印尼今年4次拒绝美国巡逻机降落加油

据路透社报道，印尼4名高级官员透露说，今年印尼曾4次拒绝美国P-8“波塞冬”海上反潜巡逻机在印尼降落和加油。印尼前驻美大使表示，美国“咄咄逼人的反华政策”已经让印尼和整个地区感到紧张。他说：“我们不想被愚弄陷入一场反华运动中。”
（德国之声中文网）路透社独家报道称，印尼官员透露，今年7月和8月美国官员曾多次向印尼国防部长以及外交部长“高级别”接触，但是遭到总统佐科·维多多(Joko Widodo)的拒绝。
印尼总统办公室、国防部长、美国国务院新闻办公室以及美国驻印尼大使馆都没有回应路透社的相关问询。美国国防部代表和印尼外长均拒绝就此事发表评论。
印尼官员称，美方提议提出的时机恰逢美中两国正在争夺扩大在东南亚地区影响，这令印尼政府十分意外，因为印尼长期以来奉行的是中立的外交政策。印尼从未允许外国军队在印尼开展行动。
P-8“波塞冬”海上反潜巡逻机对于密切监视中国在南海的军事活动上发挥着核心作用。越南、马拉西亚、菲律宾、文莱均宣称对这片资源蕴含丰富的海域拥有主权。另外每年还会有价值3万亿美元的轮船货运通过这片海域。
因为中国主张的南海主权同印尼主张的专属经济区之间有重叠，因此印尼也曾一再驱逐进入其专属经济区内的中国海警船和渔船。
但与此同时印尼同中国之间的经贸及投资关系也在不断增长。印尼外长蕾特诺(Retno Lestari Priansari Marsudi)在接受路透社采访时说，印尼不想在冲突中选边，而且印尼对于两个超级大国之间日渐升高的紧张关系以及南海地区的军事化感到震惊。
今年9月她在接受路透社采访时说：“我们不想偏袒任何一方。”她说：“印尼想展示的是，我们已经做好了成为你们合作伙伴的准备。”
虽然在抑制中国的领土野心问题上，美国和东南亚国家之间存在着战略亲和力，但是印尼前驻美大使帕蒂（Dino Patti Djalal）表示，美国“咄咄逼人的反华政策”已经让印尼和整个地区感到紧张。
他在接受路透社采访时说：“这看起来已经显得不合适了。我们不想被愚弄陷入一场反华运动中。当然我们会维护我们的独立，但是印尼和中国之间有着更深入的经济联系，而且中国现在是全世界对印尼最具影响力的国家。”
美国智库战略与国际研究中心东南亚问题分析师波林（Greg Poling）说，试图为间谍飞机获得降落权是一种笨拙的越权行为。他说：“这显示出美国政府对印尼的理解非常少。你能做的事会有一个明确的上限，就印尼而言就是向那里派地面部队。”
军事分析人士称，近来美国P-8巡逻机 在南海行动时使用新加坡、菲律宾和马来西亚的军事基地。
今年中国增加了军演的数量，而美国则增加实现自由航行通过的频率，同时加强了对潜艇以及侦察机的部署。
P-8巡逻机配备了先进的雷达、高清照相机和声学传感器。P-8巡逻机在南海海域测绘岛屿、海表和水下领域的时间已经超过6年。
P-8巡逻机携带声纳浮标和导弹时可以从远距离检测并袭击船只及潜水艇。它的通讯系统还可以操控无人机。
美国方面声称，2014年中国军机曾近距离靠近一架P-8巡逻机并做了一个“桶滚”压顶。中国则表示这种指责“毫无根据”。
洪沙/达扬 （路透社）
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