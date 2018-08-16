印尼八月地震第三起 全岛断电搜救难

(德国之声中文网) 印尼龙目岛周日(19日)晚间十点左右发生规模6.9强震，震源深度20公里，震央位在距离该省中心东北方。

紧接着出现两次余震，一次规模6.3，一次规模5.4。

8月19日震央位置

美国地质调查所(USGS) 认为规模6.3的地震，其震源深度只有7公里。

这可说是屋漏偏逢连夜雨。这个度假小岛5日发生7级强震，9日发生6.2级余震，死亡人数超过430人，人们还惊魂未定，又来了一个地震。

目前还没有公布死伤人数。

印尼国家减灾局表示，全岛断电使得进入搜救更加困难。该局也称在该国东北方的森巴伦区有一些房屋倒塌的状况。

8月5日的强震

各方就龙目岛地震死亡人数的说法不一，消息混乱。印尼官方8月13日公布，遇难人数上升至436人，多数是因为房屋倒塌遇难，经济损失上千万美元。

7级大地震后相隔4天，龙目岛昨日(8/9)再发生6.2级强烈馀震，震源深度12公里，同样属于浅层地震。

民众慌忙到街上躲避，有灾民说震感强烈，有建筑物倒塌。

印尼灾难部门表示，馀震导致现存的建筑物更加脆弱，增加救援难度。

两週内三强震

这已经是当地两星期内第三次强震--除了8月5日的7级地震，还有7月29日导致16死的6.4级地震。日前7级大地震中，不少死者都在龙目岛北部和西部遇难，数百人受伤，当地上千栋建筑物损毁，大部分地区停电。

印尼红十字会估算，目前仍有2万人身处龙目岛北部偏远地区，无法接触救援机构。

发言人指地震后数万人逃离家园，急需清洁食水和防水帆布，红十字会已派出20架水车到灾区。

李芊/羅法 (美联社)