 印尼举行"超级神鹰之盾"多国军演 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.08.2023

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新闻广角

印尼举行"超级神鹰之盾"多国军演

中国的扩张行为引发广泛担忧之际，周四，美国及印尼以及其他五个国家的士兵在爪哇岛开始了每年一度的军事演习。

2022年超级神鹰之盾联合军演（资料图）

2022年超级神鹰之盾联合军演（资料图）

（德国之声中文网）从2009年开始，美国和印度尼西亚军队每年都会举行"超级神鹰之盾"联合军演。过去几年来，澳大利亚、日本和新加坡等国相继加入。英国和法国军队则参加了今年的军演。

中国方面认为，此次多国军演是对中国的威胁，并指责美国试图打造印太版北约，以遏制中国在该地区的军事及外交影响力。

文莱、巴西、加拿大、德国、印度、马来西亚、荷兰、新西兰、巴布亚新几内亚、菲律宾、韩国和东帝汶等国则派遣观察员参加了本次为期两周的军演。军演将在多个地点举行，其中也包括位于南中国海域的纳土纳群岛。

美军太平洋司令弗林将军（Charles Flynn）表示，19个国家参与本次军演，足以显示各国捍卫自由和开放的印太地区的团结精神。 弗林将军在一份声明中称："超级神鹰之盾2023军演建立在去年军演取得的巨大成功之上。此次多国联合军演展示了我们捍卫印太安全、稳定、和平及自由的集体意愿。"声明中称，共有2100名美军士兵和1900名印尼士兵参加军演。

2022年的联合军演中，美军太平洋司令弗林将军视察部队。

2022年的联合军演中，美军太平洋司令弗林将军视察部队。

印度尼西亚同中国的关系总体良好，但雅加达对北京在印尼专属经济海域的作为感到担忧。印尼专属经济海域同北京单方面宣布的九段线边界有重合之处。中国海警船及渔船在上述海域的频繁出现，令雅加达极为不安，2020年，印尼曾在纳土纳群岛举行过大规模军演。

（美联社）

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