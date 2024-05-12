印尼候任总统：和西方做朋友不意味不能与中、印、俄交善

印尼最新当选总统普拉博沃（Prabowo Subianto）今年10月将正式上任就职。路透社指出，普拉博沃似乎将在外交政策上采取更加自信的立场，称外交、谈判和“亚洲方式”有助于化解紧张局势。

（德国之声中文网）今年2月，普拉博沃（Prabowo Subianto）和他的竞选搭档、现任总统佐科的长子吉布兰（Gibran Rakabuming Raka）赢得了印尼最新一届大选。

普拉博沃本周日（5月12日）在接受半岛电视台采访时被问到“亚洲方式”对他来说意味着什么。他回答说，东南亚国家经历过战争、外国殖民和内部政治的干涉。“但是，我们我们在没有外国干涉的情况下解决了这些问题，我们进行过沟通，我们举行会谈。”他补充说。

当被问及中美在该地区争夺影响力时，曾担任过国防部长的普拉博沃表示，印尼对美中两国都非常开放。

他说：“我们邀请美国、日本、韩国和欧洲。我们与你们成为朋友这一事实并不意味着我们不能与中国、印度、俄罗斯成为朋友。”

他还特意提到了印尼外交不结盟的历史传统。

去年11月，普拉博沃在一次地区论坛上表示，印尼奉行不结盟政策，将与中国和美国保持良好关系。

今年4月1日，当选后访问中国的印尼候任总统普拉博沃与中国国家主席习近平在北京举行会谈。 图像来源: Yao Dawei/AP Photo/picture alliance

4月，他访问了中国、日本和马来西亚，这是他赢得总统选举后的首次出访。

在接受半岛电视台采访时，普拉博沃否认印尼出现民主的倒退。他表示，印尼多年来经历了政权的和平移交，尽管存在一些需要解决的问题，例如猖獗的腐败。

他还表示，印尼政府会根据“国家利益”处理解决该国东部巴布亚省局势动荡的问题。多年来。巴布亚省的武装分裂分子一直与印尼军队之间发生冲突。

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（路透社）

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