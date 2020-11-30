印尼取缔激进组织伊斯兰捍卫者阵线

（德国之声中文网）印度尼西亚安全事务部长马赫福德（Mohammad Mahfud）周三（12月30日）宣布取缔了伊斯兰捍卫者阵线。

该组织的印尼语缩写为FPI，去年作为一个群众组织已被解散。但是，马赫福德说，它仍在继续从事违反秩序和安全的活动。

印尼政府还禁止使用FPI的标志和特征。

伊斯兰捍卫者阵线什么样？

伊斯兰捍卫者阵线成立于1998年印尼政治强人苏哈托倒台后不久。该组织希望伊斯兰教法适用于印尼的2.3亿穆斯林。印尼是世界上穆斯林人口最多的国家。

伊斯兰捍卫者阵线因袭击酒吧和妓院、恐吓宗教少数人群而臭名昭著。

近年来，该组织通过人道主义和慈善工作赢得了显著的政治和社会影响力。它是2016—2017年针对雅加达首长钟万学（华裔基督教徒）的大规模街头抗议活动的主要组织者。随后钟万学以亵渎宗教罪名被判刑两年。

伊斯兰捍卫者阵线为什么被取缔？

印尼司法部副部长希亚里杰(Edward Omar Sharif Hiariej)周三表示，伊斯兰捍卫者阵线被取缔的原因是，该组织近30名领导人、成员和前成员被判决犯下恐怖主义罪行。

他说，该组织与印尼的国家意识形态（即建国五项原则）相冲突。该意识形态强调团结和多元。

安全事务部长马赫福德说，包括总检察长、警察局长和反恐机构负责人在内的6名政府高官参与了取缔该组织的决策。

违反疫情限制令，精神领袖被捕

在伊斯兰捍卫者阵线被取缔之前的12月初，该组织的精神领袖谢哈布（Rizieq Shihab）被逮捕。

谢哈布从沙特阿拉伯的三年自我流放中返回印尼后，举行了大规模的庆祝活动。这些活动违反了新冠疫情限制令，谢哈布向警方自首。

他的归来加剧了政府内部的担忧，认为他可能会统领反对势力。

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