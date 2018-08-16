 印尼八月地震第三起 全岛断电搜救难 | 科技环境 | DW | 20.08.2018

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科技环境

印尼八月地震第三起 全岛断电搜救难

印尼龙目岛天灾不断: 如果不纳入余震，这已经是八月的第3次发生6级以上强震。人们还没有从伤痛中恢复过来，又要再度陷入新的恐慌中。

Indonesien Lombok - Schäden nach Erdbeben (Reuters/Beawiharta)

怪手在瓦砾堆中寻找生还者

(德国之声中文网) 印尼龙目岛周日(19日)晚间十点左右发生规模6.9强震，震源深度20公里，震央位在距离该省中心东北方。

紧接着出现两次余震，一次规模6.3，一次规模5.4。

Karte Erdbeben Indonesien Lombok EN

8月19日震央位置

美国地质调查所(USGS) 认为规模6.3的地震，其震源深度只有7公里。
这可说是屋漏偏逢连夜雨。这个度假小岛5日发生7级强震，9日发生6.2级余震，死亡人数超过430人，人们还惊魂未定，又来了一个地震。

目前还没有公布死伤人数。

印尼国家减灾局表示，全岛断电使得进入搜救更加困难。该局也称在该国东北方的森巴伦区有一些房屋倒塌的状况。

8月5日的强震

各方就龙目岛地震死亡人数的说法不一，消息混乱。印尼官方8月13日公布，遇难人数上升至436人，多数是因为房屋倒塌遇难，经济损失上千万美元。

Indonesien Zerstörung Erdbeben Lombok (Reuters/Antara Foto/Z. Karuru)

一名灾民从灾区检出一辆儿童脚踏车。

7级大地震后相隔4天，龙目岛昨日(8/9)再发生6.2级强烈馀震，震源深度12公里，同样属于浅层地震。

民众慌忙到街上躲避，有灾民说震感强烈，有建筑物倒塌。

印尼灾难部门表示，馀震导致现存的建筑物更加脆弱，增加救援难度。

Indonesien | Aufräumarbeiten nach dem Erdbeben auf Lombok (Getty Images/U. IfansastiGetty Images)

灾区有清真寺整座倒塌，救援人员站在瓦烁顶搜索失踪者。

两週内三强震

这已经是当地两星期内第三次强震--除了8月5日的7级地震，还有7月29日导致16死的6.4级地震。日前7级大地震中，不少死者都在龙目岛北部和西部遇难，数百人受伤，当地上千栋建筑物损毁，大部分地区停电。

Indonesien nach dem Erdbeben auf Lombok (Reuters/Antara Foto/A. Subaidi)

不少民居在强震中倒塌，数万人无家可归。

印尼红十字会估算，目前仍有2万人身处龙目岛北部偏远地区，无法接触救援机构。

发言人指地震后数万人逃离家园，急需清洁食水和防水帆布，红十字会已派出20架水车到灾区。

李芊/羅法 (美联社)

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    2. 日本，福岛

    距尼泊尔5000公里之外的日本也遭遇过地震重创。2011年3月11日，一场地震引发了核泄漏危机。这是日本史上最严重的大灾害，超过1.8万人死亡。地震引发海啸，损害了福岛核电站，发生核泄漏事故。

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    2. 日本，福岛

    2013年福岛核电站又重新投入使用。日本被普遍认为是防震方面的专家。城市中座座摩天大楼都拥有特殊的防震地基，发生地震的时候这些“抗震楼”筑会摇摆减震，吸收冲力。

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    3. 印度洋，安达曼海

    印度安达曼海的这组岛屿距离印澳板块和欧亚板块之间断层带不远。因为板块之间的相互冲撞，这里常常发生海啸和地震。

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    3. 印度洋，安达曼海

    2004年12月26日，苏门答腊岛海域发生地震，引起高达20米的海啸。总共导致23万人丧生。在 印度尼西亚、泰国和斯里兰卡、整片整片的海岸线被摧毁。

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    4. 中国，云南

    云南风景秀丽，景色迷人。错落有致的梯田独具风韵，吸引了大批游客来参观。不过云南也是地震频发地区。这个省份位于印澳板块与欧亚板块的北部分界线。

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    5. 意大利， 拉奎拉

    欧洲范围内也存在地震高危区。2009年，发生在意大利拉奎拉(L'Aquila)的一场地震夺取了逾300人的生命。数千人沦为无家可归者。7名科学家随后因"做出错误预测"被判入狱6年。这个判决受到了国际社会的谴责：人们目前掌握的技术不足预测地震的发生。

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    作者: Lisa Duhm


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