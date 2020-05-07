 印尼召见渔工 外长再轰中国船不人道 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.05.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

印尼召见渔工 外长再轰中国船不人道

上周，媒体披露中国“隆兴629”号远洋渔轮将印尼渔工抛进海中「海葬」的视频，引发印尼外交部关注与谴责。印尼外交部长与渔工会面了解情况，严正谴责中国籍船支的非人道待遇。

Indonesien Fischereiindustrie (picture-alliance/dpa/M. Nagi)

印尼渔工工作条件严峻。(示意图)

(德国之声中文网) 周日(5月11日)，印尼政府再度批评该国渔工在中国籍渔船上遭到「奴隶般」的非人道对待。

印尼外交部部长马尔苏迪（Retno Lestari Priansari Marsudi）说:「我们的船员在中国拥有的船只上工作时遭受不人道待遇，对此我们予以谴责。根据船员的陈述，这些待遇已经侵犯了人权。」

马尔苏迪说，她在周末已经和一些从韩国釜山回到印尼雅加达的渔工见面了解情况。这批渔工总共有46人，四月底从韩国釜山出发。周末，马尔苏迪与其中14个抵达雅加达的渔工会面。她说，这些渔工告诉她船上的工作条件十分严苛，有些人受到虐待，有些人被拖欠工资。

马尔苏迪说: 「我发现他们的工时是不人道的，他们一天要工作18个小时。」

延伸阅读: 海葬视频曝光 印尼要求中方给说法

5月7日，5名印尼渔工在视频采访中向英媒记者陈述他们在中国船上遭遇的不人道对待: 「不停地工作，吃饭时间只有10到15分钟。我们每天上午11点开工，一直要工作到凌晨4、5点。」饮食方面，印尼籍渔工也发现他们受到「差别对待」。印尼船员NA说，中国渔船上最初有20名印尼籍船员，另有约6人来自中国，而「他们喝矿泉水，我们喝蒸馏海水...说到食物，他们吃新鲜鱼，我们吃鱼饵」。

渔工遭「海葬」视频激怒印尼

5月5日，韩国媒体MBC的报导中，首度披露的印尼渔工被海葬的视频。一位不愿意透露姓名的海员向MBC表示，他从来没有想到同伴的尸体会被丢入海中。印尼媒体TEMPO报导称，根据国际协议和相关规定。在船上去世的海员必须被送回其居住地国家。

此事件引发广大关注，印尼政府也在5月7日召唤中国大使，澄清有两艘挂中国旗帜船只上4名印尼海员死亡之事。

张慈/邹宗翰(德新社、路透社)

相关内容

Fischerboote in China

海葬视频曝光 印尼要求中方给说法 07.05.2020

印尼政府最近对该国船员在挂有中国国旗的船只上死亡的事件表示关注。人权组织声称，中方雇佣的许多印尼籍船员被剥削虐待，每天的工资不足两美金，生病后无法及时就医。背后的原因与船上装载的货物有关。

Indonesien | Joko Widodo besucht das Pluit Wasserreservoir im Norden von Jakarta

海权争议持续 印尼派军机纳土纳巡行 07.01.2020

有鉴于中国海警船在上个月驶入其专属经济区，印尼除了加强海上巡逻，还决定动员渔民协助军方维护主权。与此同时，四架F-16在纳土纳上空执行了飞行任务。

Indonesien Präsident Joko Widodo besucht Natuna

印尼总统视察纳土纳群岛 宣示主权 08.01.2020

在雅加达和北京对相关海域主权发生争议的背景下，印度尼西亚总统佐科周三（1月8日）飞往南中国海最南端诸岛视察。

广告

媒体看中国

Bill Gates Bill & Melinda Gates Foundation (picture-alliance/dpa/G: Ehrenzeller)

墙外文摘：比尔•盖茨应该同情中共吗？

有评论认为，中共拒绝允许国际专家调查武汉市发生的情况，这阻碍了寻找治疗方法的努力。如果允许北京的行为继续不受挑战，它将继续滥用我们的怜悯。  