向印尼等東南亞國家。印尼是其中一個對於 Aukus安全協議提出擔憂的亞洲國家。印尼外交部長馬蘇迪 (Retno Marsudi) 曾警告，該協議可能會在印太地區引發一場核子軍備競賽。

達索航空公司的陣風戰鬥機於2004年開始服役，盡管有來自美國和其他歐洲制造商的競爭，但該戰機在國際市場上仍受歡迎。阿拉伯聯合酋長國12月簽署了有史以來最大的噴氣機訂單，以140億歐元購買80架陣風戰鬥機。其他外國客戶包括卡塔爾、印度、埃及、希腊和克羅地亞。

法國防長帕利在印尼首都雅加達告訴記者，印尼選擇了一款以「技術卓越」著稱的戰機，因為該戰機已經「在許多場合展示了其作戰能力」。該戰機制造商達索航空公司的首席執行官特拉皮爾 (Eric Trappier) 說，該合同「標志著一個長期伙伴關系的開始」，並承諾達索航空公司將迅速加強其在印尼的規模。

他說：「這也表明了印尼和法國之間的緊密聯系，並加強了這個世界上最大的群島作為國際舞台上的一個關鍵力量的地位。」

美國宣布可能對印尼的軍售

同日，美國國務院表示，華府已經批准可能向印尼出售的F-15戰鬥機以及其他各種軍事裝備，估計價格為140億美元。美國國務院在一項聲明中表示，這項可能的軍售將改善「一個重要的區域合作伙伴的安全，因為它是亞太地區政治穩定和經濟進步的力量」。美國也重申，這項軍售不會改變該地區的基本軍事平衡。

雖然美國沒有在聲明中提到中國，但華盛頓正尋求在印太地區對抗中國的崛起，而美國國務院也沒有說明何時可以完成這項軍售案。

(法新社、路透社)

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