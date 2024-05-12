印尼候任总统：和西方做朋友不意味不能与中、印、俄交善

政治印度尼西亚
印尼候任总统：和西方做朋友不意味不能与中、印、俄交善2024年5月12日
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（德国之声中文网）今年2月，普拉博沃（Prabowo Subianto）和他的竞选搭档、现任总统佐科的长子吉布兰（Gibran Rakabuming Raka）赢得了印尼最新一届大选。
普拉博沃本周日（5月12日）在接受半岛电视台采访时被问到“亚洲方式”对他来说意味着什么。他回答说，东南亚国家经历过战争、外国殖民和内部政治的干涉。“但是，我们我们在没有外国干涉的情况下解决了这些问题，我们进行过沟通，我们举行会谈。”他补充说。
当被问及中美在该地区争夺影响力时，曾担任过国防部长的普拉博沃表示，印尼对美中两国都非常开放。
他说：“我们邀请美国、日本、韩国和欧洲。我们与你们成为朋友这一事实并不意味着我们不能与中国、印度、俄罗斯成为朋友。”
他还特意提到了印尼外交不结盟的历史传统。
去年11月，普拉博沃在一次地区论坛上表示，印尼奉行不结盟政策，将与中国和美国保持良好关系。
4月，他访问了中国、日本和马来西亚，这是他赢得总统选举后的首次出访。
在接受半岛电视台采访时，普拉博沃否认印尼出现民主的倒退。他表示，印尼多年来经历了政权的和平移交，尽管存在一些需要解决的问题，例如猖獗的腐败。
他还表示，印尼政府会根据“国家利益”处理解决该国东部巴布亚省局势动荡的问题。多年来。巴布亚省的武装分裂分子一直与印尼军队之间发生冲突。
（路透社）
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