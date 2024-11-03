印尼同俄罗斯首次举行联合军演

政治印度尼西亚
印尼同俄罗斯首次举行联合军演2024年11月3日
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（德国之声中文网）一直以来，尽管西方不断对雅加达施加压力，印尼奉行着中立的外交政策，拒绝在俄乌战争以及美中竞争中选边站队，随着普拉博沃（Prabowo Subianto）执掌印尼的最高权力，该国的外交政策开始向莫斯科倾斜，此次两国联合海军演习体现了这一变化。
2021年，印尼曾参与东盟与俄罗斯举行的联合演习，但雅加达的军队此前从未单独与莫斯科进行过双边联合军演。
据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）的报告，印尼与莫斯科之间曾有着高达数十亿美元的军备贸易关系，但在俄罗斯2014年吞并克里米亚，尤其2022年全面入侵乌克兰后，在西方的制裁威胁下，印尼从俄罗斯的大部分军备进口近年来处于停滞状态。普拉博沃于2019年就任印尼国防部长，当选印尼总统后，没有取消一项于2018年达成的11亿美元俄罗斯战机交易。有报道称，美国可能因此对印尼实施制裁。
法新社指出，印尼主办2022年G20巴厘峰会时，西方国家曾游说印尼不邀请俄罗斯与会，但印尼拒绝让步。今年7月，普拉博沃上任前便前往莫斯科会见了普京总统，随后两国宣布举行联合海军演习。专家认为，这表明莫斯科在印尼的外交政策中将扮演更重要的角色。
五天的演习将于周一在爪哇岛东部开始，届时俄军将派遣三艘护卫舰级军舰、一艘中型油轮、一架军用直升机和一艘拖船。
（法新社）
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