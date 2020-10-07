印尼今年4次拒绝美国巡逻机降落加油

（德国之声中文网）路透社独家报道称，印尼官员透露，今年7月和8月美国官员曾多次向印尼国防部长以及外交部长“高级别”接触，但是遭到总统佐科·维多多(Joko Widodo)的拒绝。

印尼总统办公室、国防部长、美国国务院新闻办公室以及美国驻印尼大使馆都没有回应路透社的相关问询。美国国防部代表和印尼外长均拒绝就此事发表评论。

印尼官员称，美方提议提出的时机恰逢美中两国正在争夺扩大在东南亚地区影响，这令印尼政府十分意外，因为印尼长期以来奉行的是中立的外交政策。印尼从未允许外国军队在印尼开展行动。

P-8“波塞冬”海上反潜巡逻机对于密切监视中国在南海的军事活动上发挥着核心作用。越南、马拉西亚、菲律宾、文莱均宣称对这片资源蕴含丰富的海域拥有主权。另外每年还会有价值3万亿美元的轮船货运通过这片海域。

因为中国主张的南海主权同印尼主张的专属经济区之间有重叠，因此印尼也曾一再驱逐进入其专属经济区内的中国海警船和渔船。

但与此同时印尼同中国之间的经贸及投资关系也在不断增长。印尼外长蕾特诺(Retno Lestari Priansari Marsudi)在接受路透社采访时说，印尼不想在冲突中选边，而且印尼对于两个超级大国之间日渐升高的紧张关系以及南海地区的军事化感到震惊。

今年9月她在接受路透社采访时说：“我们不想偏袒任何一方。”她说：“印尼想展示的是，我们已经做好了成为你们合作伙伴的准备。”

虽然在抑制中国的领土野心问题上，美国和东南亚国家之间存在着战略亲和力，但是印尼前驻美大使帕蒂（Dino Patti Djalal）表示，美国“咄咄逼人的反华政策”已经让印尼和整个地区感到紧张。

他在接受路透社采访时说：“这看起来已经显得不合适了。我们不想被愚弄陷入一场反华运动中。当然我们会维护我们的独立，但是印尼和中国之间有着更深入的经济联系，而且中国现在是全世界对印尼最具影响力的国家。”

美国智库战略与国际研究中心东南亚问题分析师波林（Greg Poling）说，试图为间谍飞机获得降落权是一种笨拙的越权行为。他说：“这显示出美国政府对印尼的理解非常少。你能做的事会有一个明确的上限，就印尼而言就是向那里派地面部队。”

军事分析人士称，近来美国P-8巡逻机 在南海行动时使用新加坡、菲律宾和马来西亚的军事基地。

今年中国增加了军演的数量，而美国则增加实现自由航行通过的频率，同时加强了对潜艇以及侦察机的部署。

P-8巡逻机配备了先进的雷达、高清照相机和声学传感器。P-8巡逻机在南海海域测绘岛屿、海表和水下领域的时间已经超过6年。

P-8巡逻机携带声纳浮标和导弹时可以从远距离检测并袭击船只及潜水艇。它的通讯系统还可以操控无人机。

美国方面声称，2014年中国军机曾近距离靠近一架P-8巡逻机并做了一个“桶滚”压顶。中国则表示这种指责“毫无根据”。

洪沙/达扬 （路透社）

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 接近完工 2016年6月28日拍摄的卫星图像显示，中国在存在主权争议的永暑礁（Fiery Cross Riff）修建的一条3000米长的飞机跑道修建已经进入尾声。理论上，该跑道足以满足空客A380机型的起降。与7个月之前的卫星图像比较，中国在南中国海人工岛屿的建造速度惊人。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 岛上设施 这张卫星图片是2015年11月拍摄的，人们可以看到岛上正在进行建造工程。据悉，岛屿上已经设有一个直升机停机坪，一个300米长的码头，还有面积大到足以停靠军队油轮的海港。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 赤瓜礁 中国在争议海域填的首个海造地工程之一就是在赤瓜礁（South Johnson Reef）进行的。赤瓜礁由中国实际控制。这张最近拍摄的图片可以看到，岛上北端一座雷达塔的修建接近完工。华盛顿战略与国际研究中心下属机构亚洲海事透明倡议（AMTI）表示，岛屿中心位置可能修建了一座大型的多层军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 军事基地？ 从2016年年初，在斯普拉特利群岛（Spratly Islands，中国称为南沙群岛)之内的美济礁（Mischief Reef）附近，中国也开始大兴土木。专家推测，美济礁未来可能会成为中方的海军军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 飞速建设 南熏礁（Gaven-Riff）的人工岛工程始于2014年，施工速度很快，已经填海造出11.4万平方米土地。对比2014年3月的左图和2014年8月的右图，一座人工新岛赫然成形。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 防空塔 根据亚洲海事透明倡议，自2003年起，中国就在南熏礁部署了军力。专家们表示，岛上主广场上似乎建立一个防空塔。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 如何造岛 扩张岛礁的基本流程是从海底疏浚砂石，倒在浅滩上，砂会聚集至高水位线以上，之前岸床或者岛礁的位置就被隐藏起来。然后用推土机等工具将砂子弄平。建造完想要的土地面积后，岛屿周边工人要建立壁垒，防止侵蚀和风暴潮。之后就开始建造各种设施。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 “沙土长城” 中国对南中国海上约90%的区域提出领土要求，而菲律宾、越南、马来西亚、文莱等国也对这块资源丰富的水域提出主权要求。南中国海是重要的世界贸易航运通道，每年都有价值约5万亿美元的货物经由该海域运往全球各地。中国的填海造地被美国军方称为“沙土长城”工程，美国对建造人工岛屿的意图表示严重关切。北京认为，其对南中国海拥有“历史性权利”。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 美国的担忧 华盛顿担心，中国在南中国海地区军事层面的努力会削弱美国在太平洋地区的海军和经济力量。美国考虑派遣美国军机和军舰进入南中国海新造岛礁12海里内海域。华盛顿一再向北京和其他在争议海域进行填海的国家结束工程，但北京对此表示拒绝。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 生态影响 菲律宾政府表示，中国的人工造岛活动对南中国海的“生物多样性和生态平衡造成不可逆转的广泛破坏”。并且，珊瑚礁系统因此遭到破坏，导致周边沿海国家每年蒙受1亿美元的经济损失。 作者: Gabriel Domínguez



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