印尼劳动法改革： 抗议演变成骚乱

（德国之声中文网）印度尼西亚议会本周一（10月5日）通过了所谓的“创造就业位置法案”。4天来，在苏门答腊岛和爪哇岛等大城市集中的地区，抗议这一新法的活动愈演愈烈，在许多地方，警方不得不动用催泪瓦斯驱散人群，抗议者则向安全人员投掷石块。警方发言人称，有警员受伤。

在印尼首都雅加达，数百名大学生和工人在总统府前举行了示威，他们要求政府收回劳动新法。警察使用了催泪弹和高压水炮。有报道称，警察还动用了橡皮子弹。共有超过400名示威者被捕。

根据印尼政府方面的解释，新法旨在吸引投资并降低官僚主义。但反对者则认为，他们的权利受到侵害，比如，解雇劳工更容易，短期工作合同，降低裁员补偿，以及外包工作也将比现在更容易。

环保组织也发声认为，按照新法，企业担负的环保义务被淡化，企业仅在被视为高风险的情况下才面临环境风险评估。

印尼总统维多多原希望通过这套新法取代迄今的79项零散法律，给企业松绑，使企业变得更灵活，减少对投资的限制。印尼政府称，旧法之下，企业主承担的压力过大，影响了投资的热情。

李鱼/苗子（德新社、美联社/路透社）

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。