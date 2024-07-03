印尼卫生部长:中国羽球选手张志杰本有望救活

在7月3日的会议上，印尼卫生部长布迪与国会议员讨论该国医疗基础设施落后问题，并且提到了3天前正在印尼参加羽毛球亚青赛时不幸离世的中国选手张志杰。布迪认为，若能及时治疗，这名17岁中国小将本有望救活。

（德国之声中文网）据CNN印尼语节目报道，印度尼西亚卫生部长布迪(Budi Gunadi Sadikin)在7月3日与国会议员举行的会议上说，一旦有人像（中国羽毛球选手）张志杰那样突发心脏疾病，如果能够在4.5小时内给予有效治疗，病人就有望存活。

6月30日，正在印尼日惹参加亚洲青年羽毛球锦标赛的17岁中国小将张志杰在与日本选手川野寿真对战时心脏骤停不幸身亡，而现场医护人员疑似处置不合理遭到了外界的大量质疑。从现场电视画面中可以看到，事发前，日本选手川野寿真正在准备发球，刚要摆出接发球姿势的张志杰突然晕厥向前倒地，随后还发生抽搐。大约十秒后，一名身穿中国队教练服的男子进入场内查看张志杰的情况，川野寿真也在查看对手伤情后与裁判交涉。此后又过了大约半分钟，医疗人员才来到倒地的张志杰身边，并在大约一分多钟后将其抬离赛场。从倒地到离场的约两分钟时间内，张志杰没有得到任何心肺复苏治疗。

张志杰在送医后数小时宣告不治身亡，医院治疗结论指出，这名羽毛球运动员遭遇了心脏骤停。专业人士则强调，对于心脏骤停患者，应当在“黄金4分钟”内予以心肺复苏治疗、并使用体外除颤器。

然而，据印尼卫生部长布迪透露，该国的心脏病急救基础设施非常薄弱。布迪举例说，他在2020年底上任时，全国514个区、市中，只有44个配备有心脏导管术设备；即便在3年多后的今天，这个数字也才刚刚扩大到234个区、市，尚不及一半。“我们尽管有了更多设备，但依然缺少130名能操作这些设备的医生。”

布迪还说，全国37个省中，迄今仍有6个省完全没有能力进行心脏导管术，“所以，如果你有一个家人在安汶突发心脏病，医生能做的就是祈祷。如果他被送到望加锡时仍然活着，才可以进行介入治疗。”

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羽坛名宿：顶尖选手体力透支太严重

世界羽毛球联合会此前已经发表声明称，将采取一切必要措施与亚洲羽协、印尼羽协一起协同彻查此案，并评估是否有必要修改赛场规则（允许急救人员在裁判未要求的情况下进场）。这一声明也是对印尼羽协的回应，后者7月1日表示，现场急救人员动作迟缓因归咎于当值裁判，并强调作为赛事主办方，他们只是遵守了国际羽联的赛场规则。

马来西亚羽毛球名宿李宗伟则将矛头指向了世界羽联将赛程安排得过于紧密，“张志杰看起来很疲倦，看到未来的顶尖球员离世，这很让人难过”。他在接受马来西亚《星报》采访时指出，张志杰的意外离世应当给这项运动敲响警钟，一方面医护团队需要“更加警惕”，另一方面世界羽联也应当“重新审视赛程安排，让球员有更多休息时间来恢复。”

（综合报道）



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