印尼发现世界上最古老"漫画"

（德国之声中文网）研究人员本周四（12月12日）发表的一项研究显示，考古学家在印度尼西亚发现了有4.4万年历史的洞穴壁画，这可能是世界上最为古老的具象艺术品和最古老的"漫画"。

这些画描绘了狩猎的场景，猎人用长矛和绳子来捕猎野猪。人们2017年在印度尼西亚的苏拉威西岛发现了这幅壁画。一个由澳大利亚和印尼研究人员共同组成的团队已经在《自然》杂志上发表了他们的初步发现。

科学家们写道："几个猎人遇到了至少两种不同的猎物，这可能暗示着一种游戏，集体狩猎的一种形式，动物们会从掩蔽处冲出来，直接扑向等待着的猎人。"

画上的猎人似乎是类人猿，或者具有动物特征的人类。人们曾在德国一个洞穴中发现了一个4万年前的象牙雕像，上面也能看到着类似的形象特征，有一个狮人雕像。

澳大利亚格里菲斯大学考古学家、研究报告的共同作者之一布鲁姆（Adam Brumm）说："几乎每个现代社会的民间传说或者叙事小说中都会出现类人猿，在世界各地的许多宗教中，他们被视为神、精灵或祖先。"

以欧洲为中心的艺术史受到挑战

上个世纪50年代起，考古学家在印度尼西亚的苏拉威西岛和婆罗洲地区发现了数百处洞穴壁画，这也给绘画起源于欧洲的说法提出了挑战。与这幅大约4.4万年的壁画相比，知名的法国拉斯科洞穴壁画只有1.7万年的历史。尽管苏拉威西岛的这幅画保存状况不佳，但研究人员能够判定，这幅画展示了一种先进的艺术文化，蕴含着自己的民间传说和信仰。

科学家们指出，壁画场景"不仅是世界上最早的具象艺术，也是旧石器时代艺术叙述交流的最古老证据……人们应该注意到这一点，因为创造虚构故事的能力是人类语言进化史上以及现代认知模式发展的最后和最关键的阶段。"

文木 / 李鱼（路透社，法新社）