 印尼：习近平、普京会来巴厘岛出席G20 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.08.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

印尼：习近平、普京会来巴厘岛出席G20

印尼总统佐科威的一位顾问表示，习近平和普京将出席今年11月中旬在印尼巴厘岛举行的G20峰会。此前，佐科威本人也在接受彭博社采访时称习近平和普京都“会来”。另外也有消息指，美中领导人将在11月举行面对面的拜习会。

今年11月15日至16日，二十国集团领导人峰会（简称“G20峰会”）在印尼巴厘岛举行

今年11月15日至16日，二十国集团领导人峰会（简称“G20峰会”）在印尼巴厘岛举行

（德国之声中文网）“佐科威告诉我，习近平和普京都计划在巴厘岛出席（G20）”，印度尼西亚国家复兴研究所（National Resilience Institute）的负责人维贾扬托（Andi Widjajanto）8月19日告诉路透社，称中俄领导人都将参加今年11月在印尼举行的G20峰会。

维贾扬托是印尼前内阁秘书、总统佐科威（Joko Widodo, 又译“佐科·维多多”）的非官方顾问，从事总统顾问工作多年。

印尼总统：中俄领导人都计划来巴厘岛

佐科威在周四（8月18日）接受彭博社采访时表示，习近平和普京都表示计划参加巴厘岛举行的G20峰会。“习近平会来，普京总统也告诉我他会来”，佐科威说。

俄罗斯总统普京和中国领导人习近平将在今年11月再次碰面？

俄罗斯总统普京和中国领导人习近平将在今年11月再次碰面？

不过，印尼总统府官员暂时未对要求确认该消息的问询作出回应。中国外交部也没有立即回应置评请求。克里姆林宫的一位发言人同样拒绝对彭博社发表评论，但另一位知情官员告诉彭博社，普京计划亲自出席该峰会。

克里姆林宫在一份声明中说，普京和佐科威在周四的电话中讨论了巴厘岛G20峰会的准备工作，但声明没有提及俄罗斯领导人是否会出席。

DW.COM

中方对俄乌战争和中俄关系的官方表态好似在轮盘游戏中红黑都下注，力求不当"输家"。中国驻美大使秦刚最新的表态，再次对外宣称中国和俄罗斯“不结盟”，但同时也将“冷战思维”的“锅”甩给了美方。

印尼將在今年11月中舉行G20領袖高峰會，而該國總統佐科威應中國領導人習近平邀請，於25日至26日訪問北京。專家認為，此行目的之一是要邀請習近平親自出席峰會。

第十四次金砖峰会周五闭幕，各国领导人通过线上会谈达成了一份《北京宣言》。作为主办方，中国希望利用峰会达到什么政治目标？和北京一直关系冷淡的印度在这次峰会上起到了什么作用？而金砖国家是否能像普京声称的那样，构成和西方工业国家相抗衡的力量？德国之声就这些问题采访了德国全球及区域问题研究所（GIGA）的学者普利斯-汉森博士。

德国《世界报》关注“比以往任何时候都紧密”的中俄关系及其给西方世界带来的挑战。《威悉信使报》则援引一名经济界领袖指出：“以贸易促改变已失败”。

中俄两国领导人上周通电话相互表达支持。德语媒体注意到，北京和莫斯科官方发布的有关这场对话的信息内容有所不同。此外，俄罗斯成为中国最大的原油供应国也引起关注。

乌克兰战争爆发以来，俄罗斯和中国之间的关系变得越发亲密。德国《世界报》撰文指出，俄中两国之间的相互需求并不对等，俄罗斯正在变成中国人身边的“贫穷小弟”，普京正在变成习近平的“工具人”。《日报》分析认为，佩洛西的访台计划“不仅是在挑衅北京政府，她还让拜登政府陷入了两难境地”。

数千名来自印尼、美国及其盟友的士兵周五参加了实弹演习。美国军方将领指出，这是在中国围绕台湾岛进行“破坏稳定的行动”之后，华盛顿方面为防止地区冲突而采取的举措之一。

11月的拜习会？

《华尔街日报》援引知情人士报道，习近平计划11月在东南亚与美国总统拜登会面。拜登预计也将出席在巴厘岛举行的G20峰会。熟悉筹备工作的人士向该报透露，中国官员正在制定习近平11月访问东南亚并与拜登进行面对面会谈的计划。

如果成行，这将是拜登就任美国总统以来两人的首次面对面会晤。不过，参与筹备工作的人士也指出，这些准备工作仍处于早期阶段，可能会发生变化。

白宫拒绝对该报的问询置评。一位白宫官员说，两位领导人在最近的通话中讨论了可能的面对面会谈，并同意让他们的团队跟进。但是该官员拒绝透露关于时间、地点的细节。

“先参加二十大再出席G20”

《华尔街日报》的报道还指出，出访准备工作表明，69岁的习近平对他在二十大上连任充满信心。

人们普遍预计，在今秋举行的中共二十大上，习近平将确认其第三个领导任期。而二十大很可能在11月15日至16日的G20峰会之前举行。

参与筹备工作的官员对《华尔街日报》表示，预计习近平将先结束党代会，然后可能出席11月中旬在巴厘岛举行的G20峰会。那之后，预计这位中国领导人将前往泰国首都曼谷，出席两天后的亚太经合组织峰会。

针对《华尔街日报》就习近平可能行程的相关问询，中国外交部表示：“中国支持印度尼西亚和泰国作为这两个会议的东道主，并愿意与各方合作，推动会议取得积极成果。”

中国有望放宽国际出行？

如果消息得到确认，这将是中国领导人习近平2020年1月以来首次离开中国。中国针对新冠疫情坚持“清零”政策，国际旅行大幅下降。

一些中国官员和外交政策专家表示，习近平主席的首次国际旅行可能意味着中国放宽防疫规定，更多恢复国际商务旅行。

如果习近平先生出席20国集团峰会，“意味着中国与世界的大规模交流将得到恢复”, 北京智库“中国与全球化研究中心”的创始人王辉耀对《华尔街日报》说。“高级别国际交流的恢复将推动商业界、学术界和其他领域之间的交流。”

自2020年1月出访缅甸后，习近平仅在今年6月30日短暂离开大陆，前往香港参加香港回归25周年的庆祝仪式。

印尼总统佐科威在7月下旬访华，当时就有专家表示，佐科威此行目的之一是要邀请习近平亲自出席G20峰会

印尼总统佐科威在7月下旬访华，当时就有专家表示，佐科威此行目的之一是要邀请习近平亲自出席G20峰会

印尼面临来自西方的压力

路透社和彭博社的报道指出，作为今年G20峰会的东道主，印度尼西亚面临来自西方国家的压力。鉴于普京领导下的俄罗斯入侵乌克兰，西方要求雅加达撤回对普京的邀请。拜登也曾在俄乌战争爆发后呼吁把俄罗斯开除出G20。

印尼也邀请了乌克兰总统泽连斯基出席这次巴厘岛的G20峰会。这意味着，若普京出席G20，可能是他在俄罗斯入侵乌克兰后首次与泽连斯基会面。

佐科威试图将自己定位为交战国之间的调停人，近几个月来，他前往会见乌克兰和俄罗斯总统，呼吁结束战争，并寻求缓解全球粮食危机的方案。据路透社报道，佐科威本周说，这两个国家都已经接受印度尼西亚作为“和平的桥梁”。

在接受彭博社采访时，61岁的佐科威说，“大国相争确实令人担忧”，“我们希望这个地区能够和平、稳定，这样我们就能实现经济增长”。

这位印尼总统还表示：“印度尼西亚希望与所有人成为朋友。……每个国家都有自己处理问题的方式。每位领导人都有他们自己处理问题的方式。而印尼需要的是投资，是能改变我们社会的技术。”

（路透社，彭博社，华尔街日报）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

煎饼、鱼子酱和伏特加

DW.COM

乾杯吧!尊敬的领导人

中俄两大领导人习近平和普京惺惺相惜，2018一年内就见了3次。过去5年更是会晤了20多次。在最近的「东方经济论坛」上，两人誓言比邻而居的中俄未来要減用美金，改用各自的货币交易，与「西方」抗衡。且看他们如何透过伏特加、俄式香肠和煎饼等食物外交互动，以及背后的「友谊政治学」。  

相关内容

Bildkombo Biden Xi Jinping --- United States President Joe Biden offers remarks remarks at an event on Equal Pay Day to celebrate Womenâs History Month, in the East Room at the White House in Washington, DC, Tuesday, March 15, 2022. Credit: Rod Lamkey / CNP --- (220301) -- BEIJING, March 1, 2022 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping, also general secretary of the Communist Party of China (CPC) Central Committee and chairman of the Central Military Commission, addresses the opening ceremony of a training program of young and middle-aged officials at the Party School of the CPC Central Committee (National Academy of Governance), March 1, 2022. (Xinhua/Shen Hong)

美媒:习近平或计划11月出访东南亚并会晤拜登 13.08.2022

根据《华尔街日报》援引知情人士报道，中国国家主席习近平有可能会在11月出访东南亚，参加印尼主办的G20峰会，并且与美国总统拜登举行面对面的会谈。

Secretary of State Antony Blinken speaks during a news availability with Finland's Foreign Minister Pekka Haavisto after their meeting at the State Department, Friday, May 27, 2022, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)

布林肯：拜登与习近平或即将通话 10.07.2022

在巴厘岛G20峰会期间与中国外长王毅进行了一场马拉松式的会谈之后，美国国务卿布林肯次日透露，拜登和习近平有可能即将通话。

26.07.2022 *** In this photo released by China's Xinhua News Agency, Indonesian President Joko Widodo, left, and Chinese President Xi Jinping, right, pose for a photo during a meeting at the Diaoyutai State Guesthouse in Beijing, Tuesday, July 26, 2022. Widodo on Tuesday formally invited Xi Jinping to the Group of 20 summit in Bali this fall, although it's unclear whether the Chinese leader would attend in person. (Pang Xinglei/Xinhua via AP)

中國印尼元首會晤 雙邊承諾擴大經貿交流 27.07.2022

中國、印尼兩國領導人在北京會晤，簽署了多個領域的合作計劃。中國國家主席習近平稱，會盡全力支持G20峰會舉行。印尼總統佐科威則成為自2月以來，第一位訪問北京的外國元首。

广告

媒体看中国

中国共产党第二十次全国代表大会（简称“二十大”）将在今年秋季举行

德语媒体: 习近平可能不得不在二十大做出一些让步

《新苏黎世报》周四的一篇评论分析可能在今秋迎来第三个任期的习近平的当下处境，称目前中国不断尖锐的经济问题不会危及、但可能“明显削弱”习近平的地位；《法兰克福汇报》则聚焦“中国芯”话题。  