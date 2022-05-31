印尼发生严重球迷骚乱 逾百人死亡

（德国之声中文网）印尼东爪哇省一个体育场于本周六晚间（10月1日）一场足球赛事后发生球迷骚乱，导致多人伤亡。印尼东爪哇省警察局局长尼科·阿芬塔（Nico Afinta）在新闻发布会上表示，警方动用了催泪瓦斯驱散闹事球迷。当地电台报道，阿芬塔还补充说，光是在球场上丧生的就有34人。在骚乱中死亡的包括两名警察。

官方之前公布的死亡人数为174人。当局对这一数字进行了下调。印尼东爪哇省副省长达尔达克（Emil Dardak）解释说，早先的数字中可能有受害者被重复计数了两次。

事发当天，印尼超级联赛中阿雷马队（Arema FC）以2比3失利于对手帕尔斯巴亚队(Persebaya Surabaya)，随后，数千名愤怒的阿雷马球迷冲进了球场。这是阿雷马队20多年来第一次输球。当警方动用催泪瓦斯时已经出现了大规模恐慌，许多受害者显然遭受踩踏而死。

印尼媒体tvOne网站上公布的照片显示，体育场内有一辆完全被毁的汽车。足球场上和看台上冒着烟云。

阿芬塔解释说，在一个出口处，试图逃的民众发生拥堵，并且出现了“呼吸急促和缺氧”的情况。目前约有180人正在医院接受治疗。此外，13辆汽车在骚乱中被损坏，包括10辆警车。

灾难发生后，印尼总统维多多已下令对足球比赛进行彻查。他在电视讲话中要求该国体育部长、警察局长和印尼足协负责人对足球比赛及安全程序进行彻底评估。

阿雷马和佩尔塞巴亚足球俱乐部都对受害者家属表示哀悼。阿雷马俱乐部主席哈里斯表示，该俱乐部管理层也有责任，俱乐部将黑色里一个危机中心和一个受害者信息中心，并准备好“支付赔偿。”

印尼足协也宣布暂停联赛一周。阿雷马被禁止在本赛季余下的时间里打主场比赛。此外足协还成立了一个调查小组。足协对阿雷马球迷在体育场的行为感到遗憾：“我们很抱歉，我们为这一事件向受害者家属和所有相关人员道歉"。

国际足联FIFA对这场悲剧感到震惊。足联主席詹尼•因凡蒂诺(Gianni Infantino)说：“足球界正处于震惊状态。“他说：“对于所有参与足球运动的人来说，这是一个黑暗的日子，是一个难以想象的悲剧。我向在这次悲惨事件中丧生的受害者的家人和朋友表示最深切的哀悼。”

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（德新社，路透社，法新社等）

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