印尼同俄罗斯首次举行联合军演

印度尼西亚与俄罗斯周一（11月4日）首次举行联合军事演习。法新社评论认为，新上任的印尼总统普拉博沃希望雅加达在世界舞台上扮演更重要的角色，而这体现印尼外交政策的重大转变。

（德国之声中文网）一直以来，尽管西方不断对雅加达施加压力，印尼奉行着中立的外交政策，拒绝在俄乌战争以及美中竞争中选边站队，随着普拉博沃（Prabowo Subianto）执掌印尼的最高权力，该国的外交政策开始向莫斯科倾斜，此次两国联合海军演习体现了这一变化。

2021年，印尼曾参与东盟与俄罗斯举行的联合演习，但雅加达的军队此前从未单独与莫斯科进行过双边联合军演。

据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）的报告，印尼与莫斯科之间曾有着高达数十亿美元的军备贸易关系，但在俄罗斯2014年吞并克里米亚，尤其2022年全面入侵乌克兰后，在西方的制裁威胁下，印尼从俄罗斯的大部分军备进口近年来处于停滞状态。普拉博沃于2019年就任印尼国防部长，当选印尼总统后，没有取消一项于2018年达成的11亿美元俄罗斯战机交易。有报道称，美国可能因此对印尼实施制裁。

法新社指出，印尼主办2022年G20巴厘峰会时，西方国家曾游说印尼不邀请俄罗斯与会，但印尼拒绝让步。今年7月，普拉博沃上任前便前往莫斯科会见了普京总统，随后两国宣布举行联合海军演习。专家认为，这表明莫斯科在印尼的外交政策中将扮演更重要的角色。

五天的演习将于周一在爪哇岛东部开始，届时俄军将派遣三艘护卫舰级军舰、一艘中型油轮、一架军用直升机和一艘拖船。

印度尼西亚 中美夹缝里的下一个超级大国? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（法新社）

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。