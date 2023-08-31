印尼举行"超级神鹰之盾"多国军演

（德国之声中文网）从2009年开始，美国和印度尼西亚军队每年都会举行"超级神鹰之盾"联合军演。过去几年来，澳大利亚、日本和新加坡等国相继加入。英国和法国军队则参加了今年的军演。

中国方面认为，此次多国军演是对中国的威胁，并指责美国试图打造印太版北约，以遏制中国在该地区的军事及外交影响力。

文莱、巴西、加拿大、德国、印度、马来西亚、荷兰、新西兰、巴布亚新几内亚、菲律宾、韩国和东帝汶等国则派遣观察员参加了本次为期两周的军演。军演将在多个地点举行，其中也包括位于南中国海域的纳土纳群岛。

美军太平洋司令弗林将军（Charles Flynn）表示，19个国家参与本次军演，足以显示各国捍卫自由和开放的印太地区的团结精神。 弗林将军在一份声明中称："超级神鹰之盾2023军演建立在去年军演取得的巨大成功之上。此次多国联合军演展示了我们捍卫印太安全、稳定、和平及自由的集体意愿。"声明中称，共有2100名美军士兵和1900名印尼士兵参加军演。

印度尼西亚同中国的关系总体良好，但雅加达对北京在印尼专属经济海域的作为感到担忧。印尼专属经济海域同北京单方面宣布的九段线边界有重合之处。中国海警船及渔船在上述海域的频繁出现，令雅加达极为不安，2020年，印尼曾在纳土纳群岛举行过大规模军演。

（美联社）

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