印尼：习近平、普京会来巴厘岛出席G20

（德国之声中文网）“佐科威告诉我，习近平和普京都计划在巴厘岛出席（G20）”，印度尼西亚国家复兴研究所（National Resilience Institute）的负责人维贾扬托（Andi Widjajanto）8月19日告诉路透社，称中俄领导人都将参加今年11月在印尼举行的G20峰会。

维贾扬托是印尼前内阁秘书、总统佐科威（Joko Widodo, 又译“佐科·维多多”）的非官方顾问，从事总统顾问工作多年。

印尼总统：中俄领导人都计划来巴厘岛

佐科威在周四（8月18日）接受彭博社采访时表示，习近平和普京都表示计划参加巴厘岛举行的G20峰会。“习近平会来，普京总统也告诉我他会来”，佐科威说。

不过，印尼总统府官员暂时未对要求确认该消息的问询作出回应。中国外交部也没有立即回应置评请求。克里姆林宫的一位发言人同样拒绝对彭博社发表评论，但另一位知情官员告诉彭博社，普京计划亲自出席该峰会。

克里姆林宫在一份声明中说，普京和佐科威在周四的电话中讨论了巴厘岛G20峰会的准备工作，但声明没有提及俄罗斯领导人是否会出席。

11月的拜习会？

据《华尔街日报》援引知情人士报道，习近平计划11月在东南亚与美国总统拜登会面。拜登预计也将出席在巴厘岛举行的G20峰会。熟悉筹备工作的人士向该报透露，中国官员正在制定习近平11月访问东南亚并与拜登进行面对面会谈的计划。

如果成行，这将是拜登就任美国总统以来两人的首次面对面会晤。不过，参与筹备工作的人士也指出，这些准备工作仍处于早期阶段，可能会发生变化。

白宫拒绝对该报的问询置评。一位白宫官员说，两位领导人在最近的通话中讨论了可能的面对面会谈，并同意让他们的团队跟进。但是该官员拒绝透露关于时间、地点的细节。

“先参加二十大再出席G20”

《华尔街日报》的报道还指出，出访准备工作表明，69岁的习近平对他在二十大上连任充满信心。

人们普遍预计，在今秋举行的中共二十大上，习近平将确认其第三个领导任期。而二十大很可能在11月15日至16日的G20峰会之前举行。

参与筹备工作的官员对《华尔街日报》表示，预计习近平将先结束党代会，然后可能出席11月中旬在巴厘岛举行的G20峰会。那之后，预计这位中国领导人将前往泰国首都曼谷，出席两天后的亚太经合组织峰会。

针对《华尔街日报》就习近平可能行程的相关问询，中国外交部表示：“中国支持印度尼西亚和泰国作为这两个会议的东道主，并愿意与各方合作，推动会议取得积极成果。”

中国有望放宽国际出行？

如果消息得到确认，这将是中国领导人习近平2020年1月以来首次离开中国。中国针对新冠疫情坚持“清零”政策，国际旅行大幅下降。

一些中国官员和外交政策专家表示，习近平主席的首次国际旅行可能意味着中国放宽防疫规定，更多恢复国际商务旅行。

如果习近平先生出席20国集团峰会，“意味着中国与世界的大规模交流将得到恢复”, 北京智库“中国与全球化研究中心”的创始人王辉耀对《华尔街日报》说。“高级别国际交流的恢复将推动商业界、学术界和其他领域之间的交流。”

自2020年1月出访缅甸后，习近平仅在今年6月30日短暂离开大陆，前往香港参加香港回归25周年的庆祝仪式。

印尼面临来自西方的压力

路透社和彭博社的报道指出，作为今年G20峰会的东道主，印度尼西亚面临来自西方国家的压力。鉴于普京领导下的俄罗斯入侵乌克兰，西方要求雅加达撤回对普京的邀请。拜登也曾在俄乌战争爆发后呼吁把俄罗斯开除出G20。

印尼也邀请了乌克兰总统泽连斯基出席这次巴厘岛的G20峰会。这意味着，若普京出席G20，可能是他在俄罗斯入侵乌克兰后首次与泽连斯基会面。

佐科威试图将自己定位为交战国之间的调停人，近几个月来，他前往会见乌克兰和俄罗斯总统，呼吁结束战争，并寻求缓解全球粮食危机的方案。据路透社报道，佐科威本周说，这两个国家都已经接受印度尼西亚作为“和平的桥梁”。

在接受彭博社采访时，61岁的佐科威说，“大国相争确实令人担忧”，“我们希望这个地区能够和平、稳定，这样我们就能实现经济增长”。

这位印尼总统还表示：“印度尼西亚希望与所有人成为朋友。……每个国家都有自己处理问题的方式。每位领导人都有他们自己处理问题的方式。而印尼需要的是投资，是能改变我们社会的技术。”

（路透社，彭博社，华尔街日报）

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